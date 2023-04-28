Вночі в Києві лунали вибухи: під час повітряної тривоги сили ППО збили 11 ракет і два БПЛА

Останній ракетний обстріл Києва був 51 день тому - 9 березня 2023 року.

https://glavred.net/ukraine/nochyu-v-kieve-gremeli-vzryvy-vo-vremya-vozdushnoy-trevogi-sily-pvo-sbili-11-raket-i-dva-bpla-10466431.html Посилання скопійоване

Країна-асгресор РФ завдала ракетного удару по Київщині / Фото з відкритих джерел

Рано вранці 28 квітня в Києві пролунала серія вибухів. Раніше по всій Україні була оголошена повітряна тривога. У столиці працювали сили ППО. Внаслідок падіння уламків перебита локальна лінія електромереж і пошкоджена дорога. Жертв і руйнувань немає. Як повідомили в КМВА, в Києві збили 11 російських ракет і два безпілотники.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що після паузи тривалістю 51 день Росія знову здійснила пуски ракет у бік української столиці, ймовірно, з літаків стратегічної авіації. Останній ракетний обстріл Києва був 9 березня 2023 року.

За попередніми даними, в районі повітряного простору Києва було знищено 11 крилатих ракет. Крім того, збито ще два БПЛА (тип дронів встановлюється).

відео дня

"За попередніми даними, внаслідок падіння уламків в Оболонському районі столиці перебита локальна лінія електромереж і пошкоджено дорожнє покриття. Жертв серед цивільного населення і руйнувань житлових об'єктів або інфраструктури не зафіксовано", – написав він.

Інформація про повітряну атаку ще перевіряється і уточнюється. Чиновник подякував українським силам протиповітряної оборони за службу і захист Києва.

"Ще раз звертаюся до киян і буду повторювати ці слова постійно – не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! Бережіть себе і близьких. Своїми відповідальними діями допомагайте наближати мир в Україні після нашої перемоги!" - додав Попко.

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що у місті Українка внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання у багатоповерховий будинок.

"Внаслідок цього пошкоджено квартири на 5 та 6 поверсі. Пожежу вдалося локалізувати о 5:30. Постраждала дитина – дівчинку доставили в Охматдит", - повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

За його словами, усі відповідні служби працюють на місці. Людям надається необхідна допомога.

Наслідки влучання уламків ракет в Українці / Фото Telegram

Масштабна ракетна атака 28 квітня 2023

28 квітня 2023 року близько 4 години ранку російські окупанти атакували Україну з літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря.

Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони знищили 21 з 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БПЛА оперативно-тактичного рівня.

t.me/kpszsu

Деякі російські ракети досягли мети. Зокрема, окупанти завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Одна з ракет вдарила в багатоповерхівку - там зруйнований під'їзд і спалахнула пожежа. Також приліт був по складських будівлях в місті. Є постраждалі та загиблі.

У Дніпрі внаслідок ворожого ракетного удару загинули жінка та трирічна дитина.

Інші новини: