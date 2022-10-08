"Не треба нервувати": терорист Гіркін аплодує Києву за святковий "феєрверк" на Кримському мосту

Кримський міст, Гіркін / Telegram-канал "дзеркало"

Колишній "міністр оборони" так званої "ДНР" Ігор Гиркин Стрєлков назвав вибух на Кримському мосту найкращим "привітанням" для російського президента Володимира Путіна з 70-річчям.

Як написав терорист Гіркін у своєму Telegram-каналі, київські партнери зробили святковий "феєрверк".

"Найкраще привітання Володимиру Володимировичу на ювілей справили шановні київські партнери. Святковий феєрверк зніс цілу секцію (вже пишуть, що дві) автомобільного мосту і пошкодив міст Залізничний. Природно, Кримський міст...", - написав він.

Також Гіркін в паніці пропонує список фраз для "державно-патріотичних журналістів при описі ситуації з Кримським мостом (в рамках безоплатної гуманітарної допомоги адміністрації президента)".

""Не треба нервувати! Один підірвали-побудуємо поруч другий - точно такий-же. - Втомляться підривати!", "Тупі хохли! 7 місяців збиралися, а на восьмий тільки зуміли всього три прольоти впустити!", "А навіщо нам тепер цей міст, якщо у нас дорога тепер є по суші через Маріуполь і Мелітополь?"", - пише Гиркин.

Пожежа і руйнування Кримського моста

У тимчасово окупованому Криму вранці в суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Пізніше стало відомо, що Кримський міст, на якому вирує потужна пожежа, загорівся в результаті потужного вибуху. На опублікованих кадрах видно, що горить залізничний потяг, який проїжджав по Кримському мосту.

Рух по Кримському мосту перекрито після масштабної пожежі. Готується запуск поромної переправи через протоку, повідомили російські пропагандистські ЗМІ. Людям рекомендували утриматися від поїздок у бік Кримського мосту.

Пізніше джерела розповіли українським виданням, що підрив незаконно побудованого мосту через Керченську протоку був спецоперацією Служби безпеки України. А в самому СБУ зробили неоднозначний натяк на свою причетність до підриву.

В Міноборони України прокоментували підрив мосту, написавши, що він на пару з уже потопленим крейсером "Москва" був сумнозвісним символом російської влади в українському Криму. Цього символу тепер немає. А в Офісі президента заявили, що Кримський міст є лише початком, і що все незаконне має бути вигнано з території України.

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