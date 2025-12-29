РФ може відкрити новий фронт: генерал про загрозу для обласного центру України

Головне із заяв Романенка:
- У РФ у планах є захоплення територій у Чернігівській області
- РФ продовжить завдавати повітряних ударів по Чернігову та області
Військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко прокоментував питання про те, яким містам загрожує ймовірний наступ армії країни-агресора РФ.
Під час чату в Главреді він сказав, що у російських окупантів у планах є захоплення територій у Чернігівській області.
"Плани такі у противника є. Чернігівщина включена в "санітарну зону". Але сил на те, щоб відкрити північний фронт і почати наземну операцію, у Росії поки що немає", - зазначив він.
На його думку, у зв'язку з цим, РФ продовжить завдавати повітряних ударів по Чернігову і по Чернігівській області.
"Тому поки що противник завдає потужних руйнівних повітряних ударів по Чернігівській області та Чернігову", - додав Романенко.
Дивіться відео - чат з Ігорем Романенком:
Прогноз експерта про наступ РФ
За словами Романенка, лінія фронту може звузитися, і на окремих ділянках російські сили вже здійснюють активні дії. Він вважає, що після передислокації підрозділи РФ із районів Покровська і Мирнограда можуть бути перенаправлені. У такому разі, вважає він, наступ противника в напрямку Слов'янська, Краматорська і Костянтинівки здатний помітно прискоритися.
Ситуація на фронті: новини за темою
Раніше в ДШВ розкрили деталі відходу ЗСУ з позицій біля Покровська. Росіяни намагаються проникнути і закріпитися на південно-східних околицях міста Мирноград.
Нагадаємо, раніше в DeepState розповіли, що відбувається в Сіверську. Російські сили намагаються закріпитися в місті, встановлюючи прапори для пропаганди.
Як писав Главред, російські окупаційні війська знову використовують тимчасово захоплений Маріуполь для перекидання підрозділів морської піхоти в напрямку Гуляйполя. Це дозволить окупантам швидше реагувати на ситуацію на фронті.
Читайте також:
- Зимова ставка окупантів: у ЗСУ пояснили стратегічні наміри РФ на Донеччині
- Росіяни прагнуть захопити одразу два міста: офіцер розкрив тактику ворога
- Окупанти піднімають прапори біля Лиману, але є нюанс: військовий оцінив ситуацію
Про персону: Ігор Романенко
Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред