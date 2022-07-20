Лідер Ірану підіграв Путіну і підтримав повномасштабне вторгнення РФ в Україну

Лідер Ірану підтримав вторгнення Росії в Україну / Коллаж Reuters, УНИАН

Верховний лідер Ірану Сеєд Алі Хосейні Хаменеї назвав Україну "бридкою стороною" та підтримав повномасштабне вторгнення, яке розпочав президент РФ Володимир Путін. Про це повідомляє IRNA.

Лідер Ірану зазначив, що він проти загибелі невинних людей, але у Путіна "не було іншого вибору". Він почав стверджувати, що якби Путін не розпочав війну, то "бридка сторона" зробила б це першою.

"Війна за фактом жорстка річ та Ісламська республіка Іран не рада загибелі безневинних людей. Однак у вашому випадку, якби ви не придумали ініціативу, бридка сторона зі своєю ініціативою почала б війну",– сказав лідер Ірану Путіну.

Він також вплутав у все Захід і заявив, що там нібито не хочуть, аби Росія була сильною. Лідер Ірану назвав НАТО небезпечною організацією.

"Якщо дорога буде відкрита НАТО, вона не побачить жодних перешкод перед собою, і якби ви не протистояли їй в Україні, то вона сама почала б війну під приводом Криму", - додав лідер Ірану.

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Нагадаємо, раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Іран збирається відправити Росії декілька сотень безпілотників, серед яких і бойові дрони. При чому постачання мають намір провести у прискореному порядку.

Президент РФ Володимир Путін звинуватив Київ у тому, що українська влада нібито не виконує стамбульські домовленості. Він заявив, що наказав своїм військам відійти від Києва нібито заради проведення переговорів.

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