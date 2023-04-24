Перемога у Криму або крок до заморожування війни: Піонтковський зробив прогноз про контрнаступ ЗСУ

Поразка окупантів Росії призведе до падіння режиму Володимира Путіна і відходу його поплічників з влади, вважає політолог Андрій Піонтковський.

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ЗСУ можуть знищити Кримський міст, після чого війська РФ у Криму опиняться в оточенні - Піонтковський / Колаж скріншот YouTube

Армія України може знищити Кримський міст і влаштувати оточення для російських окупантів у Криму. Однак можливий і інший сценарій, згідно з яким українським військам вдасться добитися часткового успіху і просунутися на 20-30 кілометрів, але така ситуація стане кроком до заморожування війни. Поразка війська агресора Росії призведе до падіння режиму Путіна і переділу власності в країні. Про це заявив російський політолог Андрій Піонтковський.

Як повідомляє 24 канал, він розповів про те, що якщо агресор Росія програє війну, Путін і його прихильники в Кремлі залишать кабінети влади, а Пригожин "пограбує" державні підприємства.

"Безхазяйною залишиться трильйонна власність, яку контролює держава. У Росії насправді немає приватної власності. Пригожин зі своїми ув'язненими із задоволенням пограбують і "Газпром", і "Сбербанк". Ось Пригожин і живе в новій реальності", - вважає політолог.

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За його словами, Пригожин зацікавлений у замороженій війні, щоб країна-окупант РФ зберегла контроль над захопленими територіями.

"Закінчення війни в їхньому розумінні – це збереження за собою значних територій України. Це варіант, який часто повторюють в "лівій" американській пресі і кремлівські пропагандисти", - пояснив експерт.

Також Піонтковський розповів, що є два варіанти результату контрнаступу ЗСУ. Як вважає він, в першому випадку армія України знищить Кримський міст і влаштує оточення для окупантів. Другий варіант передбачає частковий успіх українських військ з просуванням на 20-30 кілометрів і крок до заморожування війни. Про це мріють глава КНР Сі Цзіньпін і президент Франції Еммануель Макрон.

При цьому Андрій Піонтковський підкреслив, що сценарій завершення війни Росії проти України залежить від успіху ЗСУ та постачань західних озброєнь.

Контрнаступ ЗСУ

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше сказав, що рішення про перехід ЗСУ в контрнаступ буде ухвалено Генеральним штабом в останній момент. За словами чиновника, в України є декілька сценаріїв для реалізації військової операції.

Згідно з даними Bloomberg, сили оборони України можуть піти в контрнаступ у травні. Атакувати ЗСУ здатні відразу на декількох напрямках. Можливе просування армії України на 30 кілометрів на Мелітопольському напрямку з метою встановлення контролю над "суходільним коридором" Росії до окупованого Криму.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що контрнаступ ЗСУ буде успішним. На думку Столтенберга, армія України, коли відкидала окупантів РФ від Києва, Харкова та Херсона, вже показала свою здатність діяти ефективно при звільненні територій.

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Війна Росії проти України: