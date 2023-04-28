В Умані російська ракета влучила у багатоповерхівку, зруйновано під'їзд

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець заявив, що в Умані є два влучання крилатих ракет - у житловий будинок та складські будівлі. На місці працюють всі служби.

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В Умані ракета влучила у житлову багатоповерхівку / Фото: t.me/kremennews, з відкритих джерел ​

Вночі 28 квітня під час масштабної повітряної тривоги російські окупанти завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Одна з ракет вдарила в багатоповерхівку - там зруйнований під'їзд і спалахнула пожежа. Також приліт був по складських будівлях в місті. Постраждали щонайменше п'ятеро осіб.

Влучання підтвердила начальник сектора комунікації ГУ Нацполіціі в Черкаській області Зоя Вовк і опублікувала кадри.

"Відео з Умані вже поширюється соцмережами. Ворожа ракета влучила у житловий будинок. Інформація про постраждалих уточнюється", - написала Вовк у Telegram.

відео дня

Інформація про кількість постраждалих уточнюється. На місці проводиться рятувальна операція.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець заявив, що в Умані є два влучання крилатих ракет: у житловий будинок та складські будівлі. На місці працюють всі служби.

Пізніше він уточнив, що п'ятеро людей постраждали в результаті російського ракетного удару. Всі вони в лікарні.

Тим часом мешканці будинку в Умані показують перші кадри наслідків російської атаки.

Ракетний удар по Миколаєву

Як повідомляв Главред, вночі 27 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. Одна з ракет влучила у багатоквартирний будинок в центрі міста.

В ОК Південь повідомили, що вночі ворог атакував Миколаїв чотирма ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Один приватний будинок зруйнований, ще один - пошкоджений, суттєві руйнування в житловій багатоповерхівці та історичній будівлі.

Повідомлялося про 1 загиблого і 23 поранених мирних жителів міста, серед яких 1 дитина.

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