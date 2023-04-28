Потужна робота ППО: ЗСУ збили 21 з 23 крилатих ракет і 2 БПЛА окупантів

Ворог атакував Україну з літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря.

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Валерій Залужний розповів про результати роботи ППО / АрміяInform, УНІАН

Вранці в п'ятницю, 28 квітня, збройні сили України збили 21 з 23 ворожих крилатих ракет, а також 2 БПЛА, повідомив головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний.

Близько 4 години ранку російські окупанти атакували Україну з літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря, написав він у Telegram.

"Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони знищено 21 з 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БПЛА оперативно-тактичного рівня", – зазначив головком ЗСУ.

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Залужний підкреслив, що цілі знищені в зонах відповідальності Повітряного командування "Центр", Повітряного командування "Схід" і повітряного командування "Південь".

Валерій Залужний розповів про роботу ППО / t.me/CinCAFU

Ракетна атака РФ

Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про 5 загиблих і 13 поранених в Дніпрі, Умані та українці в результаті ворожого обстрілу у ніч на п'ятницю.

"Дніпро, Умань і Українка (Київська область). Житлові будинки знову вражені російськими ракетами", - написав він. За його словами, в Умані дві ракети пошкодили три багатоповерхівки.

Крім того, в результаті ракетного удару в Дніпрі зруйнований приватний будинок, загинули 2-річна дівчинка і 31-річна жінка, три людини постраждали. ППО над областю збито 7 крилатих ракет, повідомили в Дніпропетровській ОВА.

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