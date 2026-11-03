"Я зараз бездомний": Ніколас Кейдж змушений поневірятися

Ви дізнаєтеся:
- Ніколасу Кейджу довелося покинути свій особняк
- Що сталося з нерухомістю актора
Голлівудський актор Ніколас Кейдж зіткнувся з несподіваними життєвими труднощами. 62-річний артист тимчасово втратив можливість жити у своєму розкішному особняку в Малібу вартістю 10,5 мільйона доларів, повідомляє Hello!.
Через масштабний геологічний зсув і руйнування дороги актор разом із родиною змушений переїжджати з одного готелю в інший. Про своє несподіване "бездомне" життя лауреат премії "Оскар" розповів під час зустрічі з шанувальниками на фестивалі Comic Con у Лос-Анджелесі.
На запитання про те, як родина планує святкувати Хелловін, актор із сумною посмішкою зізнався, що традиційні домашні посиденьки та роздача цукерок дітям цього року скасовуються.
"Я зараз трохи бездомний. Щось сталося з моїм будинком у Малібу, тому я просто живу в готелях", - сказав Кейдж.
Причиною евакуації стала масштабна геологічна катастрофа, що сталася на початку вересня. У районі будинку знаменитості обвалилася частина єдиної під’їзної дороги, внаслідок чого було пошкоджено газопровід. Через ризик подальшої ерозії ґрунту, потужних припливів і дощів, спричинених ураганом "Марі", владі довелося ввести надзвичайний стан і примусово евакуювати мешканців 31 будинку. Коли актор зможе повернутися до свого елітного помешкання, поки що невідомо.
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Про персону: Ніколас Кейдж
Ніколас Кейдж - американський актор, продюсер і режисер.
Народився 7 січня 1964 року в Лос-Анджелесі.
Кейдж є лауреатом премій "Оскар" і "Золотий глобус" за найкращу чоловічу роль у драмі "Покидаючи Лас-Вегас" (1995), а також відомий своїм ексцентричним акторським стилем і величезною кількістю яскравих ролей у Голлівуді.
Кейдж надзвичайно різноплановий - він знімався як у шедеврах авторського кіно, так і в культових бойовиках епохи VHS, а також в експериментальних фільмах жахів.
Ніколас - племінник режисера Френсіса Форда Копполи (автора "Хрещеного батька"). На початку своєї кар’єри він навмисно обрав псевдонім Кейдж (на честь супергероя коміксів Люка Кейджа та композитора Джона Кейджа), щоб пробитися самостійно й уникнути звинувачень у кумівстві.
Актор став справжньою іконою інтернет-культури. Його гіпертрофована міміка, божевільні погляди та емоційні крики у фільмах (наприклад, у "Поцілунку вампіра") породили десятки культових інтернет-мемів.
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