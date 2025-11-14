Рус
Під загрозою міста-мільйонники: Жданов назвав цілі нових ударів РФ

Олексій Тесля
14 листопада 2025, 21:31
Є певні ознаки того, що нова атака РФ уже готується, вважає Олег Жданов.
Росія може повторити масований ракетний удар: Жданов попередив про небезпеку
Росія може повторити масований ракетний удар / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Важливе із заяв Жданова:

  • РФ може влаштувати нову масовану атаку
  • Нова атака РФ вже готується

Росія активно накопичує "Шахеди" і сьогодні, ймовірно, має достатню кількість ударних дронів для кількох масованих атак, заявив військовий експерт Олег Жданов.

"Я думаю, судячи з того, що позавчора у себе на передачі Соловйов оголошував, що всі великі міста України мають бути зруйновані. Я думаю, що низка таких масованих атак на міста-мільйонники Дніпро, Харків, Запоріжжя, Львів, Одесу та інші, потім міста-півмільйонники - це цілком імовірно з боку Російської Федерації", - сказав він у коментарі ТСН.ua.

За його словами, якщо РФ влаштує таку атаку по Дніпру, Львову, Запоріжжю, Одесі чи іншим містам, наслідки будуть страшнішими, ніж у Києві.

"Але західна частина нашої країни, я сподіваюся, що там може бути розгорнута якась частина ППО, яка зменшить кількість "Шахедів", які можуть долетіти до західних регіонів. Інакше буде жах", - зазначив військовий аналітик.

Під загрозою міста-мільйонники: Жданов назвав цілі нових ударів РФ
Він також попередив про те, що є певні ознаки того, що нова атака РФ уже готується.

"По-перше, термін накопичення щонайменше 10-14 діб між масованими ударами, іноді більше, дуже рідко, коли менше, там один тиждень. Друге - це поява дронів-розвідників. Учора літав дрон-розвідник над Києвом і областю. І третє, я не знаю, як це так збігається, але коли президент їде кудись у відрядження, то в нас буває масова атака. Сам факт дійсно має місце", - додав Жданов.

Загроза блекауту: думка експерта

Експерт з міжнародної енергетики та безпеки Михайло Гончар прокоментував масштабні атаки Росії на українську енергосистему, підкресливши, що у великих містах споживання електрики завжди значно вище. За його словами, саме мегаполіси можуть зіткнутися з найбільшими складнощами.

Він додав, що в окремих населених пунктах, особливо на сході та північному сході країни, перебої можуть тривати цілодобово, що вже перетворюється на серйозну проблему.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, увечері 13 листопада російські війська знову здійснили атаку на Україну. У результаті удару є загиблі і багато поранених серед цивільних.

Нагадаємо, що в ніч на 14 листопада Київ пережив масовану ракетно-дронову атаку РФ. Майже всю ніч у столиці України гриміли вибухи. Є руйнування майже в усіх районах міста. Мер Києва розповів про ситуацію зі світлом, тепло- і водопостачанням.

Раніше повідомлялося про те, що росіяни завдали удару по ринку в Чорноморську Одеської області. Відомо щонайменше про двох загиблих людей унаслідок атаки. Щонайменше семеро людей були поранені, серед них є люди у важкому стані.

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.



Мрії втіляться у реальність: одразу трьом знакам зодіаку неймовірно пощастить

Мрії втіляться у реальність: одразу трьом знакам зодіаку неймовірно пощастить

Китайський гороскоп на завтра 15 листопада: Бикам - помилки, Коням - бунт

Китайський гороскоп на завтра 15 листопада: Бикам - помилки, Коням - бунт

Мурата Налчаджиоглу звинувачують у мільйонному шахрайстві - подробиці

Мурата Налчаджиоглу звинувачують у мільйонному шахрайстві - подробиці

Одна дешева спеція рятує від болю в горлі та навіть ангіни: хімік здивував порадою

Одна дешева спеція рятує від болю в горлі та навіть ангіни: хімік здивував порадою

Три знаки зодіаку отримають приємні сюрпризи до кінця осені: що їх чекає

Три знаки зодіаку отримають приємні сюрпризи до кінця осені: що їх чекає




