Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Це такі ревнощі": Бурмака розкрила деталі стосунків із загадковим коханим

Анна Підгорна
1 січня 2026, 01:30
6
Марія Бурмака також згадала, що вважає в цьому романі дуже важливим.
Марія Бурмака
Марія Бурмака особисте життя - що співачка говорить про нового чоловіка / колаж: Главред, фото: facebook.com/maria.burmaka

Коротко:

  • У Марії Бурмаки з'явився партнер
  • Зірка розповіла, як складаються їхні стосунки

Українська співачка Марія Бурмака нещодавно підтвердила, що в її житті є чоловік, з яким вона почувається коханою, і це взаємно. Обранця артистка не розкриває, бо хоче залишити особисте особистим.

"Важливо бачити любов в очах чоловіка, який тебе любить, і ти знаєш, що він тебе любить, і ти це відчуваєш, що він тебе любить. Це якась є така хімія. І це дуже важливе для жінки відчуття - знати і відчувати, що тебе хтось любить. Важливо любити самій і важливо, що хтось любить", - зізнається Бурмака в бесіді з Марічкою Падалко.

відео дня

Вона також зазначила, що її коханий - темпераментна людина, і може приревнувати. І це, за словами артистки, їй навіть подобається. "От йому важливо, щоб я там не була до пупа розстібнута тут і не одягала щось занадто коротке. Це такі ревнощі - навіть десь трохи подобається, що мене ревнують", - каже виконавиця.

Марія Бурмака
Марія Бурмака особисте життя - що співачка говорить про нового чоловіка / Скриншот YouTube

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Тарас Тополя визвірився на журналістку на питання про розлучення - на початку грудня він і Олена Тополя оголосили про розставання після 12 років разом.

Також український піаніст-віртуоз Євген Хмара вперше розповів про проблеми дружини зі здоров'ям. За його словами, сім'ї довелося пережити непростий період через жахливі болі, від яких страждала Дар'я.

Читайте також:

Про персону: Марія Бурмака

Марія Бурмака - українська співачка, активістка, телеведуча, повідомляє Вікіпедія. Народна артистка України (2009) і одна з найвпливовіших жінок України за версією видання "Фокус". На сцені з 1989 року, випустила 15 музичних альбомів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Бурмака Марія Бурмака новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Під ударом енергетика: РФ цинічно атакувала Одещину за кілька хвилин до Нового року

Під ударом енергетика: РФ цинічно атакувала Одещину за кілька хвилин до Нового року

01:26Україна
Ми хочемо закінчення війни, але не закінчення України: новорічне звернення Зеленського

Ми хочемо закінчення війни, але не закінчення України: новорічне звернення Зеленського

23:47Україна
Трамп "накинувся" на Путіна через брехню щодо атаки України на його резиденцію

Трамп "накинувся" на Путіна через брехню щодо атаки України на його резиденцію

22:16Світ
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 31 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 31 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

По всій Україні посилюють патрулі за участі військових та поліції: в чому причина

По всій Україні посилюють патрулі за участі військових та поліції: в чому причина

З Новим роком 2026: красиві привітання в прозі та віршах і картинки

З Новим роком 2026: красиві привітання в прозі та віршах і картинки

Частину українців можуть не відключати від світла: Кабмін готує важливе рішення

Частину українців можуть не відключати від світла: Кабмін готує важливе рішення

Невдачі залишаться у 2025 році: які знаки зодіаку скоро почнуть нове життя

Невдачі залишаться у 2025 році: які знаки зодіаку скоро почнуть нове життя

Останні новини

02:26

Ціни рвануть вгору: як зміниться вартість борщового набору в 2026 році

01:55

Що насправді означають цифри на батареї: простий спосіб зекономити на опаленні

01:30

"Це такі ревнощі": Бурмака розкрила деталі стосунків із загадковим коханим

01:26

Під ударом енергетика: РФ цинічно атакувала Одещину за кілька хвилин до Нового року

31 грудня, середа
23:47

Ми хочемо закінчення війни, але не закінчення України: новорічне звернення Зеленського

Ціни на продукти в Україні після Нового року: Марчук – про те, що і на скільки подорожчає у січніЦіни на продукти в Україні після Нового року: Марчук – про те, що і на скільки подорожчає у січні
23:37

Який популярний продукт смертельний для кота — здивує навіть досвідчених господарівВідео

22:51

Навіть Toyota вже не та: які моделі авто в жодному разі не варто купувати

22:17

Ціна порадує українців вже в січні - яка категорія продуктів подешевшає на 10-15%

22:16

Трамп "накинувся" на Путіна через брехню щодо атаки України на його резиденцію

Реклама
22:13

У "Щедрику" приховане праукраїнське слово - історик розкрив його забуте значенняВідео

21:33

За години до Нового року: РФ вдарила по багатоповерхівці в Запоріжжі, що відомо

21:15

З XVIII носило ім'я російської імператриці - яке місто України змінило п'ять назв

20:59

Сирський розкрив, скільки окупантів українські воїни знешкодили у 2025 році

20:02

В Україні після Нового року різко перепишуть ціни на яйця - скільки коштуватимуть

19:52

Ворог активно штурмує село на Запоріжжі та намагається повністю окупувати його

19:36

Майже добу без світла — у Києві можуть посилити графіки відключень, яка причина

19:35

Чому 1 січня не можна довго спати: яке церковне свято

19:30

Росіяни прорвалися і наступають на Сумщині: в ЗСУ розповіли про ситуацію

19:15

Вимкнення світла 1 січня: в Укренерго розповіли, чи будуть обмеження в четвер

19:10

Україна не має регіону - Донбас: чого хоче ПутінПогляд

Реклама
18:42

Українець знайшов на своєму городі унікальний скарб часів Русі — що там булоВідео

18:33

"Віримо в мир": Зеленський із дружиною привітали українців із Новим роком

18:32

Переможниця "Холостяка" Надін розповіла про страждання

18:14

У вогні НПЗ, термінали та бази РФ: Сили оборони провели серію точних ударівВідео

18:13

"ПОШТОРГ": як працює компанія, які товари пропонує та що потрібно знати покупцю новини компанії

18:00

Природна краса: Катерина Усик показала, який вигляд має зранку без макіяжу

17:45

18 годин без світла та блекаут: які регіони в 2026 році можуть залишитись без електрики

17:28

"Ледве відкачали": Кадирова терміново госпіталізували у Москві, що відомо

17:28

Росія могла б завдати удару по резиденції Зеленського - Лукашенко

17:21

Закохані Даніель Салем і Lida Lee прийняли серйозне рішення - деталі

17:20

"Лунали образи через національність": У Польщі група нападників жорстоко побила українця

16:57

Долар і євро різко подешевшали на початку року: новий курс валют на 1 січня

16:27

"Ми хочемо влаштувати бій": Усик назвав терміни нового поєдинку

15:46

Трамп обізвав Келлога "ідіотом" через слова про Зеленського - що він сказав

15:34

"Ніж у серце": близький друг Каменських розкрив справжнє бажання пари

15:32

Життя трьох знаків зодіаку різко зміниться на краще: до кого йде щастя

15:13

Magic Brothers презентували оновлену програму новорічного циркового шоу: левітація, акробатика і святкова магія

14:57

Хворі та безграмотні: Коордштаб уперше назвав кількість полонених росіян в Україні

14:55

За день до Нового року ціни рвонули вгору: в Украні подорожчали базові продукти

14:52

Українцям пояснили, чому не варто казати "з прошедшим" і "з наступаючим"

Реклама
14:31

Висихає на очах: 82-річна Регіна Дубовицька налякала Мережу

13:50

Дуже смачна закуска за 15 хвилин: рецепт бюджетного рулету на Новий рік

13:49

У США весь 2025 рік тривала внутрішня війна за Україну - NYT

13:46

Ірина Білик заінтригувала змінами: "Білик - то любов"

13:15

Курс долара в січні 2026: банкір відповів, чи чекати сюрпризів на початку року

13:13

"Миру нам усім": знаменитості привітали читачів Главреда з Новим роком

12:54

Країни Європи можуть розмістити в Україні тисячі військових - подробиці

12:41

Погодний удар під Новий рік: Україну накрили морози, хуртовини та сильний вітер

12:39

"Не захлиніться": Олена Мозгова зухвало дала відсіч хейтерам

12:35

Сонячні панелі більше не потрібні: новий пристрій клеять просто на стіни

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти