Герасимов з’явився не просто так: експерт розкрив плани Кремля на фронті

Аналітики попереджають про можливу зміну напрямків головних ударів ворога на фронті.

Герасимов несподівано з’явився на телебаченні і показав провал літнього наступу Росії / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, wikipedia

Чому Герасимов раптово з’явився на телебаченні

Що свідчить про провал літнього наступу Росії

Куди можуть перенести головні удари восени

Начальник генштабу збройних сил Росії Валерій Герасимов раптово з’явився на російському телебаченні, що вже саме по собі є нетиповим. Про значення цієї появи розповів 24 Каналу керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.

Провал літнього наступу РФ

За його словами, заяви Герасимова свідчать про провал так званого літнього наступу РФ.

"Стратегічна наступальна операція Росії на Сході зазнала фіаско. В реальності вони вже 5 місяців не можуть прорвати оборону. На Сході у них є вклинення, але не прорив оборони. Ворог кидає туди додаткові сили, де й стирає їх", – зазначив Лакійчук.

Подальші плани Росії

Він підкреслив, що Кремль не збирається йти на припинення вогню, а навпаки – готує подальші наступальні дії.

"Ворог буде і осінню, і зимою намагатися тиснути. Можуть змінитися напрямки головних ударів. Можливо, це буде не Покровськ, а десь північніше. Поки що вони десь на стадії планування. Як будуть розвиватися події – це вже побачимо на полі бою", – сказав Лакійчук.

Експерт зауважив, що поява Герасимова на екранах не була випадковою і відображає проблеми армії РФ, яка продовжує зазнавати серйозних втрат.

Думка експерта

Літня наступальна кампанія Росії в Україні фактично провалилася, зазначає військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов. За його словами, російські війська нині топчуться на місці і за три літні місяці захопили лише незначну частину української території.

Жданов наголошує, що перед армією РФ стояло мінімальне завдання — вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, тоді як максимальна мета полягала в просуванні до Запоріжжя. Експерт додає, що, ймовірно, восени Росія може спробувати відновити наступальні дії на фронті.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українські військові пішли в успішний контрнаступ під Покровськом Донецької області. Захисники відбили позиції і звільнили селище Новоекономічне.

Раніше також стало відомо, що бійцям "Азову" вдалося поліпшити оборону фронту на Покровському напрямку і зараз там ситуація краща, ніж була місяць тому.

Разом із тим українські військові повідомляють, що російські окупанти підтягують резерви на Покровський напрямок. Ситуація там залишається напруженою через плани окупантів активізувати наступ вже найближчим часом.

