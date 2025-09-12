Розгром 'елітних' частин РФ на 'гарячому' напрямку: Сирський розкрив деталі

Олександр Сирський заслухав пропозиції щодо варіантів подальших активних дій з метою розгрому угруповання РФ.

Олександр Сирський повідомив подробиці боїв на сході / Колаж: Главред, фото: Главком ЗСУ у Facebook, Генштаб

Головне:

На двох напрямках "ситуація потребує постійної уваги"

ЗСУ знешкоджують підрозділи російської морської піхоти

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський разом із командирами на місцях обговорив особливості оперативної обстановки та пропозиції щодо подальших дій на Покровському та Добропільському напрямках.

Про це він повідомив за результатами своєї робочої поїздки на Покровський та Добропільський напрямки.

Зокрема, головком ЗСУ зазначив, що на цих двох напрямках "ситуація потребує постійної уваги".

"Зокрема, на командному пункті одного з армійських корпусів зустрівся з командирами, щоб обговорити особливості оперативної обстановки, заслухати пропозиції офіцерів на місцях щодо варіантів подальших активних дій з метою розгрому угруповання противника", - написав він.

Ситуація на Добропільському напрямку

"Знаходимо ефективні шляхи знешкодження підрозділів російської морської піхоти, яку вороже командування перекинуло для продовження наступальних дій у районі Добропілля", - додав Сирський.

Він також повідомив, що віддав необхідні розпорядження щодо забезпечення підрозділів боєприпасами, дронами, засобами РЕБ.

Бої на Донбасі: що відомо

"Воїни Збройних сил та Національної гвардії України гідно стримують натиск ворога та відновлюють контроль над територією української Донеччини. Своєю чергою, завдання командирів у смузі відповідальності - максимально ефективно використовувати наявні ресурси та берегти особовий склад. Працюємо пліч-о-пліч для досягнення спільної мети", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Розгром росіян під Добропіллям: що кажуть у ЗСУ

За словами представника Об'єднаного стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктора Трегубова, українські сили оборони продовжують зачистку ворожої піхоти поблизу Добропілля (Донецька область), не даючи змоги російським групам об'єднатися з основними підрозділами.

"У цьому районі все ще залишаються окремі ворожі формування, і зараз ведеться ретельна робота з їхнього виявлення та ліквідації, щоб не допустити їхнього з'єднання з основними силами противника", - зазначив він.

Раніше повідомлялося про те, що українські підрозділи звільнили території біля Покровська. На Покровському напрямку тривають важкі бої, але Сили оборони досягають успіхів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Покровському напрямку українська сторона підтвердила певне просування російських військ. Противник все частіше покладається на безпілотні наземні транспортні засоби, оскільки традиційні шляхи постачання перебувають під вогневим контролем ЗСУ.

Як повідомляв раніше Главред, українські військові пішли в успішний контрнаступ під Покровськом Донецької області. Захисники відбили позиції і звільнили селище Новоекономічне.

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

