ЗСУ перерізають канали постачання РФ і йдуть у контрнаступ на Херсонщині - британська розвідка

ЗСУ атакують ворога на південному напрямку / Фото УНІАН

В Херсонській області українські війська продовжували наступ на російські сили на захід від річки Дніпро.

Запеклі бої тривають дві доби. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter з посиланням на дані розвідки.

При цьому російські окупанти намагаються уповільнити український наступ, використовуючи артилерійський вогонь уздовж природної перешкоди річки Інгулець.

"У той же час лінії постачання російських військ на захід від Дніпра піддаються все більшій небезпеці. Українські удари завдали додаткової шкоди ключовому Антонівському мосту, хоча Росія провела тимчасовий ремонт. Станом на 22 липня 2022 року він майже напевно був відкритий для руху", - уточнили в британській розвідці.

Разом з тим підкреслюється, що армія РФ приділяє першочергову увагу збереженню свого військового мостового потенціалу, але будь-яка спроба побудувати переправу через Дніпро буде дуже ризикованою операцією.

"Якщо форсування Дніпра буде закрито, а російські війська в окупованому Херсоні відрізані, це буде серйозною військовою і політичною невдачею для Росії", - додали в Міноборони Британії.

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Контрнаступ ЗСУ

На Херсонському напрямку бійці Збройних сил України продовжують просуватися, заявила начальник прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За словами радника керівника офісу президента Олексія Арестовича, в захопленій Росією Херсонській області перебуває близько 12-15 тисяч ворожих військових. Росіяни здаватимуться в полон силам оборони України ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції. Українська армія вже атакує об'єкти окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко раніше заявив, що Україна звільнить окуповані території на півдні України, в тому числі і анексований ще в 2014 році Крим.

Станом на 14 липня українським військовим вдалося звільнити вже 44 населених пункти в Херсонській області. Контрнаступ українських сил триває. При цьому на окупованих Росією територіях області ведеться активна партизанська війна.

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