В Україні серйозний дефіцит газу: нардеп закликав відкласти початок опалювального сезону

Проблема з блакитним пальним виникла через зменшення видобутку внаслідок атак РФ і через вичерпання грошей на контракти для закупівель газу.

Нардеп описав проблеми з газом в Україні / Колаж: Главред, фото: freepik, УНІАН

Через критичну нестачу газу в Україні дедалі частіше лунають заклики до відтермінування початку опалювального сезону. Як пояснив народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі телеканалу "Новини.Live", країна змушена економити кожен кубометр пального, адже запаси обмежені, а фінансування закупівель - вичерпане.

За словами Нагорняка, дефіцит виник через зниження внутрішнього видобутку, що стало наслідком російських атак на енергетичну інфраструктуру. До того ж "Нафтогаз" завершив закачування газу не через завершення контрактів, а через відсутність коштів на їхнє виконання.

Якщо буде така можливість, і погодні умови будуть сприяти, я вважаю особисто, що ми маємо настільки, наскільки це можливо, відтягнути початок опалювального сезону і не спалювати дарма сьогодні такий дефіцитний газ, який ми сьогодні маємо, - наголосив депутат.

Міжнародна підтримка: Норвегія знову допомагає

Нагорняк назвав позитивним сигналом нову фінансову допомогу від Норвегії - $150 млн на закупівлю газу. Це вже другий транш від цієї країни у 2025 році, і, як зазначив нардеп, "це грантова допомога, це безповоротні кошти".

Водночас він визнав, що навіть із цією підтримкою ситуація залишається складною: "Якщо уряд виділяє 8–4 мільярда гривень на закупівлю газу, то значить ситуація достатньо непроста".

Фінансова модель "Нафтогазу"

Нагорняк звернув увагу на те, що "Нафтогаз" продає газ населенню та теплокомуненерго зі значною знижкою — $200 за 100 куб. м, хоча закуповує його по $500. Така модель, на думку депутата, ставить під загрозу здатність компанії розраховуватись за кредитами навесні 2026 року.

"Нафтогаз" бере кредити і в "Ощадбанку", і в "Укргазбанку", і в ЄБРР, і в Європейському інвестиційному банку. Вони, дійсно, величезну кількість кредитів сьогодні набрали для того, щоб закупити газ, щоб пройти цей опалювальний сезон", — пояснив він.

Що далі?

Наразі "Нафтогаз" планує закуповувати газ із додаткових джерел, використовуючи фінансову допомогу партнерів. За словами Нагорняка, компанія буде "колядувати" кошти, щоб продовжити закачування в сховища.

"Що там під Різдво, де наколядують далі? Це вже, як-то кажуть, їхня спроможність і креатив", - резюмував депутат.

Тож Україна стоїть перед складним вибором: економити газ за рахунок пізнішого старту опалення чи ризикувати фінансовою стабільністю "Нафтогазу" в майбутньому. У будь-якому випадку, зима 2025–2026 обіцяє бути не лише холодною, а й стратегічно напруженою.

РФ б'є по газовій інфраструктурі України

Газова інфраструктура України з початку 2025 року зазнає дедалі інтенсивніших ракетних і безпілотних ударів країни-агресора РФ. Російські атаки по Україні за останні дні знищили понад половину видобутку природного газу в Україні, що, ймовірно, змусить Київ витратити 1,9 млрд євро (2,2 млрд доларів США) на імпорт палива, щоб пережити зиму.

Як пише Bloomberg з посиланням на джерела, масований російський обстріл Харківської та Полтавської областей 3 жовтня призвів до втрати приблизно 60% видобутку газу в країні.

Як писав Главред, після атаки в ніч на 3 жовтня прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що росіяни намагаються зірвати опалювальний сезон в Україні.

У ніч на 22 жовтня Полтавська область була атакована російською окупаційною армією. Під удар потрапили об'єкти нафтогазової промисловості.

Україна може досить комфортно пройти опалювальний сезон. "Нафтогаз" уже почав отримувати кредити від держбанків, отже, є кошти на закупівлю газу. Технічно імпорт можливий, газ у Європі є, ціни на нього стабілізувалися - приблизно близько 400 доларів за тисячу кубометрів. Єдина постійна проблема і ризик України - це Російська Федерація.

