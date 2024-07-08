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Масований ракетний удар: Україна під атакою РФ, лунають вибухи

Марія Тупік
8 липня 2024, 02:52оновлено 8 липня, 03:53
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У всіх регіонах України пролунала тривога через пуски крилатих ракет з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Масований ракетний удар: Україна під атакою РФ, лунають вибухи
Ракетна атака 8 липня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: alerts.in.ua

У ніч на 8 липня Росія запустила рій ракет у бік України. У всіх областях України, а також у Києві цієї ночі було оголошено повітряну тривогу. Вона пов'язана з російською ракетною атакою.

У Повітряних силах заявили, що ракетна небезпека в усіх регіонах України через пуски крилатих ракет із російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття!" - закликали військові.

відео дня

За даними Повітряних сил, перші крилаті ракети РФ, які запустили з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС увійшли в повітряний простір України о 2:30 за київським часом.

Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
Літаки Ту, якими обстрілюють Україну / Інфографіка Главреда

2:50 Перші ракети увійшли до повітряного простору Чернігівської області та летіли курсом на Київську. В областях пролунали вибухи.

3:10 У ЗСУ поінформували про дві групи крилатих ракет РФ.

3:15 Дві групи крилатих ракет летять у бік Житомира. Місцеві пабліки повідомляють про вибухи.

3:20 Повідомляється про нові вибухи на Житомирщині. Повітряні сили повідомили про роботу ППО в області.

3:25 Усі 4 Ту-95 МС, які здійснили пуски ракет по Україні, повертаються на аеродром базування.

3:27 У ЗСУ повідомили про дорозвідку повітряного простору України.

3:49 Почалися відбої повітряної тривоги.

Повітряна ракетна атака РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, в ніч на 4 липня Київ атакували дрони - всі "Шахеди" були збиті на підступах до столиці. До Києва безпілотники наближалися хвилями і з різних напрямків.

Також 4 липня на Чернігівщині було влучання "Шахеда". Через влучання дрона майже 6 тисяч споживачів залишилися без електроенергії.

Крім цього, увечері 4 липня російська ракета вдарила по порту під Одесою. Унаслідок атаки загинув один цивільний, ще 7 були поранені.

У ніч на 5 липня окупанти масовано вдарили по Україні трьома десятками дронів. Силам ППО під час атаки довелося збивати дрони в семи областях нашої держави.

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