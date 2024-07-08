Ворог бив 'Кинджалом', 'Цирконом' і 'Калібрами': скільки ракет РФ вдалося збити

Під час масованого удару по Україні в понеділок, 8 липня, країна-агресор РФ випустила 38 ракет, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
При цьому українським захисникам вдалося збити 30 ракет росіян, повідомив він у своєму Telegram-каналі.
Він зазначив, що близько 10 ранку ворог завдав комбінованого ракетного удару по Україні з використанням ракет повітряного, морського і наземного базування.
Загалом, за попередніми даними, російські військові злочинці випустили 38 ракет різних типів:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
- 4 балістичні ракети "Іскандер-М";
- 1 крилату ракету 3М22 "Циркон";
- 13 крилатих ракет Х-101;
- 14 крилатих ракет "Калібр";
- 2 крилаті ракети Х-22;
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.
Хто такий Микола Олещук
Микола Миколайович Олещук (нар. 25 травня 1972, м. Луцьк) — український воєначальник, генерал-лейтенант. Командувач Повітряних сил Збройних сил України (від 9 серпня 2021). Має звання Героя України, пише Вікіпедія.
Неодноразово залучався до виконання бойових (службових) завдань у складі сил та засобів антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей.
Під час повномасштабного російського вторгнення генерал-лейтенант Микола Олещук організував ефективну протиповітряну оборону Києва, Одеси, Львова, Дніпра тощо. Завдяки рішенням генерал-лейтенанта вдалося вивести з-під удару літаки бригад тактичної та транспортної авіації, провести успішне застосування авіації, зенітних ракетних військ та не допущено панування ворожих літаків у повітрі.
Водночас командувач ЗС уточнив, що протиповітряній обороні вдалося знищити 30 ворожих ракет:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
- 3 балістичні ракети "Іскандер-М";
- 11 крилатих ракет Х-101;
- 12 крилатих ракет "Калібр";
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.
Ракетний удар по Україні 8 липня - останні новини
У понеділок вранці, 8 липня, РФ завдала масованого удару по Україні, вибухи прогриміли в багатьох регіонах. У Києві влучання було по корпусах дитячої лікарні "Охматдит" у Шевченківському районі. Також у пабліках з'явилося безліч фотографій і відеороликів, на яких видно руйнування в одному з корпусів цієї медустанови.
Пізніше стало відомо, що внаслідок ракетного удару в Дніпровському районі пошкоджено багатоповерхову будівлю медцентру. Унаслідок атаки РФ 4 загиблих, ще 3 травмовано, сталося часткове руйнування будівлі.
Як повідомлялося, внаслідок ракетної атаки РФ по Кривому Рогу відомо про десятки поранених, крім того, за даними Ради оборони міста, попередньо - 10 загиблих.
Більше новин:
- Над містом стовп диму: Харків під масованим ударом
- "Іскандери" були розвідкою боєм: РФ готує масований удар по Києву - прогноз
- Окупанти вночі масовано вдарили по Україні трьома десятками дронів: подробиці
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред