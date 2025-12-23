РФ може звузити фронт для нового удару: генерал про загрозу для великих міст

Головне із заяв Романенка:
- Після перегрупування війська РФ можуть бути кинуті на нову ділянку фронту
- Просування противника в бік Слов'янська, Краматорська та Костянтинівки може прискоритися
Військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко прокоментував загрозу наступу армії країни-агресора РФ на великі міста Донецької області - Краматорськ і Слов'янськ.
Як підкреслив він під час чату в Главреді, важливо визначити, яким буде потенціал угруповання, яке Росія зможе сформувати на цьому напрямку.
Експерт вважає, що фронт може скоротитися, а російські війська на цих напрямках діють уже зараз.
"Після перегрупування війська РФ із Покровська і Мирнограда можуть теж бути кинуті на цю ділянку фронту. За таких умов просування противника в бік Слов'янська, Краматорська та Костянтинівки буде значно швидшим", - додав Романенко.
Дані військових про ситуацію на фронті: головне
У Донецькій області російські сили нарощують активність на Лиманському напрямку, прагнучи прорватися до важливих оборонних рубежів. Українські військовослужбовці продовжують утримувати свої позиції і докладають максимум зусиль, щоб зупинити наступ противника. Про це розповів молодший сержант 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк.
Раніше в ДШВ розкрили деталі відходу ЗСУ з позицій біля Покровська. Росіяни намагаються проникнути і закріпитися на південно-східних околицях міста Мирноград.
Нагадаємо, раніше в DeepState розповіли, що відбувається в Сіверську. Російські сили намагаються закріпитися в місті, встановлюючи прапори для пропаганди.
Як писав Главред, російські окупаційні війська знову використовують тимчасово захоплений Маріуполь для перекидання підрозділів морської піхоти в напрямку Гуляйполя. Це дозволить окупантам швидше реагувати на ситуацію на фронті.
Про персону: Ігор Романенко
Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.
