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Для всіх власників Android готують важливе нововведення: що зміниться

Юрій Берендій
3 листопада 2026, 15:37
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Перемикач знайшли в тестовій збірці, а на iPhone кожен платіж уже підтверджують Face ID або кодом.
Для всіх власників Android готують важливе нововведення: що зміниться
Усім, хто має Android, доведеться звикати до нового правила: що задумала Google / Колаж: Главред, фото: pexels

Ви дізнаєтесь:

  • Що саме знайшли в тестовій версії Google Гаманця
  • Як зараз працює оплата без перевірки на Android
  • Чим відрізняється Apple Wallet на iPhone

Google готує обов'язкове підтвердження кожної безконтактної оплати телефоном на Android: у застосунку Google Гаманець (Google Wallet) з'явиться додаткова перевірка, яка вимагатиме прикласти палець до сканера або ввести PIN перед тим, як піднести пристрій до терміналу, повідомляє Spider's Web.

Главред розповідає, що зміниться для власників Android-смартфонів і як працює нова перевірка.

відео дня

Як зараз працює оплата телефоном на Android

Наразі в Android не потрібно щоразу підтверджувати особу перед безконтактною оплатою. Якщо телефон було розблоковано раніше, користувач має три хвилини, щоб заплатити без додаткової перевірки.

Google Гаманець навіть не потрібно відкривати на екрані: телефон можна піднести до терміналу під час використання будь-якої програми. У деяких моделях Android за дрібні покупки можна платити навіть із заблокованим екраном, хоча в налаштуваннях можна ввімкнути вимогу щоразу пробуджувати пристрій.

Дивіться відео про те, що таке Google Pay:

Чим відрізняється оплата на iPhone

Власники iPhone звикли, що кожна оплата потребує підтвердження. Виклик картки в Apple Wallet вимагає сканування обличчя, пальця (на старших моделях та iPhone SE) або введення PIN.

Google хоче підняти рівень безпеки Android до подібного, як у смартфонах Apple.

Що відомо про нову функцію Google Гаманця

Google додасть у застосунок Гаманець додаткову перевірку при кожній безконтактній оплаті телефоном. На практиці перед тим, як піднести пристрій до терміналу в магазині чи ресторані, потрібно буде прикласти палець до сканера або ввести PIN, щоб активувати картку, пише Android Authority.

У тестовій версії застосунку помітили новий перемикач "Вимагати додаткову перевірку" (Require additional verification). Деталей роботи функції поки немає, невідомо й те, чи буде вона ввімкнена за замовчуванням. Якщо її активувати, користувачі мусять прикладати палець перед кожною оплатою.

Нова вимога суттєво підвищить безпеку: навіть якщо хтось отримає доступ до пристрою з розблокованим екраном, оплатити телефоном він не зможе. Трихвилинне вікно після розблокування вже давало певний захист, але новий механізм має краще вберегти кошти на картці.

Чи зникне трихвилинне вікно після розблокування

Поки не до кінця ясно, чи нова перевірка обходитиме нинішній трихвилинний період. Автор Spider's Web вважає, що найімовірніше так, адже інакше функція не мала б сенсу.

Як прискорити заряджання телефону
Як прискорити заряджання телефону / Інфографіка: Главред

Інші новини про смартфони

Раніше Главред писав, що технологія NFC дозволяє смартфонам обмінюватися даними з іншими пристроями на невеликій відстані. Завдяки цьому користувачі можуть здійснювати безконтактні платежі, передавати інформацію та швидко підключати сумісні гаджети.

Окрім додаткових можливостей смартфона, важливо також правильно доглядати за його акумулятором. Зокрема, дотримання рекомендацій щодо заряджання може допомогти зменшити зношування батареї та продовжити термін її служби.

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Про джерело: Android Authority

AndroidAuthority.com - великий англомовний новинний та оглядовий ресурс, що спеціалізується на Android, мобільних технологіях та гаджетах. Сайт публікує свіжі новини, огляди смартфонів і планшетів, тести камер, порівняння пристроїв, оновлення операційної системи Android, поради щодо використання додатків та добірки найкращих пристроїв.

Android Authority орієнтований як на звичайних користувачів, так і на ентузіастів технологій: його матеріали допомагають бути в курсі останніх анонсів, розуміти функціональні особливості пристроїв і вибирати відповідні смартфони, розумні годинники та аксесуари. Ресурс також включає гайди, аналітичні статті та рекомендації з оптимізації мобільних пристроїв.

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