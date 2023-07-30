РФ завдала ракетного удару по Сумах: загинула людина, ще п'ятеро - поранені

Увечері в суботу, 29 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по навчальному закладу в Сумах. Загинула людина, ще п'ятеро громадян отримали поранення.
"Увечері 29 липня зафіксовано влучання ворожої ракети по навчальному закладу. На місці події працюють правоохоронці, які фіксують наслідки", - повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Сумській області.
На місці події працюють поліцейські, рятувальники та медики, триває ліквідація наслідків пожежі.
Попередньо відомо про щонайменше 1 загиблу та 5 поранених цивільних.
Як повідомляв Главред, 29 липня під час тривоги пролунали одразу щонайменше два потужні вибухи в Запоріжжі. Вибухова хвиля вибила вікна в багатоповерхівці. Також пошкоджено будівлю навчального закладу та супермаркет. В результаті загинули чоловік і жінка. Ще одна жінка поранена.
Увечері 28 липня у Дніпрі прогриміли вибухи за кілька хвилин до оголошення повітряної тривоги. Російські окупанти влучили у багатоповерхову будівлю. Пошкодження отримала також і адміністративна будівля. В результаті російського ракетного удару по житловій багатоповерхівці 9 осіб травмовано, серед них - двоє дітей.
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