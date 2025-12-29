Рус
РФ може відкрити новий фронт: генерал про загрозу для обласного центру України

Олексій Тесля
29 грудня 2025, 17:27
113
У російських окупантів у планах є захоплення нових територій, попередив Ігор Романенко.
Романенко
Ігор Романенко прокоментував ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Wikipedia

Головне із заяв Романенка:

  • У РФ у планах є захоплення територій у Чернігівській області
  • РФ продовжить завдавати повітряних ударів по Чернігову та області

Військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко прокоментував питання про те, яким містам загрожує ймовірний наступ армії країни-агресора РФ.

Під час чату в Главреді він сказав, що у російських окупантів у планах є захоплення територій у Чернігівській області.

"Плани такі у противника є. Чернігівщина включена в "санітарну зону". Але сил на те, щоб відкрити північний фронт і почати наземну операцію, у Росії поки що немає", - зазначив він.

На його думку, у зв'язку з цим, РФ продовжить завдавати повітряних ударів по Чернігову і по Чернігівській області.

"Тому поки що противник завдає потужних руйнівних повітряних ударів по Чернігівській області та Чернігову", - додав Романенко.

Дивіться відео - чат з Ігорем Романенком:

Прогноз експерта про наступ РФ

За словами Романенка, лінія фронту може звузитися, і на окремих ділянках російські сили вже здійснюють активні дії. Він вважає, що після передислокації підрозділи РФ із районів Покровська і Мирнограда можуть бути перенаправлені. У такому разі, вважає він, наступ противника в напрямку Слов'янська, Краматорська і Костянтинівки здатний помітно прискоритися.

Ситуація на фронті: новини за темою

Раніше в ДШВ розкрили деталі відходу ЗСУ з позицій біля Покровська. Росіяни намагаються проникнути і закріпитися на південно-східних околицях міста Мирноград.

Нагадаємо, раніше в DeepState розповіли, що відбувається в Сіверську. Російські сили намагаються закріпитися в місті, встановлюючи прапори для пропаганди.

Як писав Главред, російські окупаційні війська знову використовують тимчасово захоплений Маріуполь для перекидання підрозділів морської піхоти в напрямку Гуляйполя. Це дозволить окупантам швидше реагувати на ситуацію на фронті.

Про персону: Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Ігор Романенко війна Росії та України


Карта Deep State онлайн за 29 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 29 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Не про віру: чому Україна відмовилася святкувати Різдво 7 січня

Не про віру: чому Україна відмовилася святкувати Різдво 7 січня

Два знаки зодіаку "накриє" потужна хвиля успіху: справи підуть вгору

Два знаки зодіаку "накриє" потужна хвиля успіху: справи підуть вгору

Ці знаки зодіаку увірвуться в новий рік переможцями: щастя вже скоро

Ці знаки зодіаку увірвуться в новий рік переможцями: щастя вже скоро

Перемовини Трампа та Зеленського завершені: ЗМІ розкрили перші деталі

Перемовини Трампа та Зеленського завершені: ЗМІ розкрили перші деталі




Капюшон грітиме краще, якщо зробити одну дію: простий трюк з хутром

04:53

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці милого котика за 45 секунд

04:38

Гороскоп на завтра 30 грудня: Ракам - несподівана зустріч, Скорпіонам - прибуток

