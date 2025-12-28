Трамп може перекрутити мирний план: що це означає для України — журналіст

Журналіст пояснює, чому двозначні формулювання в мирному документі можуть бути витлумачені не на користь України.

Як положення про безпекові гарантії можуть змінити трактування Криму та Донбасу / Колаж: Главред, фото: Білий дім

Чому документ може бути загрозою для України

Як трактують Крим і Донбас у мирних пунктах

Чи можливі референдуми на окупованих землях

Рамковий документ із 20 пунктів щодо пошуку шляху до миру містить низку двозначних формулювань, які можуть бути витлумачені не на користь України, особливо з огляду на можливу позицію президента США Дональда Трампа. Про це заявив журналіст, головний редактор видання "Остров" Сергій Гармаш в етері Radio NV.

За його словами, нині для президента України Володимира Зеленського ключовим завданням є досягти того, щоб погоджений рамковий документ став не лише українською позицією, а й офіційною позицією Сполучених Штатів.

Завдання Зеленського — закріпити позицію США

"Для Зеленського сьогодні важливе завдання, щоб дійсно, погоджений документ, який Зеленський вже озвучив, став позицією не тільки України, а й Сполучених Штатів. І тоді це буде вагомим впливом на позицію Російської Федерації. Тобто, тоді ми будемо разом зі Сполученими Штатами, через Сполучені Штати, тиснути на Російську Федерацію", – відзначив Гармаш.

Двозначні формулювання як потенційна загроза

Водночас він наголосив, що сам документ містить багато "тонких меж" і суперечливих положень, які можуть бути використані проти України.

"Зважаючи на особистість Дональда Трампа ці двозначності можуть трактуватись і не на нашу користь потім", – додав журналіст.

На думку Гармаша, будь-які домовленості, досягнуті сьогодні у США, згодом можуть обернутися негативними наслідками для України. Він також припускає, що рамковий документ ще зазнаватиме змін, оскільки наразі більше породжує запитань, ніж дає відповідей.

Крим і Донбас у контексті гарантій безпеки

Окрему увагу журналіст звернув на пункт, де йдеться про втрату гарантій безпеки у разі "вторгнення України до Росії або відкриття вогню по території Росії без провокації". За його словами, залишається незрозумілим, як у цьому контексті трактуються окуповані Крим і Донбас.

"Якщо це російська територія, тоді ми, таким чином, визнаємо, що окуповані Росією території є російськими. І це дуже серйозна загроза", – наголосив Гармаш.

Також сумніви викликає ідея створення вільної економічної зони на сході України. Журналіст зауважив, що економічний статус не визначає державну приналежність території.

"У мене одразу виникає питання – чиї прапори будуть в тій економічній зоні? Тобто, чия це буде територія, російська? Чого хоче Росія, і яка вже записала цю територію до своєї конституції, чи вона буде українською? Це ключове питання. Тому що підписавши цю угоду з такими формулюваннями, щоб не вийшло, що ми визнали фактично і де-юре, що ця територія є російською", – зазначив він.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Референдуми та правові обмеження

Крім того, Гармаш звернув увагу на положення документа щодо референдумів. За його словами, чинне законодавство України не передбачає можливості вирішення таких питань через місцеві референдуми, а загальнонаціональний референдум має проводитися на всій території держави.

Він нагадав, що з 2014 року Україна протягом восьми років відмовлялася від проведення виборів на окупованих територіях Донеччини та Луганщини через відсутність безпекових умов і неможливість залучення міжнародних спостерігачів.

"У мене більше складається враження, я правда ще не дійшов висновку, кого хочуть розвести цим документом, але у мене складається враження, що це орієнтовано на розвід або Сполучених Штатів, або нас з вами, український народ", – заявив Гармаш.

Він додав, що наразі документ виглядає нереалістичним з точки зору практичної реалізації. Водночас журналіст не виключає, що Україна може використати його як інструмент для виграшу часу, зокрема для можливого допуску на окуповані території з метою проведення референдуму.

Кремль готує пастку Трампу: думка експерта

Росія розглядає війну проти України як інструмент для ширшої геополітичної гри та прагне не лише поразки Києва, а й стратегічного послаблення Сполучених Штатів Америки. Таку оцінку в коментарі Главреду висловив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

На думку експерта, президентство Дональда Трампа може створити для Кремля сприятливі умови для реалізації цього сценарію. Москва, за його словами, зацікавлена у використанні переговорного процесу щодо України як засобу впливу на позиції США на міжнародній арені.

"У Путіна і Кремля зараз є величезна спокуса використати президентство Трампа для ще більшого ослаблення Штатів. І гра в переговори про Україну може бути одним з інструментів ослаблення США через використання слабких сторін Трампа — нарцисизму і патологічної жадібності до слави і грошей", — зазначив Горбач.

Він наголосив, що у разі ослаблення США внаслідок помилкових зовнішньополітичних рішень Росія може отримати нове "вікно можливостей" для просування власних інтересів. Йдеться не лише про Україну, а й про розширення впливу РФ у Європі та інших регіонах світу.

Експерт вважає, що така стратегія Кремля становить загрозу для глобальної безпеки та може мати довгострокові наслідки для балансу сил у світі.

Переговори про мир: новини за темою

Як раніше писав Главред, настають одні з найактивніших дипломатичних днів року, і багато що може вирішитися до Нового року, заявив президент України Володимир Зеленський.

Крім того, раніше Дональд Трамп заявив про "хороші шанси" на мир перед зустріччю із Зеленським. Формат зустрічі у Флориді буде нетиповим для дипломатії і стане частиною іміджевої стратегії Трампа.

Нагадаємо, раніше Трамп із Зеленським зробили гучні заяви перед зустріччю у Флориді. Президент України прибуде в резиденцію Мар-а-Лаго з оновленим мирним планом із 20 пунктів.

Про персону: Сергій Гармаш Сергій Анатолійович Гармаш (нар. 27 лютого 1971 р., Єнакієве, Донецька область) — український журналіст і політик. Представляв Донецьку область у Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо врегулювання війни на Донбасі. Працював кореспондентом Радіо "Свобода" в Донецькій області (1996-2004), кореспондентом Інтерфакс-Україна в Донецькій області (2001-2003). З 2002 року – головний редактор інтернет-видання "ОстроВ".

