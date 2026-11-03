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"Я зараз бездомний": Ніколас Кейдж змушений поневірятися

Христина Трохимчук
3 листопада 2026, 16:12
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Ніколас Кейдж разом із родиною опинився в ситуації, коли не мав можливості повернутися до власного дому.
Ніколас Кейдж
Ніколас Кейдж залишився без дому / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Ніколасу Кейджу довелося покинути свій особняк
  • Що сталося з нерухомістю актора

Голлівудський актор Ніколас Кейдж зіткнувся з несподіваними життєвими труднощами. 62-річний артист тимчасово втратив можливість жити у своєму розкішному особняку в Малібу вартістю 10,5 мільйона доларів, повідомляє Hello!.

Через масштабний геологічний зсув і руйнування дороги актор разом із родиною змушений переїжджати з одного готелю в інший. Про своє несподіване "бездомне" життя лауреат премії "Оскар" розповів під час зустрічі з шанувальниками на фестивалі Comic Con у Лос-Анджелесі.

відео дня
Ніколас Кейдж
Ніколас Кейдж - як виглядає зараз / скрін з відео

На запитання про те, як родина планує святкувати Хелловін, актор із сумною посмішкою зізнався, що традиційні домашні посиденьки та роздача цукерок дітям цього року скасовуються.

"Я зараз трохи бездомний. Щось сталося з моїм будинком у Малібу, тому я просто живу в готелях", - сказав Кейдж.

Ніколас Кейдж - де він живе зараз
Ніколас Кейдж - де живе зараз / фото: ua.depositphotos.com

Причиною евакуації стала масштабна геологічна катастрофа, що сталася на початку вересня. У районі будинку знаменитості обвалилася частина єдиної під’їзної дороги, внаслідок чого було пошкоджено газопровід. Через ризик подальшої ерозії ґрунту, потужних припливів і дощів, спричинених ураганом "Марі", владі довелося ввести надзвичайний стан і примусово евакуювати мешканців 31 будинку. Коли актор зможе повернутися до свого елітного помешкання, поки що невідомо.

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Про персону: Ніколас Кейдж

Ніколас Кейдж - американський актор, продюсер і режисер.

Народився 7 січня 1964 року в Лос-Анджелесі.

Кейдж є лауреатом премій "Оскар" і "Золотий глобус" за найкращу чоловічу роль у драмі "Покидаючи Лас-Вегас" (1995), а також відомий своїм ексцентричним акторським стилем і величезною кількістю яскравих ролей у Голлівуді.

Кейдж надзвичайно різноплановий - він знімався як у шедеврах авторського кіно, так і в культових бойовиках епохи VHS, а також в експериментальних фільмах жахів.

Ніколас - племінник режисера Френсіса Форда Копполи (автора "Хрещеного батька"). На початку своєї кар’єри він навмисно обрав псевдонім Кейдж (на честь супергероя коміксів Люка Кейджа та композитора Джона Кейджа), щоб пробитися самостійно й уникнути звинувачень у кумівстві.

Актор став справжньою іконою інтернет-культури. Його гіпертрофована міміка, божевільні погляди та емоційні крики у фільмах (наприклад, у "Поцілунку вампіра") породили десятки культових інтернет-мемів.

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