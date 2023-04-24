УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

П'ята стаття НАТО або статус союзника: Золотарьов оцінив гарантії безпеки для України

Андрій Ганчук
24 квітня 2023, 11:48
58
Війна з агресором Росією поки що заважає Україні вступити до НАТО, Києву треба думати про різні варіанти гарантій безпеки, вважає Андрій Золотарьов.
Золотарьов, Україна НАТО
Україна може отримати гарантії безпеки від США і без вступу до НАТО - Золотарьов / Колаж Главред, УНІАН

Якщо Україна вступить до Північноатлантичного альянсу, то опиниться під захистом 5-ї статті блоку, яка передбачає захист однієї країн іншими в разі потенційного нападу. Однак каменем спотикання євроатлантичної інтеграції може стати війна з агресором Росією. Києву слід розглянути й інші варіанти гарантії безпеки за аналогією з договорами США з Південною Кореєю та Ізраїлем. Про це заявив політолог, директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Україна за умови вступу до НАТО отримає гарантії безпеки від Альянсу на базі 5-ї статті.

За словами експерта, якщо військовий потенціал низки держав на випадок відбиття агресії викликає сумніви, то Збройні сили США здатні забезпечити такі гарантії.

відео дня

"Якщо гіпотетично приймуть, то на нас буде поширюватися 5 стаття Статуту НАТО, як то кажуть, один за всіх і всі – за одного. Хоча іноді у мене виникають сумніви, дивлячись на ризики, які можуть виникнути щодо країн Балтії і того, що там можуть з'явитися американські війська. Будемо говорити прямо: в силу того, що за останні 30 років після розвалу СРСР багато хто увірував в те, що великої континентальної війни вже не буде. А якщо і буде, то щось на зразок "бурі в пустелі" або операції в Югославії, що дуже згубно позначилося на боєготовності збройних сил і їх чисельності. У Великій Британії в 2021 році взагалі збиралися скоротити війська до 70 тисяч, що для країни такого масштабу – ніщо. Точно так само за останні 30 років деградував і Бундесвер, і там є над чим працювати. За великим рахунком, сила Альянсу - це збройні сили США. Перш за все, ВПС, які є найсильнішими у світі. У нас завжди робили ацкент саме на тому, що американці тиснуть повітряною міццю, але досить згадати і Другу світову, і в'єтнамську і корейську війни, де і сухопутні сили США себе непогано показали. Навряд чи в Червоній Армії Ванька ротний міг би викликати підтримку артилерії і дивізії, а в армії США це могли зробити вже за часів Другої світової. І працювала ця артилерія дуже добре", - зазначив Золотарьов.

За його словами, Київ може розглянути й інші варіанти гарантій безпеки. Йдеться, наприклад, про договори США з Південною Кореєю та Ізраїлем.

"І ось тут можуть бути варіанти. По-перше, і крім членства в НАТО може бути вирішено питання забезпечення гарантій безпеки України. Чому забули про такий статус, як основний союзник поза НАТО, порівнянного з тим, що має Південна Корея? Зрозуміло, що якщо там почнеться військовий конфлікт, США прямо і безпосередньо підтримають Південну Корею. Або ж та підтримка в забезпеченні безпеки Ізраїлю на основі двостороннього договору з США. У тому числі, і у фінансуванні Збройних сил Ізраїлю, адже в 7-мільйонній країні важко підтримувати більш ніж 200 тисяч військових, утримувати сучасну авіацію (до речі, одну з кращих). Усе це вимагає підтримки, тому нам не варто фетишизувати членство в НАТО", - додав експерт.

Також він уточнив, що зараз вступити в НАТО Україні заважає війна з Росією. На даний момент питання її завершення війни не на порядку денному, оскільки склалася патова ситуація – жодна зі сторін не може добитися перемоги військовим шляхом, але і не ослаблена настільки, щоб наполягати на мирному врегулюванні.

"Треба думати і про інші варіанти, оскільки інакше каменем спотикання буде питання незавершеності війни. Поки я не не бачу того, що буде досягнуто всеосяжне політичне врегулювання. Що Путін в один прекрасний день прокинеться і відмовиться від Криму та інших окупованих територій. Тому така патова ситуація, і поки перспектива така – станом на квітень 2023 року жодна зі сторін не зуміла досягти бажаних цілей військовими засобами, але і не настільки ослаблена, щоб просити про мир", - підкреслив Андрій Золотарьов.

Вступ України до НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 20 квітня під час свого візиту до Києва сказав, що Україна має вступити до НАТО. За його словами, з цим згодні всі країни-члени Альянсу. Організація докладе всіх зусиль, щоб євроатлантична інтеграція української держави стала можливою.

Президент Володимир Зеленський днями заявив, що Україна доклала всіх зусиль, щоб вступити до Північноатлантичного альянсу. Тепер Київ очікує політичного запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі, який відбудеться влітку поточного року.

Учасник Атлантичної ради, керівник громадської організації Україна в НАТО Юрій Романюк припустив, що Україна може вступити до Альянсу у квітні 2024 року. На його думку, розвиток такого сценарію можливий у разі припинення на той час гарячої фази війни.

Дивіться повну версію інтерв'ю Андрія Золотарьова Главреду

Війна Росії проти України:

НАТО Андрій Золотарьов війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Росія не застосує ядерну зброю, коли ЗСУ зайдуть до Криму - Буданов

Росія не застосує ядерну зброю, коли ЗСУ зайдуть до Криму - Буданов

12:58 Україна
Китай дав задню: Пекін заявив про "повагу суверенітету" пострадянських країн

Китай дав задню: Пекін заявив про "повагу суверенітету" пострадянських країн

12:53 Світ
Контрнаступ буде "страшенно сильним": ЗСУ вдарять через місяць-півтора — ексшеф ЦРУ

Контрнаступ буде "страшенно сильним": ЗСУ вдарять через місяць-півтора — ексшеф ЦРУ

12:20 Світ
Всі головні новини

Останні новини

12:58

Росія не застосує ядерну зброю, коли ЗСУ зайдуть до Криму - Буданов

12:53

Китай дав задню: Пекін заявив про "повагу суверенітету" пострадянських країн

12:38

Відвадять комах або занапастять урожай: що не можна садити поруч з чорнобривцями

12:20

Контрнаступ буде "страшенно сильним": ЗСУ вдарять через місяць-півтора — ексшеф ЦРУ

12:11

Чому 25 квітня сіль і цукор боялися чіпати: прикмети і що не можна робитиВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

11:48

Популярна російська актриса багато років приховувала особливу дитину

11:48

П'ята стаття НАТО або статус союзника: Золотарьов оцінив гарантії безпеки для УкраїниВідео

11:23

Воля яскраво висміяв Кіркорова, який понівечив себеВідео

10:59

Килими в СРСР були скрізь: в чому причина їх божевільної популярностіВідео

Реклама
10:42

Нічне небо осяяло різноколірними спалахами: українців вразило яскраве північне сяйвоФото

10:05

Під Москвою впав дрон із 17 кг вибухівки: росЗМІ пишуть, що він український

09:44

Потужні вибухи в Севастополі: у ЗСУ натякнули, чи чекати на нову "бавовну"

09:40

Армія України готується до контрнаступу, народ налаштований на перемогу - ЗеленськийВідео

09:29

Ми підходимо до знакової битви для новітньої історії України - БудановВідео

09:28

Сенполію потрібно "налякати": як змусити цвісти фіалкуВідео

09:18

"Якщо Крим буде першим забрано - це не фінал": Буданов пояснив, що буде вважатися завершенням війниВідео

09:00

Двері до НАТО відчинені, але Україну триматимуть на порозі ще 5 років - ЗолотарьовЕксклюзив

08:52

Який продукт не можна їсти після 40 років, щоб мати тонку талію

08:44

"Київ буде новою столицею Росії!": у росіян почалася істерика і паніка через "бавовну" в КримуВідео

08:32

Росія може застосувати Чорноморський флот для відбиття контрнаступу ЗСУ - ISW

Реклама
08:15

Найслабші місця російської арміїПогляд

07:57

Гороскоп на сьогодні 24 квітня 2023: Скорпіонам - нервовий зрив, Дівам - розслабленістьВідео

07:52

У боях за Україну загинув 26-річний воїн ЗСУ із Прикарпаття

07:32

"Б'ємо ворога і тримаємо стратегічні рубежі": Сирський заявив, що оборона Бахмута триваєВідео

07:14

Україна не здасть Бахмут, падіння міста відкриє РФ шлях на Краматорськ і Слов'янськ - Зеленський

06:46

Росія дуже побоюється контрнаступу ЗСУ: перспектив немаєПогляд

06:42

В окупованому Севастополі прогриміли вибухи, прокинулося все місто: що відомоВідео

03:15

Міс Україна-Всесвіт отримала численні опіки та порізи під час подорожі

02:45

Син Пєскова "воював" в Україні: ЗМІ викрили брехню "кухаря Путіна"

02:15

"Використає усі інструменти": Жданов спрогнозував реакцію Путіна під час контрнаступу ЗСУВідео

01:28

Перемога у Криму або крок до заморожування війни: Піонтковський зробив прогноз про контрнаступ ЗСУВідео

00:16

"Вистояти всіма силами": Макрон визначив основну мету підтримки України у війні з РФВідео

23 квітня, неділя
23:30

Головоломка, з якою впораються лише зголоднілі: треба знайти дивний хот-дог за 12 секунд

23:07

"Це невидима для загалу робота": Зеленський анонсував важливі міжнародні події для УкраїниВідео

23:06

Буде масштабна перевірка: українці можуть втратити свої пенсії - хто під загрозоюВідео

22:18

Перестріляли один одного: на Луганщині "вагнерівці" та військові РФ не змогли знайти виннихВідео

22:08

"Будемо знищувати всіх": Пригожин наказав своїм найманцям більше не брати полоненихВідео

21:26

Силою відбирали українські прапори: на концерті російського репера Noize MC стався жорсткий скандалВідео

20:54

"Це не жарт!": "голубка миру" Ані Лорак задонатила на ЗСУ кругленьку суму

20:43

Арестович озвучив три сценарії, за яких війна з РФ остаточно буде завершенаВідео

Реклама
20:14

"Нема сенсу продавати дешево овочі": експерт розповів коли буде спад цін на продуктиВідео

20:03

Позбулася останнього: Пугачова продала свій підмосковний замок за божевільні грошіВідео

19:20

9 травня в Росії стало неофіційно днем наступу і перемоги ЗСУПогляд

19:01

Удари по окупантах у Севастополі, Саках і Джанкої: генерал із США про звільнення Криму

18:56

"Ігри закінчились": Гуменюк анонсувала сезон "бавовни" та сирен у КримуВідео

18:49

Раміна Есхакзай розкритикувала Євгена Клопотенка та відмовила йому в інтерв'ю

18:45

"Ми закінчимо ліквідацію України": у Держдумі прямо назвали головну мету РФВідео

18:08

Євген Кошовий висловився на адресу Влада Ями, який втік до СШАВідео

18:02

Захід примушуватиме Україну поступитися РФ після контрнаступу ЗСУ - The GuardianВідео

17:41

Поразка РФ і відновлення кордонів України: Кулеба назвав умову завершення війни

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Мода та краса
Гарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти