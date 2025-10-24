Впав у кому після мобілізації: у Києві в ТЦК помер хлопець

Зʼявилася реакція поліції та ТЦК на трагедію.

У Києві після мобілізації помер хлопець. / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Основне:

У Києві в ТЦК при загадкових обставинах помер чоловік

Поліція столиці розпочала кримінальне провадження

У Києві помер хлопець, який був мобілізований працівниками ТЦК. У Головному управлінні Національної поліції столиці та Київському міському ТЦК відреагували на інцидент.

Журналістка Дарина Трунова детальніше розповіла про цю ситуацію. Вона зазначила, що це стосується сина її друзів.

За її словами, хлопця спершу мобілізували, а потім він подзвонив батькам і повідомив, що йому потрібно привезти речі. Передати їх наступного дня. Трунова уточнила, що в цей час він проходив ВЛК.

Наступного дня з лікарні повідомили, що у сина виявили настільки серйозну закриту черепно-мозкову травму, що довелося терміново робити трепанацію черепа. Врятувати життя не вдалося — вже 23 жовтня хлопець помер.

"Яким чином це сталося? Сказали впав. Але як, де, коли і чому - ніхто сказати не може. Зате висунули версію: можливо у нього епілепсія була?", - написала журналістка.

Вона додала, що хлопець не відмовлявся від військової служби.

Батьки хлопця подали заяву до Державного бюро розслідувань, вимагаючи перевірити можливе перевищення службових повноважень, незаконне позбавлення волі та недбале ставлення до виконання обов’язків з боку військових. Водночас у Подільському управлінні поліції, за словами родини, кримінальне провадження спершу не відкрили.

Допис Дарини Трунової / фото: скріншот

Реакція Київського міського ТЦК та СП

За кілька годин після публікації допису журналістки Дарини Трунової зʼявилася реакція Київського міського ТЦК та СП.

"В мережі поширюється маніпулятивна інформація, про нібито побиття представниками одного з районних в місті Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки громадянина, через що він потрапив до лікарні та перебуває у комі", - йдеться в повідомленні.

Представники ТЦК наголосили, що інформація щодо начебто побиття його військовослужбовцями ТЦК та СП є неправдивою.

У Територіальному центрі комплектування зазначили, що після проведення військово-лікарської комісії хлопця було направлено для подальшого проходження служби в одну з військових частин, де після обов'язкового проведення медичного огляду його було зараховано до списків частини.

Що кажуть у поліції Києва

У поліції Києва повідомили, що наразі розпочато кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка, який отримав травми у приміщенні розподільчого пункту.

Правоохоронці опитали більше десятка свідків і попередньо встановлено, що киянин перебуваючи у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі впав на підлогу та травмувався.

"Присутні мобілізовані надавали йому першу допомогу до прибуття медиків", - йдеться в повідомленні представників поліції Києва.

Тим часом народний депутат Олексій Гончаренко написав, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко візьме під особистий контроль ситуацію з загибеллю киянина в ТЦК.

Розшук ТЦК — що потрібно знати / Інфографіка - Главред

Інциденти за участю ТЦК - новини за темою

Нагадаємо, у Тернополі 17 вересня військовослужбовець одного з територіальних відділів ТЦК і СП області в стані алкогольного сп'яніння влаштував дорожньо-транспортну пригоду.

Крім цього, у Миколаєві 30 липня загинув чоловік, який тікав від спільного наряду поліції та ТЦК. Під час втечі він стрибнув із мосту та розбився.

До того ж, як писав Главред, у столичному ТЦК та СП нібито є справжній прайс для військовозобов'язаних, який допомагає уникнути мобілізації. Наприклад, військовозобов'язаному доведеться заплатити 30 тисяч доларів, щоб його відпустили з ТЦК і не відправляли на фронт, а 8 тисяч доларів - за направлення в конкретну військову частину, де є бажання служити.

Про джерело: ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

