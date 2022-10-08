УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Розбірки ФСБ і Міноборони РФ: в ОП назвали причину вибухів на Кримському мосту

8 жовтня 2022, 16:20

ФСБ/ПВК намагаються "з'їсти" керівництво Міноборони/Генштабу РФ, підкреслив Михайло Подоляк.

Подоляк, Кримський міст
Михайло Подоляк прокоментував вибухи на Кримському мосту/ УНІАН, Скріншот

Вибух на Кримському мосту міг стати результатом протистояння всередині російських силових еліт, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Він не виключив, що вибухи могли стати наслідком протистояння між ФСБ і військовими. Таке припущення він висунув у своєму повідомленні в Twitter.

"А тепер серйозно. ФСБ/ПВК намагаються з'їсти керівництво Міноборони/Генштабу. За мить до зміни кадрів ФСБ йде в нокдаун: прогледіли вибух на мосту Путіна. Тепер Міноборони зможе звинуватити ФСБ в майбутніх поразках на півдні. Ще не очевидно, хто підірвав міст? Нагадаю - фура заїхала з РФ", - написав Подоляк.

Розбірки ФСБ і Міноборони РФ: в ОП назвали причину вибухів на Кримському мосту

Вибухи на Кримському мосту

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму вранці в суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Над ним піднімається стовп чорного диму.

За попередньою інформацією, там спалахнула частина залізничної гілки або паливний залізничний потяг.

"Повідомляється про НП в районі Кримського моста в Керчі. Місцеві жителі кажуть, що загорілася частина залізничної гілки. Інформація перевіряється", - зазначають пропагандисти.

Раньше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

Читайте ще:

ФСБ Міноборони РФ Михайло Подоляк Кримський міст
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:17

"Не треба нервувати": терорист Гіркін аплодує Києву за святковий "феєрверк" на Кримському мосту

17:05

Потужні і енергійні дами: 5 жіночих імен з найсильнішою енергетикоюВідео

16:58

"Ми тут м'ясо": окупанти провалюють атаки та скаржаться, що ЗСУ їх "кладуть пачками"Відео

16:54

Як видалити суперклей з одягу: 7 способів від свіжих і засохлих плям

16:29

"Це оголошення війни без правил": у Держдумі РФ закотили істерику після вибуху на Керченському мостуВідео

Реклама
16:20

Розбірки ФСБ і Міноборони РФ: в ОП назвали причину вибухів на Кримському мостуВідео

16:12

Російська пропагандистка "дивом" вночі встигла повернутися з КримуВідео

15:54

Тісто місити не треба: найсмачніші чебуреки за 20 хвилин - ідеальний рецептВідео

15:51

"Справа не у вантажівці": з'явилася несподівана версія "бавовни" на Кримському мостуВідео

15:22

Вибух на Кримському мосту: в РФ заявили про 3 загиблихВідео

15:09

"Вона до себе такої звикає": хвороба сильно змінила зовнішність Заворотнюк

15:02

Прикмети на 9 жовтня: які 2 речі не можна робити, щоб в будинку біди не сталосяВідео

15:01

Руйнування планів окупантів: у ЗСУ оцінили "бавовну" на Кримському мостуВідео

14:57

Траур все: Меган Маркл і принца Гаррі застукали на концерті

14:31

Повне завантаження і невідомий власник: деталі про фуру, що вибухнула на Кримському мостуВідео

14:24

Результат буде вже через два дні: навіщо люди кладуть цибулю в шкарпетки

14:23

Чому Шойгу сьогодні найщасливіша людина на світіПогляд

14:12

Війна в Україні може закінчитися до середини 2023 року, мобілізація РФ не допоможе - КочетковВідео

14:08

Тікати нікуди: у Криму 3-кілометрова черга на пором, а його не можуть запуститиВідео

14:07

Як відчистити лоток для порошка у пральній машині: 2 золоті правила і 4 ефективні способи

Реклама
13:48

Підрив Кримського мосту: в СБУ відповіли на чутки про причетність до "бавовни"Відео

13:24

"Бальзам на серце": в ЄС бурхливо відреагували на підрив Кримського мостуВідео

13:15

"Убогі, як ви можете судити про мене?": Долина закотила істерику

13:00

Гороскоп на завтра 9 жовтня 2022: Тельцям - роман, Ракам - сварки, Скорпіонам - травмаВідео

12:59

Блогерша Стужук "розводить" своїх підписників, рекламуючи російських шахраїв

12:51

Гуркіт і детонація: в Іловайську підірвано залізничний потяг окупантівВідео

12:34

Ворожі мости повинні падати, а українська армія наступатиПогляд

12:33

Безглуздість очевидна навіть для Путіна: експерт розповів, чому РФ лякає ядерною зброєю

12:18

Арестович заявив, що диктатор Путін уже "мертвий"Відео

12:15

Кримський міст підірвано: експерт пояснив, як це вплине на війну в УкраїніВідео

11:58

"Що далі, росіяни": у Міноборони відреагували на підрив Кримського мостуВідео

11:39

Наздогнала карма: ЗСУ ліквідували беркутівця-зрадника з Севастополя

11:31

"Люблю і захоплююся": зірка "Сватів" привітала Путіна з днем народженняВідео

11:29

Руйнування Кримського мосту: жителі півострова в паніці штурмують АЗСВідео

11:18

Спецоперація СБУ: джерело розкрило деталі підриву Кримського мостуВідео

10:49

Перерізано канал перекидання зброї РФ: у МВС пояснили вибухи на Кримському мостуВідео

10:48

"Вообщє нє хачю уєзжать – Не уїдеш": мережа вибухнула мемами на руйнування Кримського мостуВідео

10:26

Православний календар на жовтень 2022: важливі церковні дати і свята

10:25

Усе, крім Криму: Кочетков розповів, до яких пір готові відступати війська РФ

10:16

"Happy Birthday, Mr President": у Зеленського потролили Путіна вибухами на Кримському мостуВідео

Реклама
10:03

Поки Путін вирішує, як реагувати: "топ-чиновникам" порадили тікати з Криму з сім’ями – ЗМІВідео

09:32

"Бавовна" на Кримському мосту: у РФ назвали причину, опубліковані кадри вибухуВідео

09:28

"Дістав Путін зі своїми ювілеями": у росіян почалася паніка після руйнування Кримського мостаВідео

09:05

Паніка в Криму: Керченський міст закрили після потужної "бавовни"Відео

08:53

Новий наратив російської пропагандиПогляд

08:31

Потужний вибух і обвал прольотів: подробиці "бавовни" на Кримському мостуВідео

08:30

Кімнатна квітка мільйонер: які квіти приносять удачу і грошіВідео

08:19

Знищили 110 росіян: ЗСУ "розмолотили" окупантів на півдніВідео

08:03

Путіна не приберуть, але процес транзиту влади в Росії вже почався - експертВідео

07:16

Горить Кримський міст: піднімається величезний стовп чорного диму, рух перекритийВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Гороскоп
Гороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересні
Синоптик
Погода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Мода та краса
Модні зачіскиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти