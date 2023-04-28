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Ракети стають непомітними для ППО: окупанти застосовують нову тактику ракетних ударів – ISW

Альона Вороніна
28 квітня 2023, 07:46 оновлено 28 квітня, 09:16
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Російські загарбники використовують новий спосіб атак, намагаючись обійти українську протиповітряну оборону.
Дом в Николаеве после ракетного удара, ракета
Окупанти застосовують нову тактику ракетних ударів/ На фото: наслідки удару по Миколаєву в ніч на 27 квітня; ДСНС України в Миколаївській області, Міноборони РФ

Російські окупаційні війська почали застосовувати нову тактику ракетних ударів. З її допомогою вони намагаються ускладнити завдання українській протиповітряній обороні, у результаті чого багато ракет залишаються непоміченими.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Вони зазначають, що окупанти таким чином атакували Миколаїв у четвер, 27 квітня.

У цей день Миколаїв був атакований чотирма ракетами "Калібр" із Росії. Їх запустили з використанням різних тактик – зміна траєкторії, різна висота запуску і використання особливостей місцевості. Таким чином російські загарбники намагалися зменшити ймовірність їхнього виявлення українськими системами ППО.

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При цьому в Міністерстві оборони країни-агресорки Росії після згаданого ракетного удару заявили, що вони нібито завдали "високоточного ракетного удару морського базування".

Ракетний удар по Україні у ніч на 28 квітня

У ніч на п’ятницю, 28 квітня, російські окупанти атакували Україну ракетами. Зокрема, ракетного удару було нанесено по Умані Черкаської області. Одна з ракет вдарила в багатоповерхівку – там зруйнований під'їзд і спалахнула пожежа. Також приліт був по складських будівлях в місті. Уже відомо про трьох загиблих і вісьмох травмованих людей.

Також рано вранці 28 квітня у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. У столиці працювали сили ППО. Внаслідок падіння уламків перебита локальна лінія електромереж і пошкоджена дорога. Жертв і руйнувань немає. Як повідомили в КМВА, в Києві збили 11 російських ракет і два безпілотники.

Відомо також, що внаслідок обстрілу Дніпра загинули жінка і трирічна дитина, повідомив мер міста Борис Філатов. Вибухи у Дніпрі пролунали близько 04:30 ранку 28 квітня.

Дивіться відео про те, що військовий експерт Сергій Грабський думає про нову тактику ракетних ударів, яку застосовують російські окупанти:

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