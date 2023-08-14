Вночі РФ атакувала Одесу дронами та ракетами: спалахнули пожежі, є постраждалі

Окупанти застосували 15 дронів та вісім ракет "Калібр". Силами протиповітряної оборони всі атаки було відбито.

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Ворог тричі атакував вночі Одеську область / Колаж: Главред, фото: Суспільне

У ніч на понеділок, 14 серпня, російські окупанти атакували Одесу дронами і ракетами. В результаті сталася пожежа в одному з гіпермаркетів міста. Також уламками було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів.

Як повідомив у Telegram речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, для цієї повітряної атаки по Одесі війська РФ застосовували 15 ударних БПЛА та 8 ракет типу "Калібр". Всі вони були збиті.

"Ворог тричі атакував вночі Одеську область, застосувавши дві хвилі ударних дронів, загальною кількістю 15 штук і 8 ракет морського базування типу "Калібр". Силами протиповітряної оборони всі атаки були відбиті", - розповів він.

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Уламками пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет. Вибуховою хвилею в декількох будівлях понівечені вікна та балкони, розбиті припарковані поруч автомобілі. На двох об'єктах спалахнули пожежі. Пожежники працюють над їхньою ліквідацією.

Попередньо відомо про трьох постраждалих співробітників супермаркету. Їм надано медичну допомогу.

Атаки на Одесу

У ніч на 2 серпня російські війська атакували за допомогою дронів-камікадзе портову й промислову інфраструктуру на півдні Одеської області. В результаті атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор.

Прессекретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що російські окупанти переключилися на атаки по Дунайських портах Одеської області, тому що вишукують нову тактику для завдання якомога більшої шкоди Україні.

Раніше повідомлялося, що за тиждень РФ витратила на удари по Одеській області понад $280 млн. Найдорожча атака була 19 липня, коли були пошкоджені, серед іншого, ЖК "Акварель" і Слобідське кладовище – 131 мільйон доларів.

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