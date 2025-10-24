Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Під завалами шукають людей: Росія обстріляла КАБами Харків, є поранені

Анна Косик
24 жовтня 2025, 11:47оновлено 24 жовтня, 12:33
480
На одному з місць влучання постраждало цивільне підприємство.
Харковская область, взрыв
У місті прогриміло декілька вибухів / Колаж: Главред, фото: скріншоти

Що повідомив Терехов:

  • Харків під ударом КАБів
  • У місті зафіксовано щонайменше два влучання
  • У Харкові повідомили про кількох поранених

24 жовтня близько 11:00 у Харкові пролунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що країна-агресорка Росія атакувала Індустріальний район міста двома КАБами.

Через декілька хвилин зафіксували ще один удар по місту. З'ясувалося, що на одному з місць влучання постраждало цивільне підприємство. Станом на 11:43 відомо вже про трьох поранених. Під завалами можуть бути ще люди.

відео дня

"За уточненою інформацією, одне влучання прийшлося по автобазі, пошкоджені більше 20 машин. Друге - по цивільному підприємству. Троє постраждалих, одну людину шпиталізовано. Триває гасіння пожежі", - йдеться у повідомленні.

Кількість постраждалих зростає

Станом на 11:57 очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив про те, що кількість постражлалих зросла до шести.

"Серед них — 69-річна жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес. Бригади лікарів на місці, надають усю необхідну допомогу", - додав він.

О 12:07 мер міста Ігор Терехов уточнив, що Харків був атакований 5 КАБами. На одному з місць влучань вибухова хвиля також пошкодила дві багатоповерхівки - там вибиті вікна.

Під завалами шукають людей: Росія обстріляла КАБами Харків, є поранені
КАБ / Інфографіка: Главред

Чим небезпечні сьогодні російські КАБи

Главред писав, що за інформацією заступника начальника ГУР МО Вадима Скібіцького, протягом вересня-жовтня РФ працювала над новими модулями керування для авіабомб і вже вивела їх на фінальну стадію бойового випробування.

Бойовий радіус таких боєприпасів оцінюється приблизно в 200 км. Таким чином росіяни продовжують доопрацьовувати універсальні модулі планування й корекції (УМПК), які дають змогу по-новому застосовувати звичайні авіабомби вагою 250, 500, 1500 і 3000 кг.

Удари Росії по Харківщині - останні новини

Раніше, у ніч на 23 жовтня, російські війська здійснили повторний удар по селу Зелений Гай Куп’янського району Харківської області, коли українські рятувальники гасили пожежу після атаки дрону.

Нагадаємо, Главред писав, що після нічної масованої атаки вранці 22 жовтня окупанти завдали удару дроном по дитячому садку в Харкові. Згодом стало відомо про одного загиблого.

У закладі перебували 48 дітей. Рятувальники ДСНС героїчно виносили малюків із палаючої будівлі, ризикуючи власним життям через можливість повторного удару.

Читайте також:

Про персону: Ігор Терехов

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Харкова Харківська область авіабомба новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Частину України засипле мокрим снігом: де та коли чекати на опади

Частину України засипле мокрим снігом: де та коли чекати на опади

12:35Синоптик
Впав у кому після мобілізації: у Києві в ТЦК помер хлопець

Впав у кому після мобілізації: у Києві в ТЦК помер хлопець

12:16Україна
Зона небезпеки розширюється: Валерій Яковенко - про ризики далекобійних КАБ та FPV-дронів

Зона небезпеки розширюється: Валерій Яковенко - про ризики далекобійних КАБ та FPV-дронів

12:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Трамп встановив нові часові рамки Путіну: про що йдеться

Трамп встановив нові часові рамки Путіну: про що йдеться

Потужний шторм атакує Україну: у яких областях буде справжній Армагеддон

Потужний шторм атакує Україну: у яких областях буде справжній Армагеддон

Долар злетів до максимуму з кінця січня, євро шалено підскочив: новий курс валют

Долар злетів до максимуму з кінця січня, євро шалено підскочив: новий курс валют

Як українцям за лічені хвилини зігріти квартиру під час блекаутів

Як українцям за лічені хвилини зігріти квартиру під час блекаутів

Світло вимикаютимуть впродовж 16 годин: нові графіки відключень на 24 жовтня

Світло вимикаютимуть впродовж 16 годин: нові графіки відключень на 24 жовтня

Останні новини

12:58

В Україні серйозний дефіцит газу: нардеп закликав відкласти початок опалювального сезону

12:55

Урожай буде через місяць: як виростити полуницю вдома на підвіконні

12:50

Чай з російським присмаком: хто стоїть за популярними брендами чаю - розслідування

12:47

У росіян масово погасло світло після зухвалої атаки дронів: перші деталі

12:35

Частину України засипле мокрим снігом: де та коли чекати на опади

Росія зібралася винести всю енергетику України за зиму 2025-2026 років – СтупакРосія зібралася винести всю енергетику України за зиму 2025-2026 років – Ступак
12:33

Гороскоп Таро на завтра 25 октября: Овнам - заглянуть в себя, Водолеям - подумать о теле

12:30

"Десятки загиблих": Дмитро Дікусар звернувся до українців та зробив заяву

12:16

Впав у кому після мобілізації: у Києві в ТЦК помер хлопець

12:10

Прийдуть біди, нещастя та проблеми: у які роки не можна святкувати День народження

Реклама
12:00

Зона небезпеки розширюється: Валерій Яковенко - про ризики далекобійних КАБ та FPV-дронів

11:57

Чи враховується стаж при роботі на півставки: важливі нюанси для пенсії

11:56

Партія Порошенка на 5 років "окупувала" приміщення в центрі Києва і заробляла на суборенді - військовий про виселення "Євросолідарності"

11:47

Під завалами шукають людей: Росія обстріляла КАБами Харків, є поранені

11:44

Вигляд дивує багатьох: в Україні знайшли незвичний, але дуже рідкісний грибВідео

11:38

Одразу кілька переломів: Анна Саліванчук потрапила у лікарню з сином

11:29

Телемарафон "Єдині новини": ключові підсумки з початку мовлення

11:25

Газ можуть відключати по годинах: чому це небезпечніше, ніж віялові відключення світлаВідео

11:24

"Вона покинула проєкт": учасниця "Холостяка" злила правду про шоу

11:17

"Точаться бої за кожен двір": у ЗСУ сказали, де на фронті загострюється ситуація

11:02

День зимового сонцестояння 2025: коли буде та чого категорично не можна робити у цю дату

Реклама
10:53

Київ під тиском: в США розповіли, як Трамп добивається мирних переговорів

10:41

Найманці закінчились, РФ відправляє на фронт штурмові роти з жінок - Атеш

10:34

Китайський гороскоп на завтра 25 жовтня: Драконам - труднощі, Півням - нерви

10:33

"Жив з повіями": Бєдняков передав уїдливий привіт зрадниці Тодоренко

10:28

Одні регіони заливатиме дощами, а в інших буде потепління: прогноз погоди на вихідні

10:23

Шкаралупа "злітатиме" сама: що треба додати у воду під час варіння яєць

10:20

У РФ помер легендарний КВНщик із П'ятигорська

10:03

Жорсткі санкції поки що в резерві: чому Трамп обрав середній варіант тиску на РФ - WSJ

09:58

Різка зміна риторики РФ: в ISW розповіли, чому Путін і Медведєв "атакують" Трампа після санкцій

09:48

Зірка "Жіночого Кварталу" показала свого бойфренда - подробиці

09:45

Ціна вже перевалила за 100 гривень: в Україні невпинно дорожчає один продукт

09:29

У Німеччині закликають обмежити в’їзд для молодих українців: у чому причина

09:28

Такою ви цю страву точно не бачили: рецепт шуби у рожевих млинцяхВідео

09:08

Всупереч усьому: знаки зодіаку, які чинять по-своєму і не дотримуються правил

08:42

Частина росіян залишилася без світла: вночі дрони атакували дві області РФВідео

08:22

Чи зможуть санкції США змусити Путіна припинити війну: зʼявився прогноз аналітиків

08:10

Провал РФ на фронті та втрати окупантів у жовтніПогляд

07:40

Дрон влучив у житловий будинок у Херсоні, Кіровоградщина - без світла: наслідки нічної атаки

06:57

Трамп встановив нові часові рамки Путіну: про що йдетьсяВідео

06:21

Грошей на виплати СВОшникам немає: як Україна б'є по ахіллесовій п'яті КремляПогляд

Реклама
05:55

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти оленя

05:30

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Ракам - праздник, Львам - мудрость, Девам - конфликтВідео

04:56

Гороскоп на завтра 25 жовтня: Терезам - винагорода, Водоліям - велика сварка

04:34

Неприємний запах зникне з холодильника за три години: що треба зробити

04:00

"Щоб більше таке не ляпала": Леся Нікітюк звернулася до відомої акторки

03:30

Доля готує подарунок: трьох знаків зодіаку скоро чекає сплеск достатку

02:45

"Живе з нами": Ілона Гвоздьова зізналась, хто врятував її від розлучення

02:02

Лише один нюанс може змусити Путіна закінчити війну - про що йдетьсяВідео

00:25

ЄС відклав виділення 140 млрд євро Україні через страх однієї країни - Bloomberg

23 жовтня, четвер
23:12

Які електромобілі мають найдовговічніші акумулятори - визначено 10 лідерів

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт Міддлтон
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти