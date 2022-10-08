Розбірки ФСБ і Міноборони РФ: в ОП назвали причину вибухів на Кримському мосту

Михайло Подоляк прокоментував вибухи на Кримському мосту/ УНІАН, Скріншот

Вибух на Кримському мосту міг стати результатом протистояння всередині російських силових еліт, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Він не виключив, що вибухи могли стати наслідком протистояння між ФСБ і військовими. Таке припущення він висунув у своєму повідомленні в Twitter.

"А тепер серйозно. ФСБ/ПВК намагаються з'їсти керівництво Міноборони/Генштабу. За мить до зміни кадрів ФСБ йде в нокдаун: прогледіли вибух на мосту Путіна. Тепер Міноборони зможе звинуватити ФСБ в майбутніх поразках на півдні. Ще не очевидно, хто підірвав міст? Нагадаю - фура заїхала з РФ", - написав Подоляк.

Вибухи на Кримському мосту

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму вранці в суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Над ним піднімається стовп чорного диму.

За попередньою інформацією, там спалахнула частина залізничної гілки або паливний залізничний потяг.

"Повідомляється про НП в районі Кримського моста в Керчі. Місцеві жителі кажуть, що загорілася частина залізничної гілки. Інформація перевіряється", - зазначають пропагандисти.

Раньше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

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