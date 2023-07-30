УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

РФ завдала ракетного удару по Сумах: загинула людина, ще п'ятеро - поранені

Анна Ярославська
30 липня 2023, 09:23 оновлено 30 липня, 09:32
204
Увечері 29 липня зафіксовано влучання ворожої ракети по навчальному закладу в місті Суми.

РФ завдала ракетного удару по Сумах
РФ завдала ракетного удару по Сумах / Фото: su.npu.gov.ua

Увечері в суботу, 29 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по навчальному закладу в Сумах. Загинула людина, ще п'ятеро громадян отримали поранення.

"Увечері 29 липня зафіксовано влучання ворожої ракети по навчальному закладу. На місці події працюють правоохоронці, які фіксують наслідки", - повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Сумській області.

відео дня

На місці події працюють поліцейські, рятувальники та медики, триває ліквідація наслідків пожежі.

Наслідки ракетного удару по Сумах
Наслідки ракетного удару по Сумах / Фото: su.npu.gov.ua

Попередньо відомо про щонайменше 1 загиблу та 5 поранених цивільних.

Наслідки ракетного удару по Сумах
Наслідки ракетного удару по Сумах / Фото: su.npu.gov.ua

Як повідомляв Главред, 29 липня під час тривоги пролунали одразу щонайменше два потужні вибухи в Запоріжжі. Вибухова хвиля вибила вікна в багатоповерхівці. Також пошкоджено будівлю навчального закладу та супермаркет. В результаті загинули чоловік і жінка. Ще одна жінка поранена.

Увечері 28 липня у Дніпрі прогриміли вибухи за кілька хвилин до оголошення повітряної тривоги. Російські окупанти влучили у багатоповерхову будівлю. Пошкодження отримала також і адміністративна будівля. В результаті російського ракетного удару по житловій багатоповерхівці 9 осіб травмовано, серед них - двоє дітей.

Інші новини:

війна в Україні Сумы новини України ракетний удар
Реклама

Головне за день

Пентагон купить для ЗСУ термінали Starlink, які Маск не зможе відключати - NYT

Пентагон купить для ЗСУ термінали Starlink, які Маск не зможе відключати - NYT

09:57 Світ
"Вежу підірвали, стіни тряслися": москвичі очманіли через нічну атаку дронів

"Вежу підірвали, стіни тряслися": москвичі очманіли через нічну атаку дронів

09:50 Світ
РФ завдала ракетного удару по Сумах: загинула людина, ще п'ятеро - поранені

РФ завдала ракетного удару по Сумах: загинула людина, ще п'ятеро - поранені

09:23 Україна
Всі головні новини

Останні новини

09:57

Пентагон купить для ЗСУ термінали Starlink, які Маск не зможе відключати - NYT

09:50

"Вежу підірвали, стіни тряслися": москвичі очманіли через нічну атаку дронівВідео

09:49

Україні треба терміново звернутися до світуПогляд

09:23

РФ завдала ракетного удару по Сумах: загинула людина, ще п'ятеро - поранені

09:05

Гороскоп на завтра 31 липня 2023: Дівам - менше боргів, Близнюкам - підвищення

Росія хоче посварити Україну і Захід через зерно - Олексій КущРосія хоче посварити Україну і Захід через зерно - Олексій Кущ
08:43

У Криму прогриміли потужні вибухи: окупанти поскаржилися на атаку десятків БПЛА

07:29

Москву атакували дрони, прогримів вибух у 50-поверховій будівлі: що відомо

06:31

Вагнерівці висуваються до Сувалківського переходу: що це може означати?Погляд

05:25

Дуже складна головоломка: тільки люди з високим IQ розв'яжуть останній приклад

Реклама
04:30

"Пахан драпонув": експерт пояснив, як "дотиснути" Путіна на переговорахВідео

04:00

Церковне і не тільки: яке сьогодні свято і у кого День ангела 30 липня

03:35

Навіть сліду на залишиться: 3 прості способи, як вивести жовті плями на наволочці

02:20

Гороскоп на серпень 2023 року для Левів: везіння, звільнення і прибутокВідео

02:15

"Путін може влаштувати сюрприз": астролог спрогнозував важливі події серпняВідео

01:35

Загородній спрогнозував, чи скоро може "втомитися" Захід від війни в УкраїніВідео

00:43

"НеАнгел" Слава показала свого бойфренда-іноземця

00:28

"Натягнуте" обличчя Пугачової крупним планом потрапило в кадр

00:15

"Не можна припинити вогонь, на нас наступають": Путін видав порцію марення щодо України

29 липня, субота
22:43

"Продовжуємо рух вперед": Маляр заявила про просування ЗСУ біля Бахмута

22:12

"Вирішальна фаза наступу": що важливо враховуватиПогляд

Реклама
22:10

"Успішний удар": ЗСУ розбомбили Чонгарський міст

21:59

"Пухлина і синці": Седокова поділилася результатами МРТ

21:05

Як сказати українською "пустить пыль в глаза": Авраменко назвав милозвучний аналог

20:18

РФ вдарила ракетою по Сумах: є руйнування та постраждалі

20:04

Наляканий окупант привів 20 товаришів в полон: боєць ЗСУ розповів неймовірну історіюВідео

19:44

РФ вдарила ракетами по Запоріжжю: пошкоджені будівлі, загинули людиФото

19:42

У Британії розповіли, як РФ винищує наступне покоління захисників України

19:08

Розжарить до +33: Україну огорне найсильніша духота

18:59

Путін може відкрити 2-й фронт біля Польщі та Литви: експерт пояснив дії вагнерівців

18:26

Що потрібно зробити 31 липня, щоб залучити нове благо: прикмети та заборони

18:00

"Путін готовий знайти рішення для зупинки війни": в Африканському союзі озвучили умову

17:54

Любовний гороскоп на тиждень 31 липня - 6 серпня: Дівам - подорож, Раку - ідилія

17:40

Українські зірки запалили на фестивалі у Лайми Вайкуле

17:38

У Запоріжжі прогриміли потужні вибухи: РФ атакувала місто балістикою

17:20

"РФ битиме по цивільних": Подоляк відверто відповів, чого чекати українцям взимку

17:15

Гороскоп Таро на тиждень 31 липня - 6 серпня: Терезам - інтуїція, Овна - рішення

17:04

"Цей досвід - він трансформує": Коля Серга оцінив військову службу Віталія Козловського

17:00

"Росіяни-вбивці понесуть покарання": Зеленський побував на передовійФотоВідео

16:18

Окупанти самі почнуть тікати з фронту: Загородній розповів, коли це станетьсяВідео

16:16

Чому рукавиці і рукавички – це різні речі: Авраменко приголомшив поясненням

Реклама
16:14

Бред Пітт погодився миром вирішити справу з проданим Джолі росіянам бізнесом

16:12

Подряпини зникнуть на очах: як відполірувати каструлю з нержавійки - супер-трюк

15:19

Вагнерівці рушили до Сувальського коридору: у Польщі заявили, що їм загрожує атака

15:08

Гороскоп на завтра 30 липня 2023: Тельцям - любов, Терезам - хороші новини

15:02

Буде Блакитний Місяць: астролог назвав серйозну небезпеку під час повного МісяцяВідео

14:24

"Потужні результати" під Бахмутом: Зеленський несподівано зустрівся з бійцями ССОВідео

14:01

Кароль станцювала в ресторані з чоловіком: син негайно "приревнував"

13:38

Загадка для найуважніших: потрібно знайти змію, заховану серед листя

13:23

У Бурятії ФСБ і ОМОН боролися з лялькою в українському вбранні - ЗМІ

13:08

РФ готує потужну атаку: українцям назвали ймовірні цілі нового ракетного удару

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняПрання
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти