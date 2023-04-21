Україна може стати членом НАТО у квітні 2024 року - член Атлантичної ради

Україна буде членом НАТО, це питання часу. Раніше, ніж 4 квітня 2024 року на ювілейному саміті у Вашингтоні, Україна не зможе стати членом Альянсу.

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Юрій Романюк прокоментував візит Єнса Столтенберга в Україну / Фото ОП, з відкритих джерел

Якщо закінчиться гаряча фаза війни, Україна може стати членом НАТО у квітні 2024 року. Це може статися на Вашингтонському саміті під головуванням президента США Джозефа Байдена. Таку думку озвучив член Атлантичної ради, голова ГО Україна в НАТО Юрій Романюк.

За його словами, візит генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в Україну 20 квітня був дипломатичним прощальним візитом. Столтенберг пробув на цій посаді дві повні каденції, це максимально допустимий термін.

"Він (Столтенберг, - ред.), умовно кажучи, приїхав попрощатися з президентом України, закінчуючи цю каденцію. Але вони ще зустрінуться, я думаю, на Вільнюському саміті 11-12 липня цього року і матимуть особисті розмови, але дипломатичний жест протоколу так вимагає", - сказав Романенко в ефірі 24 каналу.

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Він вважає візит Столтенберга в Україну дуже вдалим, на пресконференції вдалося почути багато оптимістичних новин. Важливо, що президент Зеленський заявив про те, що Україна не готує альтернативу НАТО, Альянс не буде предметом торгів на гіпотетичних так званих мирних переговорах з Росією, підкреслив Романюк.

Також Володимир Зеленський і Єнс Столтенберг заявили, що Україна буде членом НАТО, це питання часу.

"Зрозуміло, що швидше, ніж 4 квітня 2024 року на ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні, Україна не зможе, на жаль, вступити в НАТО, навіть якщо припиниться війна", – додав Романенко.

Вступ України до НАТО

20 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва. Він заявив, що місце України по праву в НАТО. Тому в Альянсі обіцяють зробити все, щоб це стало можливим.

Україна готується до саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі, і очікує політичного запрошення до Альянсу. Наша країна зробила все для того, щоб заявка в НАТО була схвалена. Про це 20 квітня заявив президент України Володимир Зеленський.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що під час липневого саміту НАТО у Вільнюсі обговорюватиметься можливість вступу України до Альянсу. Наша країна може стати членом НАТО ще до закінчення війни з країною-агресором Росією, вважає Данілов.

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