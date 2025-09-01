Операція тривала два тижні: ЗСУ звільнили важливе селище під Покровськом

Українські військові пішли в успішний контрнаступ під Покровськом Донецької області. Захисники відбили позиції і звільнили селище Новоекономічне. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Звільнити населений пункт від ворога вдалося завдяки діям штурмових груп полку "Скеля". Наші захисники підняли прапор України просто в центрі селища.
"Два тижні знадобилися, щоб поступово, крок за кроком пройти кожну вулицю", - сказано у відео.відео дня
Дивіться відео зі звільненого Новоекономічного:
Що відомо про Новоекономічне
Новоекономічне - селище в Покровському районі Донецької області. Населений пункт розташований на річці Казенний Торець.
Варто зазначити, що селище розташоване за 50 км від окупованого Донецька, а також за 12 км від залізничної станції Покровськ.
Ситуація на фронті - останні новини України
Як повідомляв Главред, на лівобережжі Херсонської області стався збройний конфлікт між підрозділами армії країни-агресора Росії. У результаті перестрілки ліквідовано 21 окупанта.
Крім того, країна-агресор Росія намагається "видати бажане за дійсне", тому поширює брехливі підсумки свого весняно-літнього наступу. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Водночас боєць Сил оборони з позивним "Борошняний" повідомив, що російські окупанти тиснуть одночасно на кількох напрямках, домагаючись прориву і виходу на Покровськ. Контроль над одним населеним пунктом ЗСУ втратили, під загрозою ще один.
