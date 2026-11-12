Переговори щодо завершення війни змінять формат: Стубб анонсував важливу зустріч

Президент Фінляндії вважає, що вже найближчими тижнями до технічної зустрічі України, США та РФ долучаться європейці.

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Україна, США, Росія та Європа сядуть за стіл переговорів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

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Україна, США, РФ і Європа зустрінуться найближчими тижнями

Абу-Дабі Стубб назвав важливим кроком до діалогу

Можливий результат - масштабний обмін полоненими

Найближчими тижнями до переговорів України, США та країни-агресорки Росії щодо завершення війни безпосередньо долучиться Європа. Після тристоронніх переговорів в Абу-Дабі має відбутися технічна зустріч у розширеному форматі - за участю всіх чотирьох сторін. Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стубб в інтерв'ю CNN.

За його словами, це стане наступним етапом переговорного процесу щодо припинення війни й передбачатиме безпосередню участь європейських представників.

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Досі переговори щодо врегулювання війни не проводилися за участю всіх чотирьох сторін одночасно. Фінський президент наголосив, що європейські країни прагнуть долучитися до процесу напряму, адже його результати матимуть значний вплив на безпеку всього континенту.

Що Стубб сказав про переговори в Абу-Дабі

Стубб позитивно оцінив останні дипломатичні контакти. Він вважає, що тристоронні переговори в Абу-Дабі за участю української, американської та російської делегацій стали важливим кроком для відновлення діалогу, який раніше опинився під загрозою зриву.

Серед можливих практичних результатів переговорів президент Фінляндії назвав масштабний обмін військовополоненими. Оптимізм щодо підсумків раунду в Абу-Дабі 12 листопада висловив і спецпредставник президента США Стів Віткофф, який заявив про наближення миру.

Чи заважатиме внутрішня боротьба в США мирним переговорам

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко в інтерв'ю Главреду зазначив, що друга половина каденції Дональда Трампа буде конфліктною, і це позначиться на увазі Білого дому до мирного процесу.

"Очевидно, наступні два роки - друга половина правління Трампа - будуть конфліктними. Триватиме протистояння між Конгресом і президентом. Ці внутрішні конфлікти заважатимуть, відволікатимуть Трампа та його адміністрацію, зокрема від теми мирних переговорів", - наголосив політолог.

Водночас програмний директор Фінського інституту міжнародних відносин Аркадій Мойшес у коментарі Al Jazeera напередодні раунду в Абу-Дабі звернув увагу на проблему гарантій для будь-якої домовленості.

"Жодна західна країна всерйоз не говорила про те, щоб гарантувати будь-який результат переговорів", - зазначив аналітик.

Мирні переговори - новини за темою

Як повідомляв Главред, Євросоюз направив до Абу-Дабі двох високопосадовців. Серед них - керівник апарату Урсули фон дер Ляєн Бйорн Зайберт і головна радниця президента Ради ЄС із зовнішньої політики Анна-Марія Бура. Туди ж поїхали радники з нацбезпеки Франції, Німеччини та Британії.

Фінський президент уже мав прямий контакт із Кремлем. Дзвінок Стубба та Стьоре Путіну розколов північних союзників у Європі. Лідери Фінляндії та Норвегії передали російському диктатору послання від Володимира Зеленського.

Раунд в Абу-Дабі не обмежувався тристоронніми зустрічами. Рустем Умєров розкрив деталі формату переговорів в Абу-Дабі. Окрім тристороннього формату, там запланували окремі зустрічі делегацій.

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