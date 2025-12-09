Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Ворог просуває піхоту в Сіверськ: у DeepState розповіли, що відбувається в місті

Руслан Іваненко
9 грудня 2025, 02:19
9
Російські сили намагаються закріпитися в місті, встановлюючи прапори для пропаганди.
ВСУ, Фронт, Армия РФ
Російські окупанти намагаються просунутися в Сіверськ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, flickr

Коротко:

  • Російські війська активізували спроби просування в Сіверську
  • Під контролем ворога перебуває приблизно половина міста
  • Основний рубіж для оборони – річка Бахмутка

Російські окупаційні війська активізували спроби просування в районі Сіверська Донецької області. Про загострення ситуації на фронті повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

За даними експертів, ворог продовжує стягувати піхоту безпосередньо до міста, що створює загрозу повільного переходу Сіверська під контроль окупантів.

відео дня

"Сіверськ потроху опиняється в руках ворога, і ситуація розгортається не найкращим чином", – зазначають аналітики.

Дії українських сил оборони

Водночас українські сили оборони активно протидіють наступу. Пілоти ЗСУ завдають ударів по скупченнях ворожої піхоти, що сповільнює просування противника та підвищує шанси оборонців утримати стратегічно важливі позиції.

Пропагандистські дії окупантів

Окупанти також встановлюють прапори, намагаючись продемонструвати нібито повний контроль над містом для пропагандистських цілей. Проте, за оцінками DeepState, наразі під контролем ворога перебуває приблизно половина Сіверська. Основним рубежем стримування наступу залишається річка Бахмутка.

Крім того, повідомляється про поодинокі випадки появи російської піхоти за межами міста, що свідчить про активні спроби ворога закріпитися на нових позиціях.

Які області Росія прагне окупувати - думка експерта

Як писав Главред, Росія не планує припиняти активні наступальні дії взимку. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан. За його словами, окупаційні війська продовжать наступ, доки не встановлять контроль над чотирма українськими областями, які Москва вже включила до своєї Конституції.

Експерт зазначає, що головними напрямками для російської армії залишаються Донецька область та лівобережна частина Запорізької області. "Поки ці завдання не будуть виконані, Росія продовжуватиме нарощувати угруповання військ та ресурси для їх реалізації", – наголосив Світан.

Водночас, за його оцінкою, активні атаки на правобережжі Херсонщини можуть бути тимчасово призупинені, що свідчить про концентрацію зусиль на пріоритетних напрямках.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, російські окупаційні війська знову використовують тимчасово захоплений Маріуполь для перекидання підрозділів морської піхоти в напрямку Гуляйполя. Це дозволить окупантам швидше реагувати на ситуацію на фронті. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Крім того, армія РФ просувається у Вовчанську на Харківщині та намагається закріпитися на руїнах міста. Українські захисники утримують позиції у південних і західних районах Вовчанська, хоча місто майже повністю зруйноване. Про це в телеетері повідомив начальник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Нагадаємо, що армія РФ активізувала свою кампанію ударів по українській логістиці. Росія завдала ударів по греблі Печенізького водосховища та мосту біля Старого Салтова. Внаслідок обстрілу, місцева влада змушена була зупинити рух через дамбу.

Читайте також:

Про джерело: DeepState

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні лінія фронту новини України Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ворог просуває піхоту в Сіверськ: у DeepState розповіли, що відбувається в місті

Ворог просуває піхоту в Сіверськ: у DeepState розповіли, що відбувається в місті

02:19Фронт
Території в обмін на мир: про що Україна домовилась із США та яка доля ЗАЕС

Території в обмін на мир: про що Україна домовилась із США та яка доля ЗАЕС

22:28Війна
Серія потужних вибухів у Сумах: ворог атакує місто, є перебої зі світлом

Серія потужних вибухів у Сумах: ворог атакує місто, є перебої зі світлом

21:30Війна
Реклама

Популярне

Більше
Коронували на 180 років раніше за Данила Галицького - ким був перший король Русі

Коронували на 180 років раніше за Данила Галицького - ким був перший король Русі

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці дівчини на пляжі за 10 секунд

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці дівчини на пляжі за 10 секунд

Карта Deep State онлайн за 8 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 9 грудня: Бикам - конфлікт, Коням - драма

Китайський гороскоп на завтра 9 грудня: Бикам - конфлікт, Коням - драма

Люди раптово почали відмовлятися від сонячних панелей: у чому причини

Люди раптово почали відмовлятися від сонячних панелей: у чому причини

Останні новини

02:28

Чи пов’язаний Хрещатик із Хрещенням Русі: несподівані факти про головну вулицю Києва

02:19

Ворог просуває піхоту в Сіверськ: у DeepState розповіли, що відбувається в місті

02:00

Не дотримала слова: покинутий батько Меган Маркл прокоментував спілкування з донькою

00:54

Ремінь чи ланцюг ГРМ: експерти розповіли, що безпечніше для авто з пробігом

00:13

Як правильно поливати орхідеї, щоб вони цвіли довше: три методи флористівВідео

У Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - РозумнийУ Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - Розумний
08 грудня, понеділок
23:54

Однотипний раціон: що станеться, якщо не міняти сніданок роками

22:53

Дуже "ненажерливі" моделі: ТОП-5 авто, які розчаровують власників витратою пального

22:51

Хто може очолити "Динамо": експерт назвав ідеального кандидата на посаду тренера

22:50

Ігор Коломойський знову запрошує на судові засідання

Реклама
22:41

"Я дівчинка": Даша Квіткова зробила зізнання про заміжжя

22:28

Території в обмін на мир: про що Україна домовилась із США та яка доля ЗАЕС

22:12

"Подано до суду": Клименко особисто взявся за справу в нападі на ансамбль "Гуцулія"

21:30

Серія потужних вибухів у Сумах: ворог атакує місто, є перебої зі світлом

21:04

Вже не 28 пунктів: Зеленський розповів про значні зміни в мирному плані

21:02

Ексдружини Тома Круза об'єдналися заради його ексгерлфренд - ЗМІ

20:59

Потрібна лише одна ложка: простий прийом для прання, який повертає речам яскравість

20:40

Зеленський вперше назвав кандидатів на посаду голови ОП - хто замінить Єрмака

20:16

Люди, народжені в ці місяці, занадто креативні для офісної роботи

20:10

З яким пробігом найкраще купувати вживане авто - експерт назвав "золотий середину"

19:56

Сповіщення про повістки та не тільки: які нові функції з’являться у "Резерв+"

Реклама
19:46

Правда, яку приховує Москва: чому Галичина зламала імперський сценарій для УкраїниВідео

19:28

Українцям загрожують чималі штрафи за використання генератора: за що можуть покарати

19:10

ЗСУ відійшли з частини позицій під Покровськом: що відомо

19:10

Які результати в окупантів за перший тиждень грудняПогляд

18:54

"Я був знерухомлений": Козловський зізнався, чи робить ін'єкції ботоксуВідео

18:48

"Війна затягнеться": названо єдиний реальний сценарій досягнення миру

18:29

"Шахеди" з ракетами: експерт пояснив, чи становлять вони реальну загрозу для авіації

18:17

Українці будуть без світла до 16 годин: з'явилися графіки відключень на 9 грудня

18:02

В Україні різко подорожчала вся валюта: новий курс на 9 грудня

17:58

Оголошено повний перелік номінантів на Золотий глобус-2026 - хто у списку

17:57

"Вона змінюється": що Юрій Ткач думає про дивовижне схуднення своєї дружини

17:41

Водіїв закликали одягати старі шкарпетки на двірники в авто: причина здивуєВідео

17:30

Фільм "Гострі картузи" поверне на екрани Томаса Шелбі - відома дата виходуВідео

17:25

Під час бойового завдання - Повітряні сили повідомили про загибель пілота Су-27

17:25

Студентам в Україні піднімуть стипендії: коли та на скільки

17:10

16 годин без світла і більше: для яких міст та регіонів графіки відключень посилятьФото

16:56

Майже 90 кг античних монет: археологи виявили 1800-річний унікальний скарб

16:49

Росія готує провокації в п’ятьох містах: українців попередили про небезпеку

16:48

"Які дурості бувають": наречена Дмитра Кулеби детально розповіла про своє кохання

16:40

В Україні почалися аварійні відключення світла - де більше не діють графіки

Реклама
16:35

Тетяна Даниленко: Головна віддушина Андрія Білецького зараз — його підрозділиВідео

16:32

Повернення "забутого експерта": ексчлен ВККС Козлов знову долучений до конкурсів у судовій системі - ЗМІ

16:26

Після масованих ударів: в Укренерго розповіли, де ситуація залишається критичною

16:21

Склади РФ спалахували один за одним: Генштаб повідомив про грандіозну операцію

16:14

Коронували на 180 років раніше за Данила Галицького - ким був перший король Русі

15:57

Росіяни облаштували нову військову базу в Маріуполі: розкрито подробиці

15:54

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці сплячого собаки за 51 секунду

15:46

"Без квартири, немає нічого": Котенко терміново попросив про допомогу після обстрілу

15:30

Пара купила будинок вартістю $1 млн, але потрапила в халепу

15:24

Плани Путіна про захоплення Одеси: у ВМС сказали, чи піде Росія на такий крок

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новий рік 2026
Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти