Ситуація загострюється: РФ стягує резерви на гарячий напрямок

Ангеліна Підвисоцька
2 вересня 2025, 04:14
Російські окупанти зосередили значні резерви морської піхоти на Покровському напрямку.
РФ стягує резерви під Покровськ / Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська ЗС України, 152 окрема єгерська бригада

Російські окупанти підтягують резерви на Покровський напрямок. Ситуація там залишається напруженою. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання "Дніпро" Віктор Трегубов у коментарі "Новинам Донбасу".

На Покровському напрямку росіяни зосередили значні резерви морської піхоти. Це свідчить про плани окупантів активізувати наступ вже найближчим часом. При цьому будуть використовуватись мобільні та добре підготовлені підрозділи.

"Росіяни посилено планують залучати морську піхоту, маючи в запасі певні резерви", – зазначив Трегубов.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Покровськ залишається одним із ключових напрямків бойових дій на Донбасі і активізація морських піхотинців свідчить про підготовку до масштабних операцій.

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, на лівобережжі Херсонської області стався збройний конфлікт між підрозділами армії країни-агресора Росії. У результаті перестрілки ліквідовано 21 окупанта.

Крім того, країна-агресор Росія намагається "видати бажане за дійсне", тому поширює брехливі підсумки свого весняно-літнього наступу. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Водночас боєць Сил оборони з позивним "Борошняний" повідомив, що російські окупанти тиснуть одночасно на кількох напрямках, домагаючись прориву і виходу на Покровськ. Контроль над одним населеним пунктом ЗСУ втратили, під загрозою ще один.

Про персону: Віктор Трегубов

Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч.

Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус.

Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності.

У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні вторгнення Росії Покровськ Віктор Трегубов російський наступ
