Ціни рвануть вгору: як зміниться вартість борщового набору в 2026 році

Юрій Берендій
1 січня 2026, 02:26
Експерт пояснив, чому овочі борщового набору наразі значно подешевшали, а також за яких умов і коли ціни можуть знову піти вгору.
Як зміниться вартість борщового набору в 2026 році

Коротко:

  • Ряд овочів борщового набору зараз коштують на 80% дешевше, ніж у попередній рік
  • З кінця лютого 2026 року варто очікувати на здорожчання борщового набору

Після рекордно низьких цін на овочі борщового набору, спричинених вдалим урожаєм і м’якими погодними умовами після Нового року варто очікувати на їх значне здорожчання. Про це в інтерв'ю Главреду розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Він пояснив, що тривалий період сприятливої погоди з плюсовими температурами вдень дозволив зменшити витрати на зберігання овочів, а разом із хорошим урожаєм це призвело до суттєвого зниження цін порівняно з минулим роком. Зокрема, білокачанна капуста, буряк, морква та інші овочі нині коштують приблизно на 80% дешевше, ніж торік.

"Втім, під час морозів, коли зберігання овочів вимагатиме підключення додаткових джерел енергії в умовах тривалих відключень світла, ціни на овочі можуть почати зростати. Умовно кажучи, якщо в січні будуть сильні морози, овочі дещо подорожчають; якщо ж морозів не буде, ціни будуть більш-менш стабільними", - вказав він.

Водночас Марчук зауважив, що наприкінці лютого або на початку весни ціни неминуче почнуть зростати, адже під час зберігання продукція поступово втрачатиме товарний вигляд, якісної пропозиції на складах стане менше, що підштовхне вгору вартість овочів борщового набору.

"Залежно від кількості пропозиції ціни на овочі в цей час підскочать на 10-20%", - резюмує він.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Які продукти почнуть дорожчати з січня - прогноз експерта

Як писав Главред, у січні 2026 року на українському ринку м’яса та м’ясної продукції прогнозується традиційне сезонне зростання цін. Причиною стане підвищений попит, характерний для цього періоду, що може спричинити подорожчання в середньому на 5–7%. Про це повідомив аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Максим Гопка.

Він зазначив, що ціни на свинину залишатимуться відносно стабільними завдяки імпортним поставкам, які покривають внутрішній попит. Натомість вартість яловичини, ймовірно, і надалі зростатиме разом з іншими видами м’яса через нестачу поголів’я.

"Незважаючи на достатню пропозицію тваринного білка на внутрішньому ринку, на кінцеву вартість продукції тиснутимуть відключення електроенергії та поступове збільшення вартості кормів, зокрема соняшникового шроту, що безпосередньо впливає на собівартість курятини", - додає він.

Ціни на продукти в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після святкового попиту ситуація в українських магазинах може змінитися на краще. Хоча загальна тенденція до подорожчання зберігатиметься, у січні та лютому 2026 року очікується помітне зниження цін на молочну продукцію. Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Водночас в Україні фіксують чергове підвищення вартості огірків. Основною причиною зростання цін стала обмежена пропозиція з боку імпортних постачальників. За даними аналітиків проєкту EastFruit, тепличні огірки нині продають у межах 110–140 гривень за кілограм, що в середньому на п’яту частину дорожче, ніж тиждень тому.

Після новорічних свят також прогнозується подальше подорожчання курячих яєць — приблизно на 10%. Причини такого зростання вартості пояснив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Про персону: Денис Марчук

Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

Ціни на продукти в Україні після Нового року: Марчук – про те, що і на скільки подорожчає у січні
