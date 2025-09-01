Операція тривала два тижні: ЗСУ звільнили важливе селище під Покровськом

Українські захисники підняли прапор над звільненим селищем Економічне на Донеччині.

ЗСУ звільнили Новоекономічне на Донбасі / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Українські військові пішли в успішний контрнаступ під Покровськом Донецької області. Захисники відбили позиції і звільнили селище Новоекономічне. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Звільнити населений пункт від ворога вдалося завдяки діям штурмових груп полку "Скеля". Наші захисники підняли прапор України просто в центрі селища.

ЗСУ звільнили Новоекономічне / фото: скріншот

Що відомо про Новоекономічне

Новоекономічне - селище в Покровському районі Донецької області. Населений пункт розташований на річці Казенний Торець.

Варто зазначити, що селище розташоване за 50 км від окупованого Донецька, а також за 12 км від залізничної станції Покровськ.

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, на лівобережжі Херсонської області стався збройний конфлікт між підрозділами армії країни-агресора Росії. У результаті перестрілки ліквідовано 21 окупанта.

Крім того, країна-агресор Росія намагається "видати бажане за дійсне", тому поширює брехливі підсумки свого весняно-літнього наступу. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Водночас боєць Сил оборони з позивним "Борошняний" повідомив, що російські окупанти тиснуть одночасно на кількох напрямках, домагаючись прориву і виходу на Покровськ. Контроль над одним населеним пунктом ЗСУ втратили, під загрозою ще один.

