Зеленський зізнався, що готовий відвести війська з Донбасу, але за умови - FT

Віталій Кірсанов
28 грудня 2025, 18:35
За даними ЗМІ, український лідер хоче, щоб натомість Захід надав Україні надійні гарантії безпеки.
Зеленський зізнався, що готовий відвести війська з Донбасу / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, Главред

Що написано в матеріалі Financial Times:

  • Зеленський озвучив європейцям пункти мирного плану
  • Зеленський не очікує від РФ згоди на запропонований Україною план

Україна готова відвести війська від поточної лінії бойового зіткнення для створення демілітаризованої зони, але тільки за умови, що Росія вчинить так само. Про це президент Володимир Зеленський нібито повідомив європейським лідерам під час телефонної розмови 27 грудня, пише Financial Times із посиланням на обізнані джерела.

За словами співрозмовників видання, український лідер хоче, щоб натомість Захід надав Україні надійні гарантії безпеки з чітким алгоритмом дій союзників у разі порушень з боку Росії.

Крім того, Зеленський озвучив європейцям й інші пункти плану мирного врегулювання:

  • стабільне фінансування для Сил оборони;
  • допомога союзників у посиленні протиповітряного захисту України, включно з присутністю європейських військових на місці;
  • рішення щодо територій можуть бути ухвалені тільки після референдуму, для якого теж треба забезпечити необхідні умови безпеки;
  • Запорізьку АЕС має бути взято під міжнародний контроль, а вироблена нею електроенергія має бути розподілена між вільними та окупованими територіями.

За даними джерел, у розмові з європейцями Зеленський зізнався, що не очікує від Москви згоди на запропонований Україною план, тому хоче, щоб США посилили свій тиск на РФ.

Кремль готує пастку Трампу: думка експерта

Росія розглядає війну проти України як інструмент для ширшої геополітичної гри і прагне не лише поразки Києва, а й стратегічного ослаблення Сполучених Штатів Америки. Таку оцінку в коментарі Главреду висловив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

На думку експерта, президентство Дональда Трампа може створити для Кремля сприятливі умови для реалізації цього сценарію. Москва, за його словами, зацікавлена у використанні переговорного процесу щодо України як засобу впливу на позиції США на міжнародній арені.

Зустріч Зеленського і Трампа - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що 28 грудня відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, на якій лідери планують обговорити перспективи мирного врегулювання війни та узгодити позиції за багатостороннім планом, який охоплює інтереси України, США, Європи та Росії.

Президент України під час спілкування з журналістами заявив, що зустріч з американським колегою відбудеться в публічному форматі та стане свідченням прогресу в переговорах між Україною та Сполученими Штатами.

Згодом стало відомо, що і президент США Дональд Трамп оптимістично налаштований щодо майбутньої зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським.

Про джерело: Financial Times

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому та цифровому вигляді і присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

