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Ракетний удар РФ по житловому будинку в Умані: кількість жертв зросла до 10, загинула дитина

Анна Ярославська
28 квітня 2023, 10:39 оновлено 28 квітня, 10:39
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В Умані пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинків. В одному з них знищено цілий під'їзд. Під завалами залишаються люди.
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В Умані зростає кількість жертв ракетного удару РФ / Фото t.me/V_Zelenskiy_official

Рано вранці 28 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Одна з ракет влучила у житловий багатоповерховий будинок, зруйновано під'їзд. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Кількість жертв і постраждалих зростає.

За даними МВС України, станом на 8.30 в Умані було відомо про чотирьох загиблих. Трьох людей витягли з-під завалів. Ще одна людина померла в лікарні.

17 людей поранено і отримують медичну допомогу. Врятовано трьох дітей.

відео дня
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Пізніше голова Черкаської ОВА Ігор Табурець уточнив, що кількість жертв в Умані зросла до шести. Ще дев'ять осіб - у лікарні. Рятувальна операція триває.

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Станом на 10:05 стало відомо про 10 жертв російської агресії.

"На жаль, кількість загиблих в Умані зросла. Рятувальники дістали з-під завалів ще три тіла загиблих уманчан", - повідомив глава МВС Ігор Клименко.

Радник голови Офісу президента Дар’я Зарівна повідомила, що в Умані внаслідок ракетної атаки росіян загинула дитина.

"Їй було 3-4. Дитина, яка нічого нікому не зробила", - написала вона.

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Скріншот / t.me/dashazarivna

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масштабну ракетну атаку окупантів по Україні. За його словами, в Умані пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинків. В одному з них знищено цілий під'їзд. Під завалами залишаються люди. Є постраждалі й загиблі, зокрема дитина.

У Дніпрі обстріл окупантів також забрав життя дитини.

"Цієї ночі ворог знову атакував Україну ракетами і БПЛА. Мішені терористів - мирні люди і об'єкти", - написав Зеленський у Telegram.

"Цей російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу. І отримає. Кожна така атака, кожне зло проти нашої країни і людей наближає державу-терориста лише до провалу і покарання, а не навпаки, як вони думають. Ми не забудемо жоден злочин, не дамо жодному окупанту уникнути відповідальності", - додав глава держави.

  • Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023
    Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023 Фото t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023
    Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023 Фото t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023
    Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023 Фото t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023
    Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023 Фото t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023
    Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023 Фото t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023
    Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023 Фото t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023
    Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023 Фото t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023
    Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023 Фото t.me/V_Zelenskiy_official

Масштабна ракетна атака 28 квітня 2023

28 квітня 2023 року близько 4 години ранку російські окупанти атакували Україну з літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря. Сили ППО знищили 21 з 23 крилатих ракет Х-101 / Х-555, а також два БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Під час масштабної повітряної тривоги російські окупанти завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Одна з ракет влучила у багатоповерхівку - там зруйнований під'їзд і спалахнула пожежа. Також приліт був по складських будівлях в місті.

У Києві також прозвучала серія вибухів. У столиці працювали сили ППО. Внаслідок падіння уламків перебита локальна лінія електромереж і пошкоджена дорога.

За попередніми даними, в районі повітряного простору Києва було знищено 11 крилатих ракет. Крім них, були збиті ще два БПЛА (тип дронів встановлюється).

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в місті Українка внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання у багатоповерховий будинок. В результаті пошкоджено квартири на 5 і 6 поверсі. Постраждала дитина - дівчинку доставили в ОХМАТДИТ.

У Дніпрі російська ракета влучила в один з житлових будинків. Загинула молода жінка і дитина.

Дивіться відео про наслідки російської ракетної атаки по Умані вранці 28 квітня 2023 року:

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