РФ може звузити фронт для нового удару: генерал про загрозу для великих міст

Фронт може скоротитися, а російські війська на новому напрямку діють уже зараз.

https://glavred.net/ukraine/rf-mozhet-suzit-front-dlya-novogo-udara-general-ob-ugroze-dlya-krupnyh-gorodov-10726619.html Посилання скопійоване

Ігор Романенко спрогнозував розвиток ситуації на фронті / Колаж: Главред, фото: Главред, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 17-та окрема танкова Криворізька бригада

Головне із заяв Романенка:

Після перегрупування війська РФ можуть бути кинуті на нову ділянку фронту

Просування противника в бік Слов'янська, Краматорська та Костянтинівки може прискоритися

Військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко прокоментував загрозу наступу армії країни-агресора РФ на великі міста Донецької області - Краматорськ і Слов'янськ.

Як підкреслив він під час чату в Главреді, важливо визначити, яким буде потенціал угруповання, яке Росія зможе сформувати на цьому напрямку.

відео дня

Експерт вважає, що фронт може скоротитися, а російські війська на цих напрямках діють уже зараз.

"Після перегрупування війська РФ із Покровська і Мирнограда можуть теж бути кинуті на цю ділянку фронту. За таких умов просування противника в бік Слов'янська, Краматорська та Костянтинівки буде значно швидшим", - додав Романенко.

Дивіться відео - чат з Ігорем Романенком:

Дані військових про ситуацію на фронті: головне

У Донецькій області російські сили нарощують активність на Лиманському напрямку, прагнучи прорватися до важливих оборонних рубежів. Українські військовослужбовці продовжують утримувати свої позиції і докладають максимум зусиль, щоб зупинити наступ противника. Про це розповів молодший сержант 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк.

Ситуація на фронті: новини за темою

Раніше в ДШВ розкрили деталі відходу ЗСУ з позицій біля Покровська. Росіяни намагаються проникнути і закріпитися на південно-східних околицях міста Мирноград.

Нагадаємо, раніше в DeepState розповіли, що відбувається в Сіверську. Російські сили намагаються закріпитися в місті, встановлюючи прапори для пропаганди.

Як писав Главред, російські окупаційні війська знову використовують тимчасово захоплений Маріуполь для перекидання підрозділів морської піхоти в напрямку Гуляйполя. Це дозволить окупантам швидше реагувати на ситуацію на фронті.

Читайте також:

Про персону: Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред