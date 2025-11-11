Рус
Одеса під масованою атакою РФ - в місті не вщухають вибухи, що відомо

Юрій Берендій
11 листопада 2025, 20:09оновлено 11 листопада, 20:56
1984
Російські війська знову атакують Одесу, завдаючи масованого удару дронами з Чорного моря, мешканців закликали перебувати в укриттях, повідомили в ОВА.
Одеса під масованою атакою РФ / Колаж: Главред, фото: alerts in ua, ua.depositphotos.com

Про що йдеться у матеріалі:

  • В Одесі лунають вибухи - місто атакують рсоійські дрони
  • Вночі можливий ракетний удар комплексами "Бастіон"

Російські окупаційні війська завдають масованого удару по Одесі. В місті чутно гучні вибухи. Про це повідомляє 24 канал.

Повітряну тривогу в місті було оголошено о 18:45 через загрозу атаки ударними БпЛА з Чорного моря.

"Одеса та район, перебувайте в укриттях! Загроза застосування ударних безпілотників!", - написав глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

До цього Повітряні Сили ЗСУ попереджали про рух російських ударних дронів в напрямку Одещини та безпосередньо до Одеси з Чорного моря.

Крім того, моніторингові канали повідомляють про активність наземних пускових установок "Бастіон" на західному узбережжі Криму.

"Діє попередження про застосування протикорабельних КР 3М55 "Онікс" для узбережжя Чорного моря ввечері та вночі", - йдеться у повідомленні.

Звідки і якими ракетами Росія завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

На які міста націлилась Росія для атак - думка експерта

Як писав Главред, взимку російські окупаційні війська намагатимуться одночасно завдавати масованих ударів по українській інфраструктурі та просуватися на фронті. Про те, які населені пункти перебувають у зоні найбільшого ризику, розповів у чаті на Главреді військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

За його словами, першочерговими цілями для Росії стануть прикордонні та прифронтові області — Суми, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса та Херсон. Ворог може використовувати керовані авіабомби (КАБи), які легко дістають до цих регіонів. Якщо ж, як повідомляє ГУР, дальність дії КАБів зросте до 190 км, зона потенційного ураження суттєво розшириться.

Ступак також зазначив, що російські сили націлюватимуться на тилові області з меншою кількістю систем протиповітряної оборони. Хоча Київ теж залишатиметься серед цілей, потужна ППО столиці знижує ефективність атак. Тому противник, імовірно, робитиме акцент на регіонах зі слабшим захистом, зокрема Чернігівщині, намагаючись підірвати системи газо-, тепло- та електропостачання, щоб створити критичні умови для місцевого населення.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 10 листопада російські війська здійснили атаки на шість населених пунктів Харківської області. Унаслідок обстрілів постраждали двоє чоловіків і 16-річний підліток. За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, ворог завдав ударів ракетою, трьома безпілотниками типу "Герань-2", FPV-дроном і ще трьома дронами невстановленого типу.

Під час нічної атаки 8 листопада під ударом російських військ опинилися об’єкти енергетичної та газової інфраструктури в кількох регіонах України, повідомив начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006–2010) та засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко наголосив, що Росія активно модернізує свої повітряні засоби ураження, зокрема ракети типу "Іскандер" і "Кинджал". Через це українській протиповітряній обороні стає дедалі складніше їх перехоплювати.

Інші новини:

Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

