"Ми їх розбиваємо": "азовець" "Калина" розповів про ситуацію на Покровському напрямку

Віталій Кірсанов
2 вересня 2025, 11:29
Ситуація біля Покровська набагато краща, ніж була до того, коли туди зайшли "азовці", вважає "Калина".
"Калина" розповів про ситуацію на Покровському напрямку
"Калина" розповів про ситуацію на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, УНІАН

Коротко:

  • До 4 серпня ситуація на Покровському напрямку була критичною
  • Армія окупантів швидко поповнюється

Бійцям "Азова" вдалося поліпшити оборону фронту на Покровському напрямку і зараз там ситуація краща, ніж була місяць тому. Про це сказав військовий, заступник командира 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" Святослав "Калина" Паламар в інтерв'ю "Українській правді".

"Якщо говорити про операційну зону 1-го корпусу Національної гвардії "Азов", то до моменту, коли ми туди зайшли, тобто до 4 серпня, ситуація була досить критичною. Як можна було побачити навіть на карті DeepState, ворог там просувався. Нам вдалося поліпшити управління й організацію військ, поліпшити оборону", - розповів Паламар.

Він зазначив, що проблема цього напрямку в тому, що зараз це основний удар двох армій ворога - 51-ї та 8-ї. І в них немає особливих проблем із поповненням особового складу.

"Ми їх розбиваємо, вони заходять на відновлення, далі швидко поповнюються і знову заходять", - розповів Паламар.

Водночас, за його словами, загалом ситуація набагато краща, ніж була до того, коли туди зайшли "азовці".

"За цей період втрати ворога приблизно такі: понад 1600 двохсотих, близько 800 трьохсотих, 58 полонених. З цікавого - нещодавно взяли полоненого з Пологів Запорізької області, хлопець 1997 року народження, якого було примусово мобілізовано до армії нашого противника. І це багато що говорить про цинічність нашого ворога", - поділився військовий.

Оцінюючи українське військо Паламар зауважив, що воно сильне саме людьми, які беруть участь у бойових діях і які розвиваються.

"Важливо відзначити про генерацію молодих офіцерів, солдатів, сержантів, які з 2014 року воюють, у них колосальний досвід. Я б ще відзначив технологічну складову, в якій ми дуже сильні", - продовжив він.

Щодо ворога заступник командира зауважив, що той "швидко пристосовується і масштабується", у нього це вдається, бо, можливо, в тоталітарній державі це набагато швидше робиться. Але, на його думку, окупанти мають слабкість у мотивації.

"Вона в них у грошах і в страху, що їх уб'ють за невиконання наказу", - зазначив Паламар.

За його словами, коли у 2022 році брали в полон російських офіцерів і навіть звичайних солдатів, то вони вірили в те, що їм розповідали по телевізору, - що Україну треба рятувати, що вони їдуть щось "визволяти". Зараз таких людей уже немає.

'Ми їх розбиваємо': 'азовець' 'Калина' розповів про ситуацію на Покровському напрямку
Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, російські окупанти підтягують резерви на Покровський напрямок. Ситуація там залишається напруженою. Про це заявив представник оперативно-стратегічного угруповання "Дніпро" Віктор Трегубов.

Крім того, країна-агресор Росія намагається "видати бажане за дійсне", тому поширює брехливі підсумки свого весняно-літнього наступу. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Водночас боєць Сил оборони з позивним "Борошняний" повідомив, що російські окупанти тиснуть одночасно на кількох напрямках, домагаючись прориву і виходу на Покровськ. Контроль над одним населеним пунктом ЗСУ втратили, під загрозою ще один.

Покровськ - що про нього відомо

Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації.

До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб.

Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.

Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

