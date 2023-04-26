Загроза ракетних ударів по Україні 9 травня: у розвідці зробили важливе попередження

ГУР відстежує ситуацію, до того ж, над цим працює і українська розвідка, і міжнародні партнери.

https://glavred.net/ukraine/ugroza-raketnyh-udarov-po-ukraine-9-maya-v-razvedke-sdelali-vazhnoe-preduprezhdenie-10466062.html Посилання скопійоване

Андрій Юсов / УНІАН, Міноборони РФ

Російська армія накопичує ракетний потенціал, однак це не означає, що окупанти атакують Україну 9 травня.

Як сказав представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, ракетна загроза існує як в окремі дати, так і без них.

"Ми можемо констатувати, що ворог накопичує ракетний потенціал... Але тут прив'язуватися суто до 9 травня не потрібно. Ми вже не раз проходили, що це може бути як в окрему дату, так і без них", - сказав Юсов.

відео дня

Він зазначив, що ГУР відстежує ситуацію. До того ж, над цим працює і українська розвідка, і міжнародні партнери.

"Готуємося до відповідних реакцій", - додав Юсов.

Контрнаступ армії України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів про те, що рішення про початок контрнаступу ЗСУ буде прийнято генеральним штабом в останній момент.

За словами чиновника, у командування є кілька сценаріїв проведення військової операції.

Згідно з даними Bloomberg, армія України може перейти в контрнаступ вже в травні.

ЗСУ здатні атакувати відразу на декількох напрямках. Співрозмовник американського агентства припустив, що українські війська можуть просунутися на 30 кілометрів на Мелітопольському напрямку, щоб взяти під вогневий контроль так званий "сухопутний коридор" окупантів в захоплений Крим.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що контрнаступ Збройних сил України буде успішним. Він акцентував увагу на тому, що армія в боях за Київ, Харків і Херсон вже показала свою здатність діяти ефективно при звільненні територій.

Дивіться відео про те, як українська армія готується до контрнаступу.

Читайте також: