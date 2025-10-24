Частину України засипле мокрим снігом: де та коли чекати на опади

Синоптик сказав, що атмосферні фронти також стануть причиною дощів.

https://glavred.net/synoptic/chast-ukrainy-zasyplet-mokrym-snegom-gde-i-kogda-zhdat-osadkov-10709183.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди на 25 та 26 жовтня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода на вихідних

В яких регіонах може випасти мокрий сніг

Погода в Україні на вихідних, 25-26 жовтня, буде дощовою, місцями навіть очікується поривчастий вітер і туман. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, у наступні дві доби погодні умови в Україні визначатимуть вологі та відносно теплі повітряні маси середземноморського походження.

відео дня

"Атмосферні фронти з південного заходу Європи стануть причиною дощів, місцями значних, а у південній частині країни вони можуть супроводжуватися слабкою грозою. Температурний фон буде відповідати кліматичній нормі, у південних та центральних областях місцями вище за норму на 1 – 3 °С", - наголосив він.

Погода в Україні 25 жовтня

У суботу в західних областях вночі та вранці пройде невеликий дощ, у Карпатах із мокрим снігом. Вдень без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме +2…+7 °С, вдень +8…+13 °С.

У північних областях очікується дощова погода. Вночі місцями опади будуть значними. Температура повітря протягом доби прогнозується в межах +8…+13 °С.

У центральних областях вночі дощитиме, місцями опади будуть значними. В окремих пунктах можлива гроза. Вдень без істотних опадів. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах +9…+14 °С.

У південних регіонах України та Криму вночі місцями пройдуть короткочасні дощі, часом з грозою. Вдень без опадів. Температура повітря вночі +8…+13 °С, вдень +12…+17 °С.

У східних областях пройдуть дощі, подекуди значні. Температура протягом доби очікується +9…+14 °С.

Погода 25 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні 26 жовтня

У неділю в західних регіонах України вночі місцями передбачається невеликий дощ із мокрим снігом, вдень також очікується волога та похмура погода з невеликими дощами. Температура повітря вночі становитиме +2…+7 °С, вдень +8…+13 °С.

У північних регіонах вночі місцями очікується невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме +1…+6 °С, вдень +8…+13 °С.

У центральній частині країни очікується погода без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме +2…+7 °С, вдень +12…+17 °С.

У південній частині України вночі без опадів, можливий туман, в денні години на Одещині та Миколаївщині пройдуть дощі, місцями з грозою. Температура повітря вночі +6…+11 °С, вдень +12…+17 °С.

У східних областях прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі становитиме +1…+6 °С, вдень +10…+15 °С.

Погода 26 жовтня / фото: meteoprog

Якою буде зима в Україні

Фахівці MkWeather говорили, що зима в Україні буде рекордно холодною. Очікуються сильні морози та багато снігу.

Розповідається, що початок зими відзначиться відносно м’якою погодою, але у січні відбудеться поступове зниження температури, яке перейде в справжні арктичні морози.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптики оголосили штормове попередження на 24 жовтня. На Правобережжі очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с, а у Карпатах - 25 м/с.

Синоптикиня Наталія Діденко говорила, що погода в Україні у п’ятницю, 24 жовтня, зміниться. Українців чекають помірні дощі та посилення вітру.

Крім того, вона заявила, що у суботу, 25 жовтня, прийде похолодання у західні та північні області. Вночі дощі будуть по всій Україні, а вдень затримаються у північних та східних областях.

Читайте також:

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред