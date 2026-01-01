Під ударом енергетика: РФ цинічно атакувала Одещину за кілька хвилин до Нового року

Фіксують перебої з електропостачанням критичних підприємств, які забезпечують життєдіяльність Одеси.

Атака на Одещину в новорічну ніч

Пізно ввечері 31 грудня, за кілька хвилин до настання нового 2026 року, ворог цинічно атакував енергетичну інфраструктуру Одещини ударними дронами.

На одному з об’єктів енергетики є пожежа. Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"За кілька хвилин до Нового року - російські терористи знов зухвало атакували безпілотниками вкрай важливу та необхідну для цивільного населення Одещини енергетичну інфраструктуру. На одному з об’єктів виникла пожежа", - йдеться у повідомленні. відео дня

Зазначається, що внаслідок атаки РФ фіксуються перебої з електропостачанням критичних підприємств, що забезпечують життєдіяльність Одеси.

Усі відповідні служби працюють в посиленому режимі над ліквідацією наслідків.

Нагадаємо, як писав Главред, за лічені години до Нового року російські окупаційні війська завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки країни-агресорки Росії відомо про ураження багатоповерхівки. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія готує новий масштабний удар ракетами та дронами по території країни. Така атака може відбутися вже найближчим часом, зокрема під час новорічних свят.

У ніч проти 31 грудня російські війська знову завдали ударів по Одеській області, атакувавши житлові об’єкти, логістичні вузли та енергетичну інфраструктуру. За інформацією голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, основною ціллю залишалися цивільні та енергетичні об’єкти.

