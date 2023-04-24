П'ята стаття НАТО або статус союзника: Золотарьов оцінив гарантії безпеки для України

Війна з агресором Росією поки що заважає Україні вступити до НАТО, Києву треба думати про різні варіанти гарантій безпеки, вважає Андрій Золотарьов.

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Україна може отримати гарантії безпеки від США і без вступу до НАТО - Золотарьов / Колаж Главред, УНІАН

Якщо Україна вступить до Північноатлантичного альянсу, то опиниться під захистом 5-ї статті блоку, яка передбачає захист однієї країн іншими в разі потенційного нападу. Однак каменем спотикання євроатлантичної інтеграції може стати війна з агресором Росією. Києву слід розглянути й інші варіанти гарантії безпеки за аналогією з договорами США з Південною Кореєю та Ізраїлем. Про це заявив політолог, директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Україна за умови вступу до НАТО отримає гарантії безпеки від Альянсу на базі 5-ї статті.

За словами експерта, якщо військовий потенціал низки держав на випадок відбиття агресії викликає сумніви, то Збройні сили США здатні забезпечити такі гарантії.

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"Якщо гіпотетично приймуть, то на нас буде поширюватися 5 стаття Статуту НАТО, як то кажуть, один за всіх і всі – за одного. Хоча іноді у мене виникають сумніви, дивлячись на ризики, які можуть виникнути щодо країн Балтії і того, що там можуть з'явитися американські війська. Будемо говорити прямо: в силу того, що за останні 30 років після розвалу СРСР багато хто увірував в те, що великої континентальної війни вже не буде. А якщо і буде, то щось на зразок "бурі в пустелі" або операції в Югославії, що дуже згубно позначилося на боєготовності збройних сил і їх чисельності. У Великій Британії в 2021 році взагалі збиралися скоротити війська до 70 тисяч, що для країни такого масштабу – ніщо. Точно так само за останні 30 років деградував і Бундесвер, і там є над чим працювати. За великим рахунком, сила Альянсу - це збройні сили США. Перш за все, ВПС, які є найсильнішими у світі. У нас завжди робили ацкент саме на тому, що американці тиснуть повітряною міццю, але досить згадати і Другу світову, і в'єтнамську і корейську війни, де і сухопутні сили США себе непогано показали. Навряд чи в Червоній Армії Ванька ротний міг би викликати підтримку артилерії і дивізії, а в армії США це могли зробити вже за часів Другої світової. І працювала ця артилерія дуже добре", - зазначив Золотарьов.

За його словами, Київ може розглянути й інші варіанти гарантій безпеки. Йдеться, наприклад, про договори США з Південною Кореєю та Ізраїлем.

"І ось тут можуть бути варіанти. По-перше, і крім членства в НАТО може бути вирішено питання забезпечення гарантій безпеки України. Чому забули про такий статус, як основний союзник поза НАТО, порівнянного з тим, що має Південна Корея? Зрозуміло, що якщо там почнеться військовий конфлікт, США прямо і безпосередньо підтримають Південну Корею. Або ж та підтримка в забезпеченні безпеки Ізраїлю на основі двостороннього договору з США. У тому числі, і у фінансуванні Збройних сил Ізраїлю, адже в 7-мільйонній країні важко підтримувати більш ніж 200 тисяч військових, утримувати сучасну авіацію (до речі, одну з кращих). Усе це вимагає підтримки, тому нам не варто фетишизувати членство в НАТО", - додав експерт.

Також він уточнив, що зараз вступити в НАТО Україні заважає війна з Росією. На даний момент питання її завершення війни не на порядку денному, оскільки склалася патова ситуація – жодна зі сторін не може добитися перемоги військовим шляхом, але і не ослаблена настільки, щоб наполягати на мирному врегулюванні.

"Треба думати і про інші варіанти, оскільки інакше каменем спотикання буде питання незавершеності війни. Поки я не не бачу того, що буде досягнуто всеосяжне політичне врегулювання. Що Путін в один прекрасний день прокинеться і відмовиться від Криму та інших окупованих територій. Тому така патова ситуація, і поки перспектива така – станом на квітень 2023 року жодна зі сторін не зуміла досягти бажаних цілей військовими засобами, але і не настільки ослаблена, щоб просити про мир", - підкреслив Андрій Золотарьов.

Вступ України до НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 20 квітня під час свого візиту до Києва сказав, що Україна має вступити до НАТО. За його словами, з цим згодні всі країни-члени Альянсу. Організація докладе всіх зусиль, щоб євроатлантична інтеграція української держави стала можливою.

Президент Володимир Зеленський днями заявив, що Україна доклала всіх зусиль, щоб вступити до Північноатлантичного альянсу. Тепер Київ очікує політичного запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі, який відбудеться влітку поточного року.

Учасник Атлантичної ради, керівник громадської організації Україна в НАТО Юрій Романюк припустив, що Україна може вступити до Альянсу у квітні 2024 року. На його думку, розвиток такого сценарію можливий у разі припинення на той час гарячої фази війни.

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Війна Росії проти України: