Київ накрили екстрені відключення: у столиці серйозні перебої зі світлом та транспортом

Причиною відсутності води стало знеструмлення основних об’єктів Київводоканалу.

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У Києві зникла вода / Колаж: Главред, фото: Pexels

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Київ залишився без водопостачання через російські атаки

Знеструмлено основні об’єкти Київводоканалу.

Після запуску обладнання знадобиться час для стабілізації тиску в мережах

У вівторок, 3 листопада, Київ тимчасово залишився без водопостачання через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру.

У столиці також запровадили екстрені відключення електроенергії, які вплинули на роботу громадського електротранспорту. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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"У зв'язку з пошкодженнями, внаслідок атак ворога, об'єктів київського регіонального енерговузла, в Києві та області екстрені відключення електроенергії. Це також спричинило перебої з водопостачанням у столиці. Та в русі громадського електротранспорту", - йдеться в повідомленні.

У КП "Київводоканал" уточнили, що через пошкодження енергетичної інфраструктури столиці без електропостачання залишилися основні водопровідні об’єкти підприємства. Наразі фахівці Київводоканалу спільно з енергетиками працюють над відновленням їхньої роботи.

У підприємстві пояснили, що після повернення електроенергії знадобиться додатковий час, щоб запустити обладнання, наповнити водопровідні мережі та стабілізувати тиск. Про відновлення водопостачання та зміни в ситуації обіцяють повідомляти додатково.

"Нагадуємо, що в Києві працює мережа бюветних комплексів, де мешканці можуть набрати питну воду. Дізнатися розташування найближчих бюветів можна на сайті КП "Київводфонд", - йдеться в повідомленні.

Що кажуть в "Укренерго"

В "Укренерго" повідомили, що з ночі триває одна з наймасштабніших атак Росії на енергетичну інфраструктуру України. Лише протягом минулої доби ворог понад 20 разів цілеспрямовано атакував енергооб’єкти, застосувавши безпрецедентну кількість засобів ураження. Це призвело до значних пошкоджень енергетичної інфраструктури.

Через сьогоднішні обстріли ситуація в енергосистемі додатково ускладнилася. Станом на цей час аварійні відключення електроенергії вимушено застосовують у низці регіонів, зокрема в Києві.

"Тисячі енергетиків із самої ночі працюють над усуненням наслідків атак та відновленням електропостачання. В першу чергу будуть заживлюватись обʼєкти критичної інфраструктури", зазначили в компанії.

Яким областям України загрожують блекаути цієї зими - думка експерта

Главред писав, що за словами енергетичного експерта Юрія Корольчука, якщо масштабні відключення повторяться, наслідки для різних областей країни можуть істотно відрізнятися.

Критичні регіони залишаються тими самими - Київська область або центральний регіон - він охоплює сусідні області. Далі йдуть Чернігів, Сумська область, Харків, Одеська область, Запоріжжя, Дніпро. Львів також перебуває в критичній ситуації, бо там є об’єкти, які можуть постраждати від ракетних ударів, і там можуть виникнути триваліші перебої з електроенергією.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Удари РФ по критичній інфраструктурі Києва - останні новини

Главред писав, що Київ цієї зими може опинитися в складнішому становищі, ніж торік. Через удари країни-агресора Росії три столичні ТЕЦ припинили виробляти електроенергію, а енергоінфраструктура міста має значно більше пошкоджень, ніж перед попереднім опалювальним сезоном.

Раніше повідомлялося, що ввечері 30 жовтня країна-агресор Росія атакувала "шахедами" ТЕЦ у Києві. На Дніпровщині тільки за цю ніч були удари по чотирьох електропідстанціях. Під ранок у Шостці російський дрон вдарив по ТЕЦ.

Нагадаємо, в ніч з 30 на 31 жовтня, ворог знову завдав ударів по об’єктах енергетики Дніпровщини, Києва та Київської області. Повторні атаки суттєво ускладнили відновлювальні роботи, тому тисячі українців залишилися без світла.

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Про персону: Юрій Корольчук Юрій Корольчук - енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій. Закінчив філософський факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка. Протягом 1998-2002 року реалізовував низку аналітичних проєктів у Центрі політичних досліджень Львівського національного університету ім. І. Франка, Центрі політичних досліджень "Нова Хвиля", Центрі політичного прогнозування газети "Високий замок". У 2003-2004 рр. очолював прес-службу компанії ДК "Газ України", що входиила до структури НАК "Нафтогаз України". У 2004-2005 рр. став головою прес-служби ВАТ "Укртранснафта", що входить до структури НАК "Нафтогаз України" і є монополістом на ринку транспортування нафти в напрямку країн Європейського Союзу та на вітчизняні нафтопереробні заводи. З 2006 по 2010 рік - начальник прес-центру НАК "Нафтогаз України". З 2010 року - один із засновників Інституту енергетичних досліджень, член Наглядової Ради Інституту енергетичних стратегій.

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