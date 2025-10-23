Потужний шторм атакує Україну: у яких областях буде справжній Армагеддон

Синоптики оголосили штормове попередження у багатьох областях України.

Погода в Україні 24 жовтня буде місцями дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження на 24 жовтня. На Правобережжі очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с, а у Карпатах - 25 м/с.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, комунальних та будівельних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Синоптик Наталка Діденко попередила українців про те, що 24 жовтня в Україні побільшає опадів та посилиться вітер. У західних та південних областях будуть дощі. Вітер буде штормовим. Температура повітря підвищиться до 12-17 градусів тепла.

Погода 24 жовтня

В Україні 24 жовтня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами у західних, південних областях. Вітер буде південно-східним зі швидкістю 7-12 м/с. На Правобережжі будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"По всій території України відчутно потеплішає, хоча поривчастий вітер вноситиме відчуття дискомфорту, температура вночі в межах +6..11°, у східних та Сумській областях 1-6° тепла; в денні години 11-16°, у південній частині стовпчики термометрів будуть сягати до 19°, а от на високогір'ї Карпат дощ, температура вночі та вдень 4-9°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -3

За даними meteoprog, 24 жовтня в Україні буде прохолодно. Найтепліше буде в Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до +7...+18 градусів. Найнижча температура буде у Сумській області. Там температура повітря опуститься до +4...+11 градусів.

Погода 24 жовтня у Києві

У Києві 24 жовтня буде хмарно. Синоптики прогнозують дощ. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура по області вночі 6-11°, вдень 11-16°; у Києві вночі 8-10°, вдень 13-15°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, комунальних та будівельних підприємств та руху транспорту,

Як писав Главред, впродовж цього тижня українці можуть очікувати на невелике потепління, однак синоптики попереджають - до кінця жовтня температурний фон знову може знизитися.

Тим часом синоптикиня Наталія Діденко зазначала, що погода в Україні у середу, 22 жовтня, буде без якихось особливих опадів, але можливі заморозки.

Про заморозки у східних областях попереджали і в Укргідрометцентрі. У цих регіонах на 23 жовтня оголосили штормове попередження.

