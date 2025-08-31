Оточення під Добропіллям: у ЗСУ розкрили деталі зачистки росіян

Ворожі війська намагаються тиснути на кількох ділянках Покровського напрямку, повідомив Віктор Трегубов.

ЗСУ відбивають ворожі атаки / Колаж: Главред, фото: 71 ОБр, 144 ОБр

Головне:

ЗСУ не дають ворожим групам з'єднатися з основними силами РФ

Ворожі війська намагаються тиснути і на інших ділянках

Сили оборони зачищають російські піхотні групи неподалік Добропілля на Донеччині, не дають їм з'єднатися з основними російськими силами, розповів речник ОСГВ "Дніпро" Віктор Трегубов.

"Російські підрозділи там все ще присутні і йде досить кропітка робота по тому, щоб їх виловити і знищити, не дати їм з'єднатися з основними силами. Роботи там ще є і чітко сказати про результат зможемо тільки тоді, коли будемо переконані, що вони не змогли ні забратися звідти, ні з'єднатися з тими групами, які постійно намагаються росіяни присилати їм на допомогу", - зазначив він в ефірі Суспільного.

Крім того, ворожі війська намагаються тиснути й на інших ділянках Покровського напрямку, повідомив український офіцер.

"Активні спроби проникати малими групами за всіма напрямками, в тому числі в саме місто Покровськ. У Покровськ намагаються проникати з різних боків і закріплюватися в будівлях. Найактивніше все-таки з південно-західного напрямку, але були і спроби заходити в агломерацію з інших напрямків, були спроби проникати цими групами досить далеко. Залишається їх тільки там знищувати і не давати їм пройти", - додав Трегубов.

Також, за його словами, була активність росіян у районі Котліно, у східній частині Покровського напрямку. Там зосереджено достатньо росіян, щоб створювати українським військам проблеми по всій лінії фронту і проводити інфільтрацію вздовж усіх наших позицій.

Що відбувається на сході: у ЗСУ розкрили деталі

Боєць Сил оборони з позивним "Мучной" розповів, що російські війська одночасно атакують на кількох ділянках фронту, прагнучи прорвати оборону і просунутися в напрямку Покровська. Один населений пункт уже опинився під контролем противника, ще один - перебуває під серйозною загрозою. Крім того, за його словами, в районі терикону, на схід від позицій, окупанти посилили свою активність і активно зміцнюють свої позиції.

Ситуація на фронті - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ пробиваються біля Покровська. Окупаційна армія продовжує за всяку ціну просуватися на гарячих напрямках і, схоже, готує нову операцію.

Як повідомляв раніше Главред, українські бійці успішно контратакували і зачистили від ворога три села в Донецькій області. Серед яких: Михайлівка, Зелений Гай, Володимирівка.

Нагадаємо, раніше в ISW повідомляли, що через провал у районі населеного пункту Добропілля російські окупанти вирішили сконцентрувати свою увагу на Покровську.

Про персону: Віктор Трегубов Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус. Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності. У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

