РФ вдарила ракетами, вибухи лунали у Дніпрі, Львові, Луцьку, Хмельницькому: що відомо

У Повітряних силах повідомили про пуски крилатих ракет російськими окупантами з району Каспійського моря. Є "прильоти" і постраждалі.

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Окупанти запускали ракети з району Каспійського моря / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія , t.me/andriysadovyi

Вночі 15 серпня по всій Україні була оголошена повітряна тривога через загрозу ракетного удару. У Повітряних силах повідомили про пуски крилатих ракет російськими окупантами з району Каспійського моря. Вибухи прогриміли у низці міст: Дніпрі, Львові, Луцьку, Запоріжжі, Хмельницькому, Слов'янську.

Знищено 16 крилатих ракет Калібр

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що близько 4.00 год 15 серпня 2023 року російські окупанти завдали удару по Україні ракетами повітряного та морського базування.

Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів:

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4 крилаті ракети Х-22 – з шести літаків дальньої авіації Ту-22М3 (аеродроми базування Сольци, Шайковка);

20 крилатих ракет Х-101/Х-555 з 11 літаків стратегічної авіації (аеродроми базування Енгельс, Олєнєгорськ);

4 крилаті ракети "Калібр" з фрегата з акваторії Чорного моря (район Ялти).

По всій території України було оголошено повітряну тривогу. У багатьох регіонах працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація, підрозділи безпосереднього прикриття.

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони, знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр".

Крім того, зафіксовано 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Знищено 16 крилатих ракет Калібр / Фото: t.me/kpszsu/4282

Вибухи в Дніпрі

Вибухи в Дніпрі пролунали в місті близько 04:16. У місцевих пабліках писали про роботу ППО. Пізніше голова Дніпропетровської ОВА повідомив про влучання по одному з підприємств Дніпра. Спалахнула пожежа.

За попередніми даними, одна людина постраждала.

Оновлено. Глава Дніпропетровської ОВА повідомив про наслідки ракетного удару РФ по промисловому підприємству у Дніпрі. Пожежа загалом охопила понад 800 кв м. Її локалізували.

"Поранені 2 людини. 59-річна жінка отримала легкі ушкодження й лікуватиметься вдома. 70-річного чоловіка госпіталізували. Він у стані середньої тяжкості", - написав він у Telegram.

"Велика вдячність й оборонцям неба. Під час ранкової масованої атаки захисники з ПвК "Схід" збили над Дніпропетровщиною 7 крилатих ракет Х-101/555", - додав Лисак.

Вибухи у Львові

Приблизно о 05:20 вибухи пролунали у Львові та області. Їх було кілька. Вибухи підтвердила місцева влада.

"Львівська область, всі чують. Зберігайте інформаційну тишу!.. Львівщина! Залишайтеся в укриттях! Небезпека ще дуже висока!", - написав у Telegram голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"У Львові знову вибухи. Прошу, не нехтуйте укриттям. Не перебуваєте біля вікон", - написав мер міста Андрій Садовий.

Близько пів на шосту ранку Козицький повідомив, що, за попередніми даними, є влучання в області.

"Львів залишається метою ворога. Залишайтеся в укриттях!",- зазначив він.

"Багато збитих ракет, але є і влучання по Львову. На жаль, постраждали і приватні приміщення. Відповідні служби вже всі на виїзді", - додав Садовий.

Пізніше стало відомо, що у Львові після ракетної атаки РФ є влучання у житлові будинки. На верхніх поверхах спалахнула пожежа. Проводиться евакуація людей. Всі служби на місці, повідомив мер міста Садовий і опублікував фото з місця "прильоту".

У Львові - влучання у житловий будинок / Фото: t.me/andriysadovyi

Оновлено. У Львові ракета прилетіла у двір дитячого садка, розповів мер Садовий.

"Пошкоджено більше ста помешкань, вибито понад 500 вікон, зруйновано дитячий садок. 4 людини отримують медичну допомогу. Загрози їх життю немає", - написав мер у Telegram.

Садовий розповів про наслідки ракетного удару / скриншот

Дивіться відео - Мер Львова розповів про наслідки ракетного удару:

Глава Львської ОВА Козицький повідомив, що у Львові уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській. Було загоряння. Є руйнування. Людей евакуювали. Є постраждалі. Їм надають всю необхідну медичну допомогу. Інформації про загиблих наразі не надходило.

"Невеликі загоряння фіксували і в інших частинах Львова. Їх оперативно загасили. В одному з гіпермаркетів міста через падіння уламків ракети стався обвал стелі. Надійшла також інформація про пошкодження транспортних засобів", - повідомив він. У Ставчанах пошкоджені 10 будинків. Декілька людей зазнали легких травм.

Пошкоджені будинки також у Суховолі. Постраждалих на цю мить немає.

Вибухи в Запоріжжі

Близько пів на п'яту ранку звуки вибухів чули у Запоріжжі та Запорізькому районі.

Вибухи у Хмельницькому та області

"Чути вибухи в Хмельницькій області. Працює ППО. Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких!" - повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.

У Повітряних силах заявили також про фіксацію ракет ворога в напрямку Старокостянтинова, де розташований аеродром.

Вибухи у Луцьку

Вранці 15 серпня країна-агресор завдала удару по Луцьку. Він припав на одне з промислових підприємств.

За попередніми даними, є постраждалі, але інформація ще уточнюється.

"Сталося влучаня по одному з промислових підприємств у Луцьку", – написав о 05:47 міський голова Ігор Поліщук у Telegram-каналі.

Чиновник наголосив, що всі екстрені служби працюють на місці події.

Жителів Волині посадовець попросив залишатися в укриттях до завершення тривоги.

Глава ОВА Юрій Погуляйко уточнив, що на Волині працювали сили ППО, але, на жаль, є "приліт" в одне з підприємств промисловості в обласному центрі.

"Поки що відомо про двох постраждалих. Про їхній стан пізніше повідомимо. На місці працюють усі відповідні служби. Прошу не розповсюджувати інформацію будь-де про деталі події", – додав він.

Оновлено. Внаслідок ракетного удару по Луцьку загинули троє людей, ще кілька постраждалих у лікарні. Про це повідомив голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.

Вибухи в Слов'янську

У ніч на 15 серпня в Слов'янську Донецької області також пролунали вибухи. За даними ЗМІ, два сильні вибухи прогриміли близько 04:01 у вівторок, 15 серпня.

Ракетний удар по Одесі 14 серпня

У ніч на понеділок, 14 серпня, російські окупанти атакували Одесу дронами і ракетами. В результаті сталася пожежа в одному з гіпермаркетів міста. Також уламками було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів.

Для цієї повітряної атаки по Одесі війська РФ застосовували 15 ударних БПЛА і 8 ракет типу "Калібр". Всі вони були збиті.

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