Ракетний удар РФ по Кривому Рогу: 4 людини загинули, понад 40 - постраждали

Серед жертв російської ракетної атаки - 10-річна дитина. Під завалами ще можуть перебувати люди.

https://glavred.net/ukraine/raketnyy-udar-rf-po-krivomu-rogu-chislo-zherv-i-postradavshih-vyroslo-10489678.html Посилання скопійоване

РФ завдала ракетного удару по Кривому Рогу / Колаж: Главред, Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупаційні війська 31 липня завдали ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу. Зокрема, вдарили по дев'ятиповерховому житловому будинку та будівлі навчального закладу.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, двоє людей загинули, 31 людина постраждала - у них рвані та різані рани, переломи та мінно-вибухові травми. Поранені, зорема, і четверо дітей.

"Стан більшості людей - задовільний. Двоє важких", - додав Лисак.

відео дня

Як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, ще близько 5-7 осіб можуть перебувати під завалами.

"Терміново була розгорнута робота відповідної рятувальної техніки, щоб дістати людей. Рятувальники вже двічі провели поквартирний обхід, щоб врятувати людей, які отримали поранення", - повідомив Клименко у Telegram.

Триває розбір завалів. На місці розгорнуто два оперативні штаби, при яких працюють рятувальники, поліцейські, представники Служби безпеки України та місцевої влади.

У ДСНС повідомили, що станом на 12:30 загинули 4 людини, 43 - постраждали. Врятовано 3 людини, з них дитина 2013 р.н., евакуйовано 30 осіб.

Всього до пошуково-рятувальних робіт залучено 230 осіб та 57 од. техніки, з них від ДСНС 85 рятувальників та 22 од. техніки.

Лисак підтвердив, що кількість жертв у Кривому Розі знову зросла.

"На жаль... трагічна звістка. Вже 4 загиблих у Кривому Розі... Серед них 10-річна дитина... Під завалами можуть перебувати люди.Також надзвичайники вже врятували чотирьох людей. З них - одна дитина", - йдеться в повідомленні.

Ракетний удар РФ по Кривому Розі 31 липня

У понеділок, 31 липня, у Кривому Розі прогриміли вибухи. Перед цим в області оголосили повітряну тривогу, а в повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичної зброї.

Глава МВС Ігор Клименко пізніше уточнив, що росіяни атакували Кривий Ріг двома ракетами. Одна ракета влучила у чотириповерхову будівлю навчального закладу. Друга - зруйнувала секцію з 4 по 9 поверху житлового будинку. Виникла пожежа.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російську атаку по Кривому Рогу, яка сталася вранці 31 липня.

"Регіони України під обстрілами окупантів, які продовжують тероризувати мирні міста та людей. Кривий Ріг, Херсон. Влучання у житлові будинки, навчальний корпус університету, перехрестя. На жаль, є загиблі та поранені. Під завалами можуть бути люди. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких через російський терор", - написав Зеленський.

Інші новини: