Місце України по праву в НАТО, і ми зробимо це можливим - Столтенберг

У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде в Альянсі, адже це гарантія її безпеки.

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Столтенберг, Зеленський / фото president.gov.ua, колаж Главред

Сьогодні, 20 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва. Ое заявив, що місце України по праву НАТО. Тому в Альянсі обіцяють зробити все, щоб це стало можливим.

Під час прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленський Столтенберг зазначив, що Україна по праву повинна знайти місце в євроатлантичній родині.

"Місце України по праву в НАТО і ми допоможемо, з нашою підтримкою ми зробимо це можливим. Сьогодні ми обговорили річну ініціативну підтримку. Це допоможе вам перейти від обладнання та доктрини радянських часів до стандартів НАТО. Забезпечити повну оперативну сумісність з Альянсом", - заявив Столтенберг.

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За його словами, це свідчення "довгострокової відданості НАТО Україні".

"НАТО стоїть з вами сьогодні, завтра і буде стояти так довго, як буде потрібно", - зазначив Столтенберг.

Водночас, він наголосив - коли завершиться ця війна в НАТО не знають.

"Але ми знаємо, що російська агресія це токсична система, яка повинна бути зупинена. Ми домовилися і погодилися з тим, що важливий постійний мир і я всіляко вітаю "формулу миру" Володимира Зеленського. І ми будемо продовжувати зміцнювати українські Збройні Сили, повинні забезпечити більш потужні можливості української безпеки", - додав Столтенберг.

Що заявив Володимир Зеленський

У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде в Альянсі, адже це гарантія її безпеки.

"Ми будемо в Альянсі, ми вважаємо, що це і є гарантія безпеки для України. А пакет гарантій на цьому шляху, поки ми не в Альянсі ми хотіли б затвердити у Вільнюсі, якщо буде така можливість", - сказав глава держави.

У відповідь на це генсек НАТО заявив, що йде робота над тим, щоб питання членства України було на порядку денному на саміті у Вільнюсі.

"Президент Зеленський підняв питання членства, гарантій безпеки і це буде дуже важливим елементом порядку денного на цій зустрічі і НАТО готується до цього на саміті у Вільнюсі. Майбутнє України в НАТО. Всі члени НАТО з цим згодні", - зазначив Столтенберг.

Візит Столтенберга до Києва

Поїздка Йенса Столтенберга в Україну заздалегідь не анонсували. Це зробили з міркувань безпеки.

Зеленський і Столтенберг провели особисту зустріч на Банковій, а потім зустріч у складі делегацій.

Відомо, що наступного дня Столтенберг візьме участь у зустрічі союзників нашої держави в Німеччині. Під час зустрічі обговорюватимуть подальшу підтримку Києва.

У березні 2023 року генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг говорив, що захід буде підтримувати Україну стільки часу, скільки буде потрібно. Країни НАТО готові виділити на потреби ЗСУ більше ППО, бронетехніки та боєприпасів. Союзники працюють над прискоренням військових поставок.

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