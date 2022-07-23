УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ перерізають канали постачання РФ і йдуть у контрнаступ на Херсонщині - британська розвідка

23 липня 2022, 10:00

Лінії постачання російських військ на захід від Дніпра піддаються все більшій небезпеці.

Коли буде перелом у війні
ЗСУ атакують ворога на південному напрямку / Фото УНІАН

В Херсонській області українські війська продовжували наступ на російські сили на захід від річки Дніпро.

Запеклі бої тривають дві доби. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter з посиланням на дані розвідки.

При цьому російські окупанти намагаються уповільнити український наступ, використовуючи артилерійський вогонь уздовж природної перешкоди річки Інгулець.

"У той же час лінії постачання російських військ на захід від Дніпра піддаються все більшій небезпеці. Українські удари завдали додаткової шкоди ключовому Антонівському мосту, хоча Росія провела тимчасовий ремонт. Станом на 22 липня 2022 року він майже напевно був відкритий для руху", - уточнили в британській розвідці.

Разом з тим підкреслюється, що армія РФ приділяє першочергову увагу збереженню свого військового мостового потенціалу, але будь-яка спроба побудувати переправу через Дніпро буде дуже ризикованою операцією.

"Якщо форсування Дніпра буде закрито, а російські війська в окупованому Херсоні відрізані, це буде серйозною військовою і політичною невдачею для Росії", - додали в Міноборони Британії.

читайте такожПідготовка до контрудару ЗСУ: окупанти мінують берег Інгульця - ISW

false

Контрнаступ ЗСУ

На Херсонському напрямку бійці Збройних сил України продовжують просуватися, заявила начальник прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За словами радника керівника офісу президента Олексія Арестовича, в захопленій Росією Херсонській області перебуває близько 12-15 тисяч ворожих військових. Росіяни здаватимуться в полон силам оборони України ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції. Українська армія вже атакує об'єкти окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко раніше заявив, що Україна звільнить окуповані території на півдні України, в тому числі і анексований ще в 2014 році Крим.

Станом на 14 липня українським військовим вдалося звільнити вже 44 населених пункти в Херсонській області. Контрнаступ українських сил триває. При цьому на окупованих Росією територіях області ведеться активна партизанська війна.

Дивіться онлайн новини Херсона

Читайте ще:

ЗСУ Херсонська область війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:44

У Зеленського ракети для HIMARS назвали головним "прискорювачем" перемоги України у війні

12:37

"Це мракобісся": Серебрякова, який критикує Росію, порівняли з Лободою

12:26

В Україні ліквідували танкіста з "таємної" військової бази РФ в Абхазії

12:19

HIMARS розтрощили російський командний пункт на Луганщині: близько 100 окупантів загиблі чи пораненіВідео

11:58

"Пекельна ніч": під Мелітополем завдали удару по захопленому РФ аеродромуВідео

Реклама
11:55

"Все життя змінилося за одну хвилину": Еллерт врятував Мішину з сином на початку війни

11:46

Україну атакують найсильніші грози і дощі з градом: синоптики попередили про небезпекуВідео

11:41

Путінський холуй Газманов зі слоном станцював перед силовиками Лукашенка

11:32

Москва офіційно взяла на себе відповідальність за теракт в порту ОдесиВідео

11:25

"Вже кілька днів не викисають": Волочкова і Джигурда роздяглися до трусів, розсмішивши Івлєєву

11:10

Влад Яма розповів, навіщо Писанка приховувала хворобуВідео

10:58

ЗСУ отримають десятки HIMARS і MLRS: Єрмак розкрив деталі домовленостей з СШАВідео

10:55

З днем народження, мамо - зворушливі привітання і душевні картинки найріднішій людині

10:30

"Кістки збирали": ударним дроном знищено ворожий Т-72 та 15 окупантівВідео

10:29

"Другого Джонсона не буде": дипломат розповів, чого чекати від нового прем'єр-міністра ВеликобританіїВідео

09:59

Окупанти закопують своїх поранених живцем: волонтер розповіла моторошну історію очевидцяВідео

09:59

"А куди діватися?": Кіркоров заговорив про втечу з Росії

09:38

"Злив" України через Мінськ-3: ексміністр оцінив найгірший сценарій завершення війниВідео

09:23

Путін розчарував Горбачова: Венедиктов розповів про реакцію колишнього президента СРСР на війнуВідео

09:12

Африканська спека або тропічні зливи: якою погодою порадує серпеньВідео

Реклама
08:59

Гуркіт і клуби диму: під Мелітополем підірвали залізницюВідео

08:34

"Ми можемо зазнати поразки": Гіркін заговорив про вторгнення України в РосіюВідео

08:31

Часткова перемога України, або Чому Путін погодився на зернову угодуПогляд

08:30

Під Харковом бійці ЗСУ знищили БТГ "елітної" дивізії РФВідео

08:30

Як підготувати будинок до зими: ТОП-10 важливих порад для тепла і комфортуВідео

08:00

54 "двохсотих" та знищені склади боєприпасів: авіація ЗСУ викурює окупантів з півдня УкраїниВідео

07:21

ЗСУ вже могли розпочати контрнаступ на Херсонщині, інформація надходитиме із затримкою - ISWВідео

06:11

Російський наступ на Донбасі остаточно захлинувсяПогляд

06:00

Якщо війна затягнеться, офіційний курс долару буде по 40 — економіст Олег Пендзін

06:00

День ангела Ольги 2022: привітання, листівки і картинки для рідних і коханих

05:20

Найсмачніший грибний паштет з хрусткими грінками: швидкий рецептВідео

03:33

Як прати речі, аби вони приємно пахли та чим освіжити одяг: секрети господиням

02:42

Китай не допоможе Путіну, він знайшов вигоду у війні - дипломатВідео

02:10

Серпень почнеться з "пекельної" спеки: коли та де вріже справжнє пеклоВідео

01:40

Гороскоп Таро на серпень 2022: Козерогам - прибуток, Водоліям - поворот долі, Рибам - переїздВідео

01:07

Гороскоп Таро на тиждень 25-31 липня: Овнам - вороги, Левам - уроки долі, Козерогам - грошове везінняВідео

00:51

Прикмети на 24 липня: які 3 речі не можна робити в день Ольги, щоб не втратити достаткуВідео

23 липня, субота
23:56

Стрибок курсу долара: скільки наразі коштують бензин, дизель та автогазВідео

23:27

Влад Яма втік у перший день війни до США, а батьків кинув під обстріламиВідео

23:07

Прикмети на 25 липня: які 3 речі не можна робити, щоб не втратити всі грошіВідео

Реклама
22:49

Жданов назвав найбільшу загрозу "зернової угоди" з РФ для УкраїниВідео

22:44

"Так багато, як зможемо". у США розповіли, скільки ще HIMARS отримає УкраїнаВідео

22:10

"Тирана ліквідували": Огризко спрогнозував, коли Путіна усунуть від владиВідео

22:09

"Путін, щоб ти...": Вєрка Сердючка розриває соцмережі новою кричалкоюВідео

21:41

Пожежа спалахнула моментально: з'явилися подробиці ракетного удару по Одеському порту і перші фотоВідео

21:21

Олена Зеленська зачарувала стильним вбранням на саміті в Києві: як виглядає перша леді УкраїниВідео

21:10

Під завалами люди: росіяни гатили ракетами по будинку в Миколаєві, постраждала дівчинкаВідео

21:06

Україну накриє градом і налетить ураган: синоптик назвала датуВідео

20:23

Знищено багато ворожої техніки: у Горлівці пролунав потужний вибухВідео

20:20

ЗСУ потужним ударом "денацифікували" загін Сахалінського ОМОНу: відразу 12 убитихВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти