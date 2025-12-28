Трамп провів 'дуже хорошу' розмову з Путіним перед зустріччю з Зеленським

Зустріч президентів України та США відбудеться у резиденції Мар-а-Лаго близько 20:00.

https://glavred.net/war/tramp-provel-ochen-horoshiy-razgovor-s-putinym-pered-vstrechey-s-zelenskim-10727744.html Посилання скопійоване

Трамп провів телефонну розмову з Путіним / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Головне:

Трамп провів телефонну розмову з Путіним

Розмова відбулася перез зустріччю з Зеленським

Розмова з Путіним нібито була хорошою і продуктивною

Президент США Дональд Трамп перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським поговорив з лідером Росії Володимиром Путіним. Про це американський лідер написав у власній соцмережі Truth Social.

"Я щойно провів хорошу та дуже продуктивну телефонну розмову з президентом Росії Путіним перед моєю зустріччю сьогодні о 13:00 (за американським часом - ред.) з президентом України Зеленським", - зазначв Трамп. відео дня

Переговори між президентами України й США мають пройти у резиденції Мар-а-Лаго у Флориді близько 20:00 за київським часом. До участі у заході запрошена преса.

Тим часом президент України Володимир Зеленський уже прибув до США. Вранці він приземлився в Маямі, де його зустріли офіційні особи, зокрема посол України в США Ольга Стефанішина.

Відео з прибуття глави держави до США:

Зеленський прибув до США / Фото: скріншот

Чи справедливий мирний план - думка експерта

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач в ексклюзивному коментарі Главреду заявив, що двадцять пунктів мирного плану, оприлюднені президентом України Володимиром Зеленським, не відповідають поняттю справедливого миру. За його словами, документ є результатом обговорення України, Європи та США російської редакції плану, відомої раніше як "28 пунктів Віткоффа".

"Справедливий мир для України означав би покарання агресора. Але ці пункти є винагородою агресора, а не покаранням. Це - покарання жертви агресії та примус її йти на поступки", - наголосив він.

Горбач припустив, що обговорення плану може бути "димовою завісою", що прикриває поступки України. Водночас він не виключив, що Зеленський розраховує на відмову Росії від пунктів, щоб покласти на Москву відповідальність за зрив переговорів.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Зустріч Зеленського і Трампа - що відомо

Нагадаємо, Володимир Зеленський з Дональдом Трампом планують обговорити мирний план щодо завершення війни, однак, за даними Reuters, між ними існують суттєві розбіжності. Напруга зростає через удари РФ по Україні та різні підходи до питання Донбасу й Запорізької АЕС. Зеленський заявив, що спробує пом’якшити пропозиції США щодо виведення військ.

Також Зеленський заявив під час розмови з європейськими лідерами, що Україна готова відвести війська від лінії фронту для створення демілітаризованої зони, але лише за умови дзеркальних дій з боку Росії. Президент наголосив, що Київ потребує чітких гарантій безпеки від Заходу, зокрема механізму реагування у разі порушень РФ.

Як повідомляв Главред, напередодні Путін заявив, що якщо Україна не погодиться на "мирне завершення війни" за його умовами, Росія вирішить завдання збройним шляхом. Він похвалив армію РФ та повторив тадиційні тези про те, що війну почала не Росія.

Читайте також:

Про джерело: Truth Social Аlt-tech соціальна мережа, створена Trump Media & Technology Group. В основі платформи лежить вільне і відкрите програмне забезпечення Mastodon. Сервіс доступний виключно для користувачів App Store і Google Play, які проживають у США та Канаді, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред