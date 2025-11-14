Рус
Росія атакувала Україну ракетами: в бік Старокостянтинова летіли "Кинджали"

Руслана Заклінська
14 листопада 2025, 22:08оновлено 14 листопада, 22:51
Російські війська запустили по Україні крилаті ракети типу "Кинджал".
Атака по Хмельницькій області / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Повітряне командування "Південь"

Що відомо:

  • Росія атакувала Україну ракетами "Кинджал"
  • Вибухи пролунали у Хмельницькій області
  • На Хмельниччині працювали сили ППО

Ввечері 14 листопада російські окупанти атакували Україну ракетами "Кинджал". Вибухи прогриміли у Хмельницій області. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

Близько 21:20 по всій території України оголосили повітряну тривогу через зліт російських МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка". За даними моніторингових каналів, росіяни підняли в повітря п'ять винищувачів.

Згодом стало відомо, що російські МіГи запустили п'ять ракет. Ворожі цілі рухалися через Сумщину в напрямку Київщини, а потім на Житомирщину.

Через кілька хвилин Повітряні сили України попередили, що одна з запущених ракет рухається із Житомирської області у напрямку міста Старокостянтинів Хмельницької області. Близько 21:30 на території Хмельниччини пролунали вибухи.

Голова Хмельницької ОДА Сергій Тюрін о 22:44 повідомив, що росіяни атакували територію області. За його словами, працювали сили та засоби протиповітряної оборони.

"Інформація про загиблих, травмованих та руйнування не надходила. Дякуємо нашим захисникам неба за професійну та ефективну роботу", - додав Тюрін.

Ракета "Кинджал" / Інфографіка: Главред

Які міста є цілями для нових ударів РФ - думка експерта

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що Росія активно накопичує ударні дрони типу "Шахед" і вже має їх достатню кількість для кількох масованих атак по українських містах. За його словами, ймовірними цілями нових ударів можуть стати міста-мільйонники: Дніпро, Харків, Запоріжжя, Львів, Одеса, а також великі міста з населенням понад півмільйона.

Жданов підкреслив, що наслідки атак по цих містах можуть бути серйознішими, ніж у Києві, через щільність населення та промислову інфраструктуру.

Атака РФ по Україні 14 листопада - що відомо

Нагадаємо, Повітряні сили повідомили, що у ніч на 14 листопада російські війська здійснили масовану атаку на Україну, використавши 19 ракет та 430 безпілотників різних типів. Сили протиповітряної оборони збили 419 повітряних цілей, проте ракети та 23 дрони все ж влучили по об’єктах на 13 локаціях.

За даними ДСНС, в столиці зафіксовано численні руйнування та пожежі в житлових будинках і об’єктах цивільної інфраструктури майже у всіх районах.

Також вранці 14 листопада росіяни також здійснили ракетний удар "Цирконом" по об’єктах у Сумській області.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що окупанти застосували балістичні та аеробалістичні ракети. Уламками ракети "Іскандер" було пошкоджено посольство Азербайджану.

Як повідомляв Главред, у Києві внаслідок атаки загинула літня подружня пара. Їхній син Андрій розповів, що батьки повернулися з села лише п’ять днів тому для опалювального сезону. Ворожий удар припав на квартиру, де вони мешкали.

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

