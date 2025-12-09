Ворог просуває піхоту в Сіверськ: у DeepState розповіли, що відбувається в місті

Російські сили намагаються закріпитися в місті, встановлюючи прапори для пропаганди.

Російські окупанти намагаються просунутися в Сіверськ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, flickr

Коротко:

Російські війська активізували спроби просування в Сіверську

Під контролем ворога перебуває приблизно половина міста

Основний рубіж для оборони – річка Бахмутка

Російські окупаційні війська активізували спроби просування в районі Сіверська Донецької області. Про загострення ситуації на фронті повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

За даними експертів, ворог продовжує стягувати піхоту безпосередньо до міста, що створює загрозу повільного переходу Сіверська під контроль окупантів.

"Сіверськ потроху опиняється в руках ворога, і ситуація розгортається не найкращим чином", – зазначають аналітики.

Дії українських сил оборони

Водночас українські сили оборони активно протидіють наступу. Пілоти ЗСУ завдають ударів по скупченнях ворожої піхоти, що сповільнює просування противника та підвищує шанси оборонців утримати стратегічно важливі позиції.

Пропагандистські дії окупантів

Окупанти також встановлюють прапори, намагаючись продемонструвати нібито повний контроль над містом для пропагандистських цілей. Проте, за оцінками DeepState, наразі під контролем ворога перебуває приблизно половина Сіверська. Основним рубежем стримування наступу залишається річка Бахмутка.

Крім того, повідомляється про поодинокі випадки появи російської піхоти за межами міста, що свідчить про активні спроби ворога закріпитися на нових позиціях.

Які області Росія прагне окупувати - думка експерта

Як писав Главред, Росія не планує припиняти активні наступальні дії взимку. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан. За його словами, окупаційні війська продовжать наступ, доки не встановлять контроль над чотирма українськими областями, які Москва вже включила до своєї Конституції.

Експерт зазначає, що головними напрямками для російської армії залишаються Донецька область та лівобережна частина Запорізької області. "Поки ці завдання не будуть виконані, Росія продовжуватиме нарощувати угруповання військ та ресурси для їх реалізації", – наголосив Світан.

Водночас, за його оцінкою, активні атаки на правобережжі Херсонщини можуть бути тимчасово призупинені, що свідчить про концентрацію зусиль на пріоритетних напрямках.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, російські окупаційні війська знову використовують тимчасово захоплений Маріуполь для перекидання підрозділів морської піхоти в напрямку Гуляйполя. Це дозволить окупантам швидше реагувати на ситуацію на фронті. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Крім того, армія РФ просувається у Вовчанську на Харківщині та намагається закріпитися на руїнах міста. Українські захисники утримують позиції у південних і західних районах Вовчанська, хоча місто майже повністю зруйноване. Про це в телеетері повідомив начальник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Нагадаємо, що армія РФ активізувала свою кампанію ударів по українській логістиці. Росія завдала ударів по греблі Печенізького водосховища та мосту біля Старого Салтова. Внаслідок обстрілу, місцева влада змушена була зупинити рух через дамбу.

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

