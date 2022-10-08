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"Справа не у вантажівці": з'явилася несподівана версія "бавовни" на Кримському мосту

8 жовтня 2022, 15:51

Вибухи на Кримському мосту були трьома різними операціями "в одному флаконі", впевнений Ілля Пономарьов.

Пономарьов, Кримський міст
Ілля Пономарьов назвав причину вибухів на Кримському мосту / Facebook і. Пономарьова/скріншот

Сумнівною виглядає версія про вибух на Кримському мосту в результаті детонації вантажівки, в якій нібито знаходилася вибухівка, заявив екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов.

Це була "складна операція з декількох паралельних дій", - підкреслив він в ефірі Фабрики новин.

"Сама по собі фура з вибухівкою не в змозі завдати такої шкоди - це неможливо і якби це було можливо, це було б давно зроблено", - говорить екс-депутат Держдуми.

Він упевнений, що вибухи на Кримському мосту були трьома різними операціями "в одному флаконі".

"Одна історія - підрив залізничних цистерн, інша історія - підрив знизу, третя історія - вантажівка", - вважає Пономарьов.

Він додав, що спецслужби РФ намагаються висунути просту версію (про вибух вантажівки, - ред.), щоб вибухи не виглядали як їх провал.

З його думкою згоден відомий журналіст і блогер Олександр Невзоров.

"Не існує "не ядерних" зарядів, здатних забезпечити потрібну "міру бризантності", особливо для настільки монументальної споруди, як кримський міст. Більш того, згідно з тими ж "азами" - чим могутніше вибух, тим енергійніше відбувається т.зв. "ефект вознесіння", при якому розпечені газові маси йдуть "по шляху найменшого опору", тобто у вільний простір, а не в щільні структури. Так що справа не у вантажівці", - написав він у Telegram.

Вибухи на Кримському мосту

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму вранці в суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Над ним піднімається стовп чорного диму.

За попередньою інформацією, там спалахнула частина залізничної гілки або паливний залізничний потяг.

"Повідомляється про НП в районі Кримського моста в Керчі. Місцеві жителі кажуть, що загорілася частина залізничної гілки. Інформація перевіряється", - зазначають пропагандисти.

Раньше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

Читайте ще:

Ілля Пономарьов Олександр Невзоров Кримський міст війна Росії та України
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