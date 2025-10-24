Під завалами шукають людей: Росія обстріляла КАБами Харків, є поранені

На одному з місць влучання постраждало цивільне підприємство.

https://glavred.net/ukraine/pod-zavalami-ishchut-lyudey-rossiya-obstrelyala-kabami-harkov-est-ranenye-10709168.html Посилання скопійоване

У місті прогриміло декілька вибухів / Колаж: Главред, фото: скріншоти

Що повідомив Терехов:

Харків під ударом КАБів

У місті зафіксовано щонайменше два влучання

У Харкові повідомили про кількох поранених

24 жовтня близько 11:00 у Харкові пролунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що країна-агресорка Росія атакувала Індустріальний район міста двома КАБами.

Через декілька хвилин зафіксували ще один удар по місту. З'ясувалося, що на одному з місць влучання постраждало цивільне підприємство. Станом на 11:43 відомо вже про трьох поранених. Під завалами можуть бути ще люди.

відео дня

"За уточненою інформацією, одне влучання прийшлося по автобазі, пошкоджені більше 20 машин. Друге - по цивільному підприємству. Троє постраждалих, одну людину шпиталізовано. Триває гасіння пожежі", - йдеться у повідомленні.

Кількість постраждалих зростає

Станом на 11:57 очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив про те, що кількість постражлалих зросла до шести.

"Серед них — 69-річна жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес. Бригади лікарів на місці, надають усю необхідну допомогу", - додав він.

О 12:07 мер міста Ігор Терехов уточнив, що Харків був атакований 5 КАБами. На одному з місць влучань вибухова хвиля також пошкодила дві багатоповерхівки - там вибиті вікна.

КАБ / Інфографіка: Главред

Чим небезпечні сьогодні російські КАБи

Главред писав, що за інформацією заступника начальника ГУР МО Вадима Скібіцького, протягом вересня-жовтня РФ працювала над новими модулями керування для авіабомб і вже вивела їх на фінальну стадію бойового випробування.

Бойовий радіус таких боєприпасів оцінюється приблизно в 200 км. Таким чином росіяни продовжують доопрацьовувати універсальні модулі планування й корекції (УМПК), які дають змогу по-новому застосовувати звичайні авіабомби вагою 250, 500, 1500 і 3000 кг.

Удари Росії по Харківщині - останні новини

Раніше, у ніч на 23 жовтня, російські війська здійснили повторний удар по селу Зелений Гай Куп’янського району Харківської області, коли українські рятувальники гасили пожежу після атаки дрону.

Нагадаємо, Главред писав, що після нічної масованої атаки вранці 22 жовтня окупанти завдали удару дроном по дитячому садку в Харкові. Згодом стало відомо про одного загиблого.

У закладі перебували 48 дітей. Рятувальники ДСНС героїчно виносили малюків із палаючої будівлі, ризикуючи власним життям через можливість повторного удару.

Читайте також:

Про персону: Ігор Терехов Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред