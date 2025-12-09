Рус
Ситуація напружена: у ДШВ розкрили деталі відходу ЗСУ з позицій біля Покровська

Марія Николишин
9 грудня 2025, 11:01
1208
Росіяни намагаються проникнути та закріпитися на південно-східних околицях міста Мирноград.
Відхід ЗСУ з позицій / колаж: Главред, фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, deepstatemap
Відхід ЗСУ з позицій / колаж: Главред, фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, deepstatemap

Ключові тези:

  • ЗСУ відійшли з деяких позицій біля Покровська і Мирнограда
  • Особовий склад переміщений на більш вигідні рубежі
  • Ситуація у районі Мирнограду залишається складною

Українські військові відійшли від частини позицій біля Покровська і Мирнограда Донецької області. Підрозділи Сил оборони здійснили організований маневр у районі населених пунктів Лисівка та Сухий Яр. Про це повідомили в 7 корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ (ДШВ).

Зазначається, що за рішенням командування, особовий склад був переміщений на більш вигідні рубежі.

"Маневр проведено задля збереження життя військовослужбовців, покращення логістичного забезпечення угруповання та вирівнювання лінії фронту", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що з міркувань безпеки інформація про проведення операції певний час не оприлюднювалася, щоб уникнути ризиків зриву її виконання.

В ДШВ також наголосили, що ситуація у районі Мирнограду залишається складною. Ворог активно обстрілює місто з допомогою КАБів, зокрема, за минулий тиждень росіяни скинули на місто 21 авіабомбу.

"Противник веде інтенсивні штурмові дії, намагаючись проникнути та закріпитися на південно-східних околицях міста. Сили оборони знищують штурмові групи противника із застосуванням усіх наявних засобів", - підкреслили в 7 корпусі.

Ситуація в Покровську

Військово-політичний аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов заявляв, що Покровськ є великим промисловим містом із розвинутою міською забудовою та промзоною, що дозволяє Силам оборони України проводити активні бойові дії в умовах міської забудови.

За його словами, це уповільнює темпи просування росіян та збільшує їхні втрати як атакуючої сторони.

"Наразі наше завдання – якомога довше тримати Покровськ, принаймні допоки триває переговорний процес, щоб не дати росіянам використати цю карту для посилення їхніх позицій", - вважає він.

Ситуація напружена: у ДШВ розкрили деталі відходу ЗСУ з позицій біля Покровська
Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітичний проєкт DeepState говорив, що російські окупаційні війська активізували спроби просування в районі Сіверська Донецької області.

Офіцер відділу комунікації 7 корпусу швидкого реагування ДШВ Сергій Лефтер заявляв, що російська окупаційна армія залучила оперативний резерв, щоб захопити Покровсько-Мирноградську агломерацію.

Експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк вважає, що на Запорізькому напрямку та суміжних територіях російські окупанти посилюють активність, що може сигналізувати про підготовку великої наступальної операції.

Про джерело: Десантно-штурмові війська Збройних сил України

Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

