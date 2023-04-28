Обстріл Дніпра: російська ракета вбила молоду матір та дитину

У ніч на 28 квітня країна-агресорка Росія здійснила черговий масований ракетний обстріл мирного населення України.

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Російська ракета забрала життя матері та дитини / фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Сьогодні, 28 квітня, у ніч проти п'ятниці російська ракета влучила у один із житлових будинків у Дніпрі. Через влучання є загиблі та постраждалі.

Очільник міста Дніпро Борис Філатов повідомив, що окупанти своїми жорстокими обстрілами убили молоду жінку та дитину.

"Загинула молода жінка та трирічна дитина. Більше без коментарів", - написав він.

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Росіяни обстріляли Дніпро / скріншот: t.me/borys_filatovv

Нагадаємо, що вибухи у Дніпрі пролунали близько 04:30 ранку.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у свою чергу повідомив та уточнив інформацію по обстрілах міста та області.

"У Дніпрі зруйнований приватний будинок. Загинули 2-річнадівчинка та 31-річна жінка. Троє людей постраждали.58-річного чоловіка та 57-річну жінку у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. 31-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно. У місті вороже залізяччя зруйнувало й будівлю приватногопідприємства. Там виникла пожежа. Її вже загасили", - повідомив Сергій Лисак.

Військові з повітряного командування "Схід" збили 7 крилатих ракет.

Масова ракетна атака по Дніпру / фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У місті горить будівельна база. Полум’я охопило 400 кв метрів. Відомо, що пожежу вдалося локалізувати.

Постраждала 70-річна жінка. Лікарі надали їйдопомогу, від пережитого оговтуватиметься вдома. Не минулося й без артилерійського удару. Вночі агресоробстріляв Червоногригорівську громаду Нікопольського району. Ніхто не постраждав. Наслідки уточнюються, - додав Лисак.

Пожежа після ракетної атаки Дніпра/ фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Жорстокі обстріли Дніпра:

Нагадаємо, що під час масштабної тривоги російські військові вдарили ракетою в багатоквартирний будинок у Дніпрі. Будинок складався з 16 під'їздів, а всього в ньому проживало близько 1700 жителів. Ворожа ракета, яка була випущена стратегічним бомбардувальником, потрапила в багатоповерхівку в Дніпрі - цей момент вдалося зняти очевидцям.

Після масштабного обстрілу кількість жертв ракетного удару по Дніпру зросла до 35 осіб. Серед жертв двоє дітей.