"Це такі ревнощі": Бурмака розкрила деталі стосунків із загадковим коханим

Марія Бурмака також згадала, що вважає в цьому романі дуже важливим.

Марія Бурмака особисте життя - що співачка говорить про нового чоловіка / колаж: Главред, фото: facebook.com/maria.burmaka

Коротко:

У Марії Бурмаки з'явився партнер

Зірка розповіла, як складаються їхні стосунки

Українська співачка Марія Бурмака нещодавно підтвердила, що в її житті є чоловік, з яким вона почувається коханою, і це взаємно. Обранця артистка не розкриває, бо хоче залишити особисте особистим.

"Важливо бачити любов в очах чоловіка, який тебе любить, і ти знаєш, що він тебе любить, і ти це відчуваєш, що він тебе любить. Це якась є така хімія. І це дуже важливе для жінки відчуття - знати і відчувати, що тебе хтось любить. Важливо любити самій і важливо, що хтось любить", - зізнається Бурмака в бесіді з Марічкою Падалко.

Вона також зазначила, що її коханий - темпераментна людина, і може приревнувати. І це, за словами артистки, їй навіть подобається. "От йому важливо, щоб я там не була до пупа розстібнута тут і не одягала щось занадто коротке. Це такі ревнощі - навіть десь трохи подобається, що мене ревнують", - каже виконавиця.

Марія Бурмака особисте життя - що співачка говорить про нового чоловіка / Скриншот YouTube

Про персону: Марія Бурмака Марія Бурмака - українська співачка, активістка, телеведуча, повідомляє Вікіпедія. Народна артистка України (2009) і одна з найвпливовіших жінок України за версією видання "Фокус". На сцені з 1989 року, випустила 15 музичних альбомів.

