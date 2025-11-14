Під загрозою міста-мільйонники: Жданов назвав цілі нових ударів РФ

Є певні ознаки того, що нова атака РФ уже готується, вважає Олег Жданов.

Росія може повторити масований ракетний удар / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Важливе із заяв Жданова:

РФ може влаштувати нову масовану атаку

Нова атака РФ вже готується

Росія активно накопичує "Шахеди" і сьогодні, ймовірно, має достатню кількість ударних дронів для кількох масованих атак, заявив військовий експерт Олег Жданов.

"Я думаю, судячи з того, що позавчора у себе на передачі Соловйов оголошував, що всі великі міста України мають бути зруйновані. Я думаю, що низка таких масованих атак на міста-мільйонники Дніпро, Харків, Запоріжжя, Львів, Одесу та інші, потім міста-півмільйонники - це цілком імовірно з боку Російської Федерації", - сказав він у коментарі ТСН.ua.

За його словами, якщо РФ влаштує таку атаку по Дніпру, Львову, Запоріжжю, Одесі чи іншим містам, наслідки будуть страшнішими, ніж у Києві.

"Але західна частина нашої країни, я сподіваюся, що там може бути розгорнута якась частина ППО, яка зменшить кількість "Шахедів", які можуть долетіти до західних регіонів. Інакше буде жах", - зазначив військовий аналітик.

Він також попередив про те, що є певні ознаки того, що нова атака РФ уже готується.

"По-перше, термін накопичення щонайменше 10-14 діб між масованими ударами, іноді більше, дуже рідко, коли менше, там один тиждень. Друге - це поява дронів-розвідників. Учора літав дрон-розвідник над Києвом і областю. І третє, я не знаю, як це так збігається, але коли президент їде кудись у відрядження, то в нас буває масова атака. Сам факт дійсно має місце", - додав Жданов.

Загроза блекауту: думка експерта

Експерт з міжнародної енергетики та безпеки Михайло Гончар прокоментував масштабні атаки Росії на українську енергосистему, підкресливши, що у великих містах споживання електрики завжди значно вище. За його словами, саме мегаполіси можуть зіткнутися з найбільшими складнощами.

Він додав, що в окремих населених пунктах, особливо на сході та північному сході країни, перебої можуть тривати цілодобово, що вже перетворюється на серйозну проблему.

Як писав Главред, увечері 13 листопада російські війська знову здійснили атаку на Україну. У результаті удару є загиблі і багато поранених серед цивільних.

Нагадаємо, що в ніч на 14 листопада Київ пережив масовану ракетно-дронову атаку РФ. Майже всю ніч у столиці України гриміли вибухи. Є руйнування майже в усіх районах міста. Мер Києва розповів про ситуацію зі світлом, тепло- і водопостачанням.

Раніше повідомлялося про те, що росіяни завдали удару по ринку в Чорноморську Одеської області. Відомо щонайменше про двох загиблих людей унаслідок атаки. Щонайменше семеро людей були поранені, серед них є люди у важкому стані.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

